El portugués Carlos Queiroz, hasta ahora seleccionador de Irán, declaró este martes tras caer ante los Estados Unidos en el tercer y último partido del grupo B y, con ello, quedar eliminada del Mundial de fútbol de Qatar 2022, que merecieron "empatar", pero que "se acabó el sueño".

"Naturalmente, el sueño se acabó. Creo que un empate hubiese sido más justo, pero el fútbol castiga al que no marca; y nosotros no lo hicimos", declaró el ex técnico del Real Madrid y de la selección de Portugal en la rueda de prensa posterior al partido, disputado en el estadio Al Thumama de Doha.



Horas después, a través de sus redes sociales, anunció su salida de Irán.

'Les deseo felicidad, paz, éxito y salud'

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Queiroz, en la Selección Colombia, en 2020. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO

"Fue un honor y un privilegio formar parte de esta familia del fútbol. Creo que se merecen todo el respeto y la credibilidad de su país y de los aficionados al fútbol. Les deseo felicidad, paz, éxito y salud", apuntó Queiroz.



“Hay triunfos morales, pero tampoco hay nada inmoral cuando no logras tus sueños, se hizo lo mejor con todas las ganas y con mentalidad valiente ganadora. Estoy orgulloso”, finalizó.

Más noticias de Deportes