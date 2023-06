Un total de 812 millones de pesos tendrá que pagar el consorcio chino Metro Línea 1 por el retraso en la entrega de los estudios y diseños de detalle principales de la primera línea del metro de Bogotá (PLMB).



(Lea también: Alcaldesa Claudia López explica que sigue tras sanción al concesionario Metro Línea 1).

Se proyectaba que estos estudios tenían que contar con la no objeción del 100 % en marzo de este año; sin embargo, hasta el momento tienen el 60 %. Es por esta razón que se determinó la sanción al consorcio.

Facebook Twitter Linkedin

Estas son las obras que se realizan en la intersección de la avenida 68 con primero de Mayo. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

“En el desarrollo del proceso sancionatorio que se adelantaba al concesionario, en audiencia del 9 de junio del año en curso, se resolvió declarar el incumplimiento de la sociedad, imponer y hacer efectiva una multa por valor de ochocientos doce millones de pesos ($812.000.000) y declarar ocurrido el siniestro de incumplimiento", aseguró Ricardo Cárdenas, gerente general (e) de la Empresa Metro de Bogotá (EMB).

Cárdenas agregó que la multa se cuantificó desde el 5 de mayo de este año "y se actualizará hasta que se acredite el cumplimiento de la obligación de contar con la No Objeción del 100 % de los estudios y diseños de detalle principales por parte de la Interventoría”.



El pasado 26 de mayo, el interventor de la obra informó que, de 315 entregables de los estudios de diseño de ingeniería detalle, 168 están no objetados, 23 en revisión de la interventoría y 124 en ajustes del consorcio. También que "no evidencian gran problema técnicamente, hay entendimiento entre el consorcio y la interventoría".



(Además: Maestros y maestras de Bogotá: así pueden participar del festival artístico de creación).

¿Qué implicaciones tiene esto para el proyecto?

La alcaldesa Claudia López, en sus redes sociales, aseguró que la totalidad de los estudios se entregará en julio, y que esto no afecta el avance de la construcción de la primera línea, que ya es del 20 %.

"A pesar de estos impases, seguimos avanzando en la construcción de la primera línea del @MetroBogota y en la contratación de la segunda línea, subterránea a Suba y Engativá", escribió la mandataria.

Aunque la no objeción de los diseños definitivos registran un avance del 60% y la obra del 20%, hemos impuesto multa por $812 millones al concesionario ML1 por incumplir la fecha prevista en el contrato.

La interventoria nos informa que a inicios de Julio el 100% de los diseños… https://t.co/Qw4I4Y1tMN — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 16, 2023

Metro Línea 1 aclaró también que los diseños pendientes de la no objeción, es decir, el 40 %, corresponden a obras que se llevarán a cabo en los próximos años. "En consecuencia, queremos enfatizar que el cronograma de actividades dispuesto para las obras del proyecto se mantiene vigente y no debe sufrir atrasos por estas circunstancias".

Ahora bien, expertos consultados por EL TIEMPO creen que, aunque ya un juez rechazó una acción de tutela interpuesta por el concesionario que alegaba supuesta violación al debido proceso por parte de la empresa Metro en el proceso de imposición de la multa, aún pueden intentar controvertir la sanción.

Lo anterior teniendo en cuenta la complejidad del tema y las solicitudes de cambio que haya pedido la EMB que alargaron los procesos. También, presuntos problemas de coordinación y aprobaciones de múltiples participantes como Acueducto, Enel, Telefónica, Vanti, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Movilidad y CAR.

Más noticias

REDACCIÓN BOGOTÁ