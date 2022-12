El delantero argentino Lautaro Martínez aseguró que le sobra personalidad para lanzar el penalti definitivo en la tanda que permitió a su país clasificarse para semifinales del Mundial de Argentina.

"Logramos pasar contra un rival durísimo. Estoy contento por todos los argentinos. Tratamos de hacer las cosas que teníamos preparadas", señaló.



"Me tocó patear el penalti más importante, pero me sobra personalidad para definir ese penal. Trabajo para el grupo, para el equipo, con buena cara, con tranquilidad. Me tocó patear el más difícil, el definitorio, pero pude convertir", agregó.



Lautaro dedicó la victoria a su familia, que le apoyó en los momentos más difíciles.

Peligrosa celebración

Pues bien, los goles de los argentinos dan para mucho y en las redes sociales se han subido videos con varias celebraciones.



Esta, en particular, llama la atención, pues con el tanto de Martínez el aficionado salió a correr, no se dio cuenta que la ventana estaba cerrada y rompió el vidrio.



Su esposa, al ver lo ocurrido, salió en su auxilio. Menos mal no pasó a mayores.





Un hincha rompió el vidrio de la ventana al salir a gritar el gol argentino.🤦‍♂️ pic.twitter.com/QG1iNIgjxm — El Megáfono de Quilmes (@MegafonoQuilmes) December 10, 2022





