Argentina sufre. Messi sufre. Y les toca aguantar. La derrota inesperada contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar ha sido centro de todas las burlas, y no solo en las redes sociales.

Festejo a lo Ronaldo

Arabia está de fiesta, y los fanáticos que están en Qatar no dejan de celebrar, pues no todos los días se le gana a la selección de Messi, la favorita a llegar a la final.



En las redes sociales se hace viral un video en el que los hinchas árabes celebran de una manera particular: a lo Cristiano Ronaldo.



Estos fanáticos imitan el saltico que hace CR7 en sus goles, y el gritico que lo hizo famoso cuando ganó uno de sus Balones de Oro.



Así, le ponen más sal a la herida de Messi, que por años ha sido comparado en un duelo de los mejores de la época reciente con el portugués.

Hinchas de Arabia Saudita celebrando su victoria frente a Argentina al estilo de Cristiano Ronaldo, en plena alusión a Messi…

Pero decían “easy, easy”, no? pic.twitter.com/UaSalzFEBl — Maximiliano I (@MadMaxHabsburgo) November 22, 2022

Pablo Romero

DEPORTES

