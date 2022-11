El Mundial de Qatar sigue su marcha y desde este martes cambian los horarios de los partidos, pues arranca la úmtima fecha d ela fase de grupos en busca de los demás clasificados a octavos de final.

En Colombia se acabaron las madrugadas, pues ya no habrá juegos a las 5 de la mañana.



Y tampoco se jugarán partidos a las 8:00 a.m., como fue la constante en las dos primeras jornadas de la fase de grupos. Diga no a las madrugadas.

Nuevas horas



La tercera fecha de grupos (29 de noviembre al 2 de diciembre), así como las rondas de octavos y cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la gran final, unificarán sus horarios.



Este martes se disputarán los juegos del grupo A y B y serán a las 10 de la mañana y 2 de la tarde (hora colombiana).



Los octavos de final (3 al 6 de diciembre), contará con dos partidos diarios, y se jugarán en los mismos horarios: 10:00 am y 2:00 pm. Lo mismo sucederá con cuartos de final (9 y 10 de diciembre).



Y no paran los cambios, pues las semifinales, que se jugarán el 13 y 14 de diciembre, tendrán horario de las 2 de la tarde; mientras que el partido por el tercer puesto (17 de diciembre) y la gran final (el 18 de diciembre), se disputarán a las 10 de la mañana.



