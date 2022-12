Argentina tuvo que esperar 36 años para volver a celebrar un título mundial. Este domingo, venció en lanzamientos desde el punto penalti a Francia y se coronó campeón de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Lo más cerca que había estado Argentina de ganar el Mundial fue en 2014, cuando llegó a la gran final, pero perdió contra Alemania 1-0 con un gol de Mario Götze en el alargue. De ese plantel que dirigía Alejandro Sabella, solamente dos jugadores estuvieron en Qatar: Lionel Messi y Ángel Di María.

La dura historia de vida de Ángel Di María

Tras la obtención del título contra Francia, en redes sociales se hizo viral un texto escrito por Di María, en el que recordó su frustración por lo que sucedió en esa final contra Alemania hace ocho años, y en el que también contó detalles inéditos de su vida. La historia fue publicada por el portal The Players Tribune y se tituló ‘Bajo la lluvia, en el frío, de noche’.



Di María no pudo jugar esa final. Tenía problemas físicos y llegó a infiltrarse para estar disponible para el partido. Al final, Sabella se decidió por Enzo Pérez. Pero había un trasfondo adicional.

Facebook Twitter Linkedin

Angel Di María, en el Mundial de Brasil 2014. Foto: Efe. Archivo EL TIEMPO



“Y ahí estaba, poniéndome hielo en la pierna, cuando el médico Daniel Martínez entró al cuarto con un sobre en la mano y me dijo: ‘Ángel, mirá, este papel viene del Real Madrid’.

“‘¿Cómo? ¿Qué me estás diciendo?’, le dije.

“Me contestó: ‘Bueno, ellos dicen que no estás en condiciones de jugar. Y nos están forzando a que no te dejemos jugar hoy’.

¿Qué tiene que ver James Rodríguez con que no haya jugado Di María?

“Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Todos habían escuchado los rumores de que el Real quería comprar a James Rodríguez después del Mundial, y yo sabía que me querían vender para hacerle lugar a él. Así que no querían que su jugador se rompiera antes de venderlo. Era así de sencillo. Ese es el negocio del fútbol que la gente no siempre ve”.



Di María confesó que rompió la carta del Real Madrid sin ni siquiera abrirla ni leer el contenido. “Sinceramente quería jugar ese día, incluso si se terminaba mi carrera. Pero tampoco quería hacerle las cosas más difíciles al equipo. Así que me desperté muy temprano y fui a ver a nuestro técnico, Alejandro Sabella. Teníamos una relación muy cercana, y si le llegaba a decir que quería jugar, seguramente él iba a sentir la presión de ponerme. Así que le dije honestamente, con una mano en el corazón, que él debía poner al jugador que él sintiera que tenía que poner”.



Di María fue al banco, pero no ingresó. “Perdimos la Copa del Mundo. Fue el día más difícil de mi vida. Después del partido, los medios empezaron a decir cosas feas del por qué no había jugado. Pero lo que les estoy diciendo es la pura verdad”, explicó.

El día que Di María casi muere atropellado

El atacante, hoy jugador de Juventus, recordó también su dura infancia, en la que su padre trabajaba como carbonero. Además, por servirle de fiador a un amigo, estuvo a punto de perder su casa. Pero lo peor es cuando estuvo a punto de morir, siendo un niño.



“Me fui directo a la mitad de la calle y mi mamá tuvo que correr como loca para salvarme de que me atropellara un auto. Por la manera en que ella lo cuenta, fue bastante dramático”, explicó.



Según Di María, si su padre no podía vender el carbón, en su casa no tenían con qué comer. “Y yo pensaba, y de verdad lo creía: Va a llegar un momento en que todo cambie para bien. Por eso, yo al fútbol le debo todo”, escribió.



Aún era un niño cuando recibió el llamado de Rosario Central, algo que generó conflicto en su familia. Su mamá era hincha de Central, pero su padre seguía a Newell’s, por lo cual, había fuertes cruces cuando había clásico en Rosario. Su padre puso como excusa la distancia para que no lo llevaran a Central. Su madre se ofreció a llevarlo todos los días. Y lo hacía en bicicleta.

Facebook Twitter Linkedin

Di Maria, gol en la final del mundial Foto: AFP



Di María cuenta que estuvo a punto de abandonar el fútbol a los 16 años. A un técnico de las inferiores de Central no le gustaba su físico y quería jugadores altos y fuertes. “Tenés tres opciones: Podés trabajar conmigo. Podés terminar la escuela. O podés probar otro año más con el fútbol. Pero si no funciona, vas a tener que venir a trabajar conmigo”, recordó la frase de su padre.



Su mamá replicó de inmediato: “Un año más en el fútbol”. Y hoy, Di María es campeón mundial.



DEPORTES

Más noticias de Deportes