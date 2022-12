Hace unos días se hizo viral un clip en el que el jefe de prensa de la selección de Brasil aventaba a un gato que se posó en la mesa durante una rueda de prensa. Así sin más: lo vio, lo agarró del cuero y lo tiró al piso para que no saliera en cámara.



Por supuesto, las imágenes generaron indignación entre los defensores de los animales, pero también alentaron distintas teorías acerca del destino de dicho equipo en el Mundial.

Y es que el incidente del gato ocurrió mientras Vinícius Jr estaba brindando una conferencia de prensa, previa del encuentro de Brasil contra Croacia en cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, por lo que algunos creen que "la maldición del gato" fue lo que llevó al equipo suramericano a la derrota.



Recordemos que tras 90 minutos de juego seguían empatados 1 a 1 y, al final, se fueron a penales. ¿El resultado? 4 - 2 ganando Croacia.



(Lea también: Qatar 2022: cábalas para ver los partidos de la selección argentina).

Pues bien, en las últimas horas se conoció que el Foro Nacional de Protección y Defensa Animal interpuso una demanda contra la Confederación Brasileña de Fútbol, pidiendo una retracción pública por la manera en que Vinicius Rodrigues, nombre del jefe de prensa, trató al felino.



El organismo, además, pide que se interponga una multa por un millón de reales, lo que equivale a más de 900 millones de pesos colombianos. Este dinero se destinaría a causas ambientales.



(Siga leyendo: Neymar, absuelto en caso por suspuestas irregularidades en fichaje del Barcelona).



Por su parte, Rodrigues no se ha pronunciado más que para afirmar: “Yo no lo hice nada al gato, lo puse al lado. No voy a maltratar a un animal. Sé todo lo que se dijo en redes sociales, no lo puedo manejar. Ya está”. Esta declaración fue publicada por ‘La Voz’.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS