Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois, los dos futbolistas de Bélgica se conocieron desde muy niños, pero, hace ocho años su relación de amistad, al parecer, presentó una fricción por Caroline Lijnen.



La mujer tuvo una relación amorosa con Bruyne que duró hasta el 2014. Según Infobae, Caroline viajó con sus amigas a un paseo en Madrid y en ese descanso le habría sido infiel con su amigo y futbolista Courtois.



Ahí, en ese viaje comenzó la película. En ese momento, corrió un supuesto rumor de que la novia de Bruyne tuvo un deslice con Thibaut.

“Thibaut me dio lo que yo no había recibido durante tres años de relación con Kevin. Con él pude hablar de todo y hasta me preparó una cena deliciosa. Kevin nunca hizo eso por mí. Pensé que si Kevin me había traicionado ¿por qué no podía hacerlo yo?”, reveló Caroline en una entrevista con la revista Story en 2014.



Todo este escándalo de infidelidad se originó durante el mundial de Brasil, en el que la jefa de prensa Red Devils tuvo que salir a los medios a reconocer que había problemas entre los deportistas.



“No negamos que han existido problemas internos entre ellos. Pero he hablado con ambos y los dos confirman que este tema está zanjado”, informó Infobae.



Nunca se supo si lo que sucedió entre Carolina y Courtois. tuvo duración o solo fue una aventura de vacaciones, no obstante, actualmente los tres involucrados ya tienen otra pareja distinta.