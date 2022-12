Con Lionel Messi, cuya foto espera romper récord en Instagram, en cabeza cargando la Copa del Mundo, la selección argentina llegó el martes de madrugada a Buenos Aires, donde esperaban decenas de miles de aficionados para continuar los festejos por la tercera estrella de la albiceleste.

El avión de los campeones de Catar-2022, decorado con el eslogan "Un equipo, un país, un sueño", aterrizó a las 02H40 locales en el aeropuerto internacional de Buenos Aires.



Al ritmo del popular "Muchachos", el himno oficioso de Argentina en este torneo, cantado en la misma pista por el grupo "La Mosca Tse tse", Messi salió del avión levantando el trofeo junto al técnico Lionel Scaloni.



Recibidos con una alfombra roja en la pista, los argentinos subieron a un autobús descapotable de dos pisos para dirigirse al cercano predio de entrenamiento de la selección, donde pasarán la noche antes desfilar por el centro de Buenos Aires.

Por otro récord

La fotos de Messi besando la Copa del Mundo puede ser histórica, no solo por el significado futbolístico, sino porque está a punto de romper una marca en la red social Instagram.



Argentinos quieren que sea la imagen con más "me gusta" de la historia y ya se acerca a los 50 millones de likes.



Sin embargo, no será fácil que eso se logre. O mejor, hay que 'sudar la camiseta' para que eso ocurra, pues el rival en la 'cancha' es muy dificil.



En enero del 2019. la cuenta @world_record_egg, creada con la meta de conseguir la mayor cantidad de likes en la historia, subipó una foto que ya lleva 56,2 millones de “me gusta”.



La campaña a favor de Messi tiene hasta frases motivadoras: “Si le diste like al huevo, sacáselo”, y hay otra: “Si no le diste me gusta a la foto de Messi, hacelo”.

