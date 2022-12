Argentina y Lionel Messi se juegan su destino frente a Australia (2 p.m., TV de Directv) este sábado en octavos de final del Mundial-2022, justo después de un buen Países Bajos-Estados Unidos.

Entre la clasificación a la siguiente fase de la 'Albiceleste' contra Polonia (2-0), el miércoles por la noche, y su regreso a los terrenos de juego el sábado, en el estadio Ahmad bin Ali, pasan menos de 72 horas para las piernas de Messi y sus compañeros.



La competición no da el más mínimo respiro: este Mundial atípico, programado a finales de año tras un inicio de temporada frenético en los clubes, ha apretado su calendario hasta la final del 18 de diciembre, aun a riesgo de lesiones y fatiga.



Lo cierto es que ya no hay tiempo para más.



Siga el Argentina vs. Australia del Mundial de Qatar 2022 EN VIVO.



(Además: Alerta en Uruguay: sanción que darían a Giménez por agredir a hombre de la Fifa).

Argentina vs. Australia

Australia vs. Argentina. Foto: EFE

¡Alineaciones confirmadas! 💥



Argentina y Australia pelean por un lugar en los Cuartos de Final de #Qatar2022 https://t.co/kiCAe4C5Oc pic.twitter.com/GauVbhHZFN — ESPN.com.mx (@ESPNmx) December 3, 2022

