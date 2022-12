Camerún venció a Brasil 1-0, en disputa su último partido de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, y en la recta final de conocer a los equipos que jueguen los octavos de final del torneo.

Los brasileños ya tenían su casilla a la siguiente fase y con un equipo de 'suplentes' afrontó este compromiso.



(Sigue polémica por gol de Japón: imagen 3D despeja las dudas, ¿salió la pelota?)

(Tristeza: Uruguay ganó, pero fue eliminado del Mundial de Qatar, video)



El capitán de los 'Leones indomables', Vincent Aboubakar, sepultó de un cabezazo (90+2) la imbatibilidad de los pentacampeones, que no perdían desde la final de la pasada Copa América disputada contra la Argentina de Lionel Messi (1-0) el 11 de julio de 2021 en el Maracaná de Rio de Janeiro.



El gol, sin embargo, sirvió apenas para hinchar el pecho de los africanos, dirigidos por Rigobert Song, que necesitaban que Suiza (segunda, con 6) no venciera a Serbia (colista, con uno) para pelear por el otro cupo del Grupo G. Pero los suizos se impusieron 3-2 en un juego disputado en paralelo en el estadio 974.



Con esos resultados, Brasil (6 puntos) garantizó la punta de la zona y enfrentará en octavos de final a Corea del Sur el lunes.



Pero la derrota de su reserva salió cara, para los sudamericanos: el lateral izquierdo Alex Telles salió lesionado (54) y el titular Alex Sandro también está incapacitado, así como el astro Neymar y el marcador de punta derecho Danilo.



Aún no hay fecha de regreso para los tres últimos y la selección no ha informado de momento la situación de Telles, por lo que el 'scratch' tiene apenas disponible a un lateral puro: el experimentado Dani Alves, quien con 39 años se convirtió este viernes en el brasileño más viejo en disputar una Copa del Mundo, por encima de Thiago Silva (38).



Vincent Aboubakar, en el tercer minuto de reposición, anotó el gol de Camerún.