Hay quienes hablan del poder de las palabras y de ser así, parece que Ángel Di Maria tiene al universo de su lado.



'El fideo' fue una de las figuras más destacadas del partido, no solo marcando el segundo gol del encuentro contra Francia, sino desplegando en la cancha el talento que le ha valido su paso por los clubes más grandes del fútbol mundial.



Ahora, además de ser un crack, lo tildan de adivino. El motivo sería el mensaje que le envió a su esposa Jorgelina Cardoso la noche previa a la final.



"Voy a salir campeón del mundo amor. Está escrito. Y voy a hacer el gol. Por qué está escrito como en el Marcaná y Wembley", le dijo Di Maria a la madre de sus dos hijas, en referencia a los tantos que marcó en la Copa América que se llevó Argentina y en la Copa de Campeones Conmebol- UEFA que se jugó contra Italia, campeón de la Eurocopa.



Cardoso le respondió "Me afloja el cuerpo ese mensaje... no sé qué carajo decirte", a lo que el jugador de la Juventus le dijo "No tenés que decir nada. Anda y disfruta mañana porque vamos a ser campeones del mundo. Porque lo merecemos los 26 que estamos acá y la familia de cada uno".



La conversación fue publicada por la misma Cardoso en sus historias de Instagram donde se ha dedicado a republicar las fotos de la celebración y hasta de los hinchas que se tatúan la cara del 11.

El chat entre Ángel Di María y su esposa, Jorgelina Cardoso, antes de la final del mundo. "Voy a hacer un gol porque está escrito, como en el Maracaná y Wembley". Eriza la piel ❤️⚽️ pic.twitter.com/2EN5FEzKiu — VarskySports (@VarskySports) December 20, 2022

En una entrevista con Futurock.fm Cardoso contó que lo primero que le dijo cuando terminó la final y ella bajo al campo fue "te lo dije".



La pareja, que está casada desde el 2011 es una de las más sólidas del plantel.

