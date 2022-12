Lionel Scaloni pasó de soportar las críticas por su supuesta falta de experiencia como entrenador a celebrar, en poco menos de dos años, una Copa América después de 28 años y ahora, un título Mundial que Argentina esperaba desde 1986

A los 44 años, Scaloni quedó en la historia del fútbol mundial, en la final más emocionante que se ha vivido en 92 años de historia de la Copa del Mundo.



“Es un momento para disfrutar, sobre todo la gente. Los que hemos estado en las malas estamos acostumbrados a que nos golpee. Es mérito de ellos, es un disfrute increíble estar en la cima, es algo único”, declaró Scaloni, en charla con DSports.





Scaloni, tal como lo había hecho un día antes, al tener contacto con gente de su pueblo natal, Pujato, en la provincia de Santa Fe, se emocionó hasta las lágrimas cuando le preguntaron a quién le dedicaba el triunfo que acaba de obtener.





“Sé que uno siempre dice la familia. En mi caso, si mi papá me está viendo, espero que sí, y mi mamá, ellos me han dado una manera de entender, de nunca bajar los brazos, ir para adelante. Cuando no se da que no solo yo, otro entrenador siempre quiere hacer las cosas bien. Yo tuve la suerte de conseguirlo”, dijo.



El nuevo DT campeón participaba en su tercera Copa del Mundo. Estuvo como jugador en Alemania 2006, dirigido por José Pékerman. Solo jugó un partido. Y en Rusia 2018 hacía parte del cuerpo técnico que encabezaba Jorge Sampaoli.



