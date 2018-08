Series de Netflix que le pueden ayudar a aprender Inglés

Cortesía Netflix

1. 'Orange is the new black': es una serie de comedia y drama sobre las vivencias de Piper Chapman, una mujer culpable de transportar dinero proveniente del narcotráfico, y sus compañeras de la cárcel Litchfield. Con esta serie, que toca temas como la injusticia del sistema penitenciario y la corrupción policial, se puede aprender lenguaje coloquial de distintas regiones estadounidenses.