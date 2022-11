El traspié de Japón este domingo frente a Costa Rica (1-0 para los 'ticos') ofreció un respiro a Alemania antes de medirse a España en el duelo estelar del grupo E, mientras que Bélgica quiere abrochar los octavos de final contra Marruecos.

Los centroamericanos renacieron con un solitario tanto de Keysher Fuller (81) a Japón, y este inesperado triunfo dio un vuelco a la llave. Ahora la 'Roja' lidera con tres puntos, los mismos que los nipones (2º) y Costa Rica (3ª), por ninguno de la 'Mannschaft'.



(Costa Rica y Luis Fernando Suárez, triunfazo en Qatar con este golazo, video)

(Argentina vs. México: brutal pelea en la tribuna entre aficionados, video)



Aunque España gane este domingo a Alemania no estaría matemáticamente clasificada a octavos, del mismo modo que los alemanes no estarían todavía eliminados, aunque sí en una situación crítica.



"Desde luego no son las mejores condiciones, pero tenemos suficiente calidad para ganar ese partido", afirmó con optimismo el seleccionador teutón, Hansi Flick, la víspera de este choque.



¿Y esas condiciones a las que se refería Flick? La sorprendente derrota de su equipo ante Japón en su debut en el Mundial catarí (2-1).



Consecuencia de ese terrible paso en falso, Alemania debe derrotar a España para depender de sí misma y sobre todo para evitar revivir el fracaso del Mundial-2018, cuando fueron eliminados en la fase de grupos.

Pedida de mano

El triunfo no solo sirvió para la tranquilidad en las huestes 'ticas', sino que sirvió para que los hinchas que asistieron al Mundial tuvieran ocasiones especiales.



Una de ellas, la pedida de mano de un aficionado costarricense a su novia, luego de un noviazgo de cuatro años larguitos.



La televisdión tuvo la oportunidad de presenciar el hecho y habló con los protagonistas.

(Neymar publica fotos del tobillo y las imágenes no son nada buenas)(Hinchas de Inglaterra y Gales se agreden a cuchillo en batalla campal, video)

O gol de Fuller deu a vitória à Costa Rica e criou o clima para um pedido de casamento na torcida Tica. pic.twitter.com/dAAeTR6eKG — Eugênio Leal (@eugenioleal) November 27, 2022





Deportes