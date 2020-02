Que su hijo no se quede sin cupo, Distrito realizará 'matriculatón'

El próximo 15 y 16 de febrero, se llevará a acabo en Bogotá la 'matriculatón', una jornada con la que se busca ofrecer y formalizar al menos 35.000 cupos en colegios distritales.

"La jornada se concentrará en la atención a la población que aún no accede al sistema

educativo oficial, es una nueva oportunidad para quienes aún quieren estudiar en un colegio público de la ciudad", explicaron desde la entidad.



La jornada, que se concentrará en la atención a la población que aún no accede al sistema educativo oficial, se desarrollará de forma simultánea en seis colegios distritales, en las localidades de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, Engativá, Ciudad Bolívar, Tunjuelito y Puente Aranda, de 8:00 a. m. a 3:00 p. m.



Los puntos de atención dispuestos son:



Sábado 15 de febrero:



- Localidad Kennedy – IED Tom Adams (calle 40J sur n.° 78 - 08)

- Localidad Rafael Uribe Uribe – IED Bravo Páez (calle 37 sur n.° 23 - 51)

- Localidad Engativá: IED Robert F. Kennedy (Av. Boyacá n.° 64 H - 39)



Domingo 16 de febrero:



- Localidad Ciudad Bolívar – Cedid Ciudad Bolívar (calle 70 Sur n.° 56 - 11)

- Localidad Tunjuelito– Ciudad de Bogotá (Carrera 25 n.° 53B - 32 sur)

- Localidad Puente Aranda – IED Cultura Popular (Carrera 51 n.° 16 - 64 sur)



Los ciudadanos interesados en participar en esta jornada deben agendar una cita a partir del próximo jueves 13 de febrero, través de la página web www.educacionbogota.edu.co y posteriormente, presentarse en la localidad y colegio seleccionado el día y hora programada.



“Le estamos jugando a la educación en primer lugar y no habrá ninguna transformación que se pueda adelantar sin tener en cuenta la educación. Por esto estamos invitamos a las familias a que no dejen a sus hijos sin estudiar y asistan a esta jornada extraordinaria de matrículas”, afirmó la secretaría de Educación, Edna Bonilla Sebá.



BOGOTÁ

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET