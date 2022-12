Argentina está en la final. Messi está en la final. Croacia fue un digno trámite, pero esta Argentina no tiene contemplaciones con los trámites, su deseo de ganar el Mundial es tan grande que expresa toda su autoridad: Croacia no pudo ser un obstáculo, Argentina le pasó por encima, una violenta aplanadora, con un 3-0 rotundo. ¡Argentina y Messi ya están en la final!

Argentina no arrancó tan imponente como terminó. Su comienzo fue algo tímido o era que Croacia lo sorprendía mucho, con sus líneas altas, con esa presión voraz con la que anulaba, destrozaba y recuperaba, todo al ritmo del artista Modric. Pero era una Croacia que parecía mejor de lo que era, no agredía, su superioridad era una ilusión óptica.



En todo caso, Argentina parecía incómoda. No tardó en poner orden. NO demoró en demostrar que este sueño es muy grande.



La angustia de estar en una semifinal se aplacó en los pies de Lionel Messi. Él hizo que el penalti que les dieron, por una estrellada del portero Livakovic a Julián Álvarez, fuera adentro, sin falla. Hay penaltis que se erran porque se cobran mal, o porque el arquero es un felino como lo era este o porque la suerte no ayuda, pero en Messi no hay obstáculo que valga. Pateó duro, medio a un ladito, a media altura, hizo que el disparo fuera imposible para el mejor atajador, y 1-0 en 34 minutos.

El primer gol pareció el último, es que en ese instante Croacia se desmoronó, como si presintiera que empatar ya era una tarea muy imposible. Abrió su muralla de acero y dejó que Argentina entrara con ferocidad.

Messi contra Croacia. Foto: EFE

Álvarez estaba en modo tren, una máquina albiceleste de vapor, con su contragolpe desenfrenado arremetió desde antes de mitad de cancha, con potencia y furia, que nadie se me pase por delante, parecía insinuar en sus gestos de tren en movimiento, uno que otro croata lo intentó, con torpeza, ninguno pudo frenarlo, Álvarez llevaba humo en la espalda y fuego en las piernas, y cuando atravesó la muralla abierta, acomodó la pelota con sutileza, y fue el segundo gol, el que llenó de tranquilidad a la selección argentina, a un país, y el reloj contaba 39 minutos.



Croacia se quedó perplejo, un equipo de pies amarrados. Argentina, incluso, pudo anotar otro, y otro más antes de terminar la primera parte. El portero croata evitó en la línea uno de esos remates que ya se gritaban en las tribunas.

Croacia, doblegada

Croacia salió en la segunda parte con nuevos aires, con la caballería bien arriba, el descuento era urgente si querían tener alguna esperanza. Arriesgó.



Los lances balcánicos eran suicidas. No se puede atacar tanto a un equipo de tanta velocidad como Argentina. Cualquier pérdida de balón, paso en falso, se paga. Pero Argentina no es de contragolpes, lo suyo no es de mirar, es de gobernar la cancha, y por momentos gestó un toque de pelota despiadado, desesperante para los croatas.



Messi pudo anotar nuevamente, en una combinación de memoria con Álvarez, la letal pared de la letal dupla, pero el remate de Lionel lo contuvo el buen portero croata.



Pero ese Messi en estado puro, inspirado como nunca, gestó el tercero, el puntillazo, el de la gloria suprema, con ese desborde despiadado sobre la derecha, velocidad, técnica, amague, línea final, y pase a Álvarez, su camarada, que anotó. sin problemas Pobre Gvardiol, soñará con Messi el resto de su vida: qué baile.



Y eso fue todo. Argentina, la Argentina de Messi, la Argentina que sueña, la Argentina motivada y voraz, la Argentina que pintó los estadios de Qatar de azul y blanco y les puso música de su fiel fanaticada, dio el penúltimo paso, destrozó a Croacia, se instaló en la final y ahora espera su rival entre Francia y Marruecos, que juegan el miércoles. Argentina tiene el sueño vivo.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

