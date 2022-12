Cristian Camilo Plata Correa, se hacía pasar en las redes sociales como analista de banco. Tras ganarse la confianza de sus víctimas, en su mayoría hombres, robaba sus pertenencias, e incluso algunos lo denunciaron por abuso sexual.

Este sujeto se presentaba como asesor financiero de reconocidos bancos a nivel local, utilizaba aplicaciones como 'Tinder' o 'Grindr' para contactar a sus víctimas y luego de encontrarse en habitaciones o en las viviendas, hurtaba a las personas.



"Al regreso no encontramos varias cosas costosas del apartamento. El tipo no estaba. Incluso había basura en la lavadora. Ese fue el detalle final que nos hizo decir: nos robaron. No había duda, hubo un robo", narró en octubre un usuario en Twitter.

Tras realizarse esta denuncia en las redes sociales, otros jóvenes contaron cómo Cristian Camilo Plata Correa, había utilizado apps de citas para hurtar sus pertenencias.



"El tipo es un ladrón en redes, en Grindr aparece Manizaleño, ha robado en El Espinal, Bogotá y Bucaramanga. A mí me robó el celular en 2019, por fortuna nada mayor. En este año en El Espinal le desocupó las cuentas a una persona”, mencionó uno más.



Según informó 'Noticias Caracol', este hombre habría sido sentenciado por el juez 3 penal de conocimiento de Bucaramanga a raíz de 6 casos por los delios de hurto agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

