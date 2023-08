Las zonas francas caribeñas aportan más de la mitad de toda la inversión acumulada

de las zonas del país. Así, el 69,5 por ciento del total de esa inversión se concentra en las 44 que están en la región Caribe. Es decir que de los $47,5 billones de pesos de inversión acumulada por las zonas francas de Colombia, poco más de $33 billones de pesos corresponden a estos espacios ubicados en el Caribe.

Son polo de desarrollo para las regiones en las que se establecen, que promueven la competitividad de esos territorios y los procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia y buenas prácticas empresariales.



Así pues, las zonas francas incentivan la creación de empleo y la captación de nuevas inversiones de capital.

Datos de interés



- Colombia cuenta con 120 zonas francas declaradas, las cuales están distribuidas en 21 regiones y de diferentes sectores productivos, según el más reciente informe del

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



- De ese total, 44 se ubican en seis de los ocho departamentos que integran la región Caribe colombiana, es decir el 36,6 por ciento.



- Los departamentos en los que ellas están son: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira y Magdalena.



- En estos departamentos se ubican 40 de esas zonas francas correspondientes a sectores industrial, agroindustrial, servicios de salud, portuarios, generación

de energía y call center.



- Las cuatro restantes se ubican costa afuera en esa región del país. De ellas, tres son del sector de exploración y producción de hidrocarburos y una industrial del sector de energía.



- En lo que toca al empleo, de los 155.051 directos, indirectos y vinculados que se generan en las 120 zonas francas del país, el 33,7 por ciento que significan

52.307, se generan en las 44 del Caribe.

- Una de las zonas francas representativas de la región es La Cayena, ubicada en el kilómetro 8 de la vía Tubará - Barranquilla. Es una zona franca permanente, en la que

operan más de 15 sectores de la economía, desde el aeronáutico hasta ciencias de la vida y construcción. En ella se generan más de 5.000 empleos formales entre directos e indirectos. Allí se ubican 41 usuarios que exportan a más de 40 países.



- La Zona Franca La Cayena exportó, en el 2022, 41.000 toneladas de mercancías, representando un monto de $142 millones de dólares. Para el 2023 proyectan cerrar

con un monto de exportaciones cercano a los $200 millones de dólares.



- La costa Caribe colombiana es una jugadora primordial en las exportaciones que hace el país al mundo. Como región, es la segunda más exportadora del país, después de la región Andina.



- Y de ese total, las cifras del DANE señalan que cerca del 3,5 por ciento se despachó desde las zonas francas ubicadas en el Caribe colombiano.



- Tomando como referencia solo las zonas francas, cerca del 22 por ciento de las exportaciones que hace el país desde esos espacios, se despacha desde las que se

ubican en la costa Caribe.



- Entre enero y mayo de este año, dato más reciente del DANE, de los $1.512,2 millones de dólares que se exportaron a través de las zonas francas, 328,2 millones se despacharon desde zonas francas en la región Caribe y que reporta el ente estadístico.



- En el 2022, las exportaciones de Colombia por las zonas francas alcanzaron $2.787,5 millones de dólares, de los cuales 622,9 millones salieron desde las que están en el Caribe colombiano.

Zoom a los parques industriales

Estos impulsan la competitividad de la región, no solo por los servicios que prestan, sino por las tecnologías que desarrollan para las empresas que se establecen en ellos.



En ellos se ubican empresas que adelantan procesos de producción para futuras exportaciones, a las que, además, se les prestan servicios como transporte terrestre, almacenamiento y procesos logísticos, entre otros.



Y son complejos empresariales en los que el aparato productivo puede encontrar servicios logísticos y administrativos, y a diferencia de las zonas francas, no tienen un régimen especial aduanero ni tributario.



Así, están integrados por un conjunto privado de empresas que tiene una copropiedad, y en el que cada uno desarrolla su actividad, las que, además, no deben cumplir ante el Gobierno con compromisos de empleo ni de inversión como sí es el caso de las zonas francas.



Uno de los atractivos que ofrece la región Caribe, son justamente esos parques,

que en solo el departamento del Atlántico, y según ProBarranquilla, superan

los 25.



Además, uno de los parques industriales representativos de la región es el Parque

Logístico Industrial Santa Marta. Cuenta con 32 bodegas, oficinas, locales comerciales y hasta hotel.



También está, en Bolívar, el Centro Comercial e Industrial Ternera 2 que ofrece 40 bodegas industriales y 10 locales comerciales.