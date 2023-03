El Superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, anunció que la entidad a su cargo se pronunciará este miércoles sobre la responsabilidad de los aseguradores del régimen contributivo, subsidiado y especial frente a la situación que se presenta por el flujo de medicamentos en el país.

El funcionario se refirió al tema en los micrófonos de Colombia Hoy Radio, donde aseguró que también se dará a conocer la circular que le imparte instrucciones precisas, con carácter de obligatorio cumplimiento, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), para que garanticen el flujo oportuno de los recursos hacia los prestadores de servicio público y privado.

(Lea también: Aumenta la tensión por la escasez de medicamentos en Colombia: ¿a qué se debe?)

Es por esto que “el día miércoles en el auditorio Compensar, en horas de la mañana, vamos a dar a conocer los resultados iniciales de la investigación generada con los aseguradores, tanto del contributivo como del subsidiado, como los regímenes especiales frente a su responsabilidad de garantizar este componente terapéutico, como son los medicamentos”, dijo el Superintendente.

Señaló, además, que se estará dando claridad sobre el rol de las agencias en este aspecto, “y si no han cumplido, ¿por qué no lo han cumplido? Y, obviamente, lo hemos hecho desde el punto de vista del requerimiento. Quienes no cumplan con esa obligación, serán sujetos a las sanciones correspondientes que la normatividad establece”.

Lo anterior, explicó Beltrán, se da por el rol que juega la Supersalud en la inspección, vigilancia y control del sector, por lo tanto, tiene un papel preponderante para garantizar el acceso de los colombianos y colombianas a los medicamentos.

Crisis por escasez de medicamentos

Colombia lleva varios meses atravesando una grave emergencia de escasez y desabastecimiento de medicamentos que responde a distintas razones y que ha afectado al sector salud y a sus usuarios de maneras distintas.

(Lea también: Gobierno desarrolla un sistema de monitoreo sobre abastecimiento de medicamentos)

Acemi, el gremio de las EPS, ha advertido que el problema no solo no se ha resuelto, sino que podría empeorar y que, según sus cifras, hay novedades en el abastecimiento de 1.242 principios activos en el país. Gobierno y gremios se acusan mutuamente, pero en el centro quedan los pacientes que la ven difícil para completar su medicación.

Y es que el problema del déficit de fármacos no es nuevo en Colombia. Sobre él han incidido, de acuerdo con el Gobierno, varios factores, algunos que, inclusive, vienen de la época de la pandemia. Por ejemplo, la afectación a las cadenas de suministros, el incremento de la demanda, los problemas comerciales entre fabricantes y distribuidores, la no entrega oportuna de los pedidos a los gestores, trámites en curso en Invima y problemas de adquisición de materias primas.

(Lea también: Ojo: el acetaminofén y los medicamentos escasos en Colombia, según Acemi)

Actualmente, más de 50 medicamentos, según el consolidado del Invima con fecha del 28 de febrero, se encuentran desabastecidos o en riesgo de tener desabastecimiento. Y ahí es clave aclarar que el desabastecimiento es la falta total del fármaco en el mercado, mientras que el riesgo puede responder a la falta de materia prima para fabricarlo, a la dificultad de importarlo o, incluso, a la presencia únicamente de sus similares genéricos (pero con el mismo principio activo de la marca comercial).

Al respecto, Acemi había advertido que hay un desabastecimiento en más de 1.200 principios activos (ingrediente principal de un medicamento) y que eso puede repercutir en el tratamiento de la hipertensión arterial, los trastornos mentales y el dolor.

Otro gremio que también se ha pronunciado sobre el tema es Asocoldro, asociación que reúne a más de 10.000 droguerías en el país, al señalar que tras conocer la advertencia de Acemi y la información de Minsalud realizaron un barrido en sus droguerías asociadas para determinar la real escasez.

UNIDAD DE SALUD