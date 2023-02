Según lo dio a conocer W Radio, el consorcio chino APCA, encargado de la construcción del Metro de Bogotá, esta constituído por China Harbour Engineering Co., empresa encargada de ejecutar el 85 por ciento de las obras y Xian Metro, encargada del 15 por ciento.

Dentro de la información revelada por el medio de comunicación, se exalta que China Harbour Engineering Co. no tiene experiencia en realizar metros subterráneos.



"Dentro de su portafolio, donde también es posible encontrar la construcción de puertos, carreteras, puentes, aeropuertos o túneles (además de ferrocarriles, no se tiene constancia de ningún metro subterráneo",menciona.



Esta empresa está encargada de la construcción del Tren Maya que conectará a Cancún con puntos en Yucatán, los dos en México. El primer tramo de este trayecto se inaugurará en junio de 2023 y contará con 226 kilómetros.



"Además, China Harbour hizo una extensión de la línea Ampang del metro ligero de Kuala Lumpur en Malasia, que también es elevado, y entregará el ferrocarril de la costa oriental de Malasia en 2026", menciona W Radio.



Por su parte, Xian Metro sí administra este medio de transporte por vía subterránea en la capital provincial de Shaanxi. Sin embargo, esta empresa es solo un operador dentro del consorcio y no constructor principal del Metro de Bogotá.



Lo anterior significa que cuenta con la ingeniería y los conocimientos para ejecutar un metro subterráneo, pero de la construcción se encarga China Harbour, empresa que está especializada en metros elevados.



"Por tanto, para un nuevo contrato, es probable que deban incorporar a alguna empresa especializada en tramos subterráneos con el consiguiente incremento del coste", menciona el medio.

