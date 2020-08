Zonas francas, instrumentos efectivos en la recuperación

Indudablemente, el comercio nacional e internacional derivado de las zonas francas y parques industriales del Caribe tiene mucho peso en lo que es hoy la realidad comercial del país, pero también en lo que vendrá a futuro en la recuperación.

Según Édgar Martínez, director de la Cámara de Zonas Francas de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la costa Caribe alberga hoy el 38 por ciento de los proyectos de Zona Franca, esto quiere decir que de las 117 que existen, 44 se ubican en la Costa y, de estas, 17 son zonas francas permanentes y 27 son zonas francas especiales, que incluyen de acuerdo con información de ProColombia, los departamentos de Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Córdoba y Cesar, que generan más de 52.000 empleos entre directos e indirectos y se han convertido en factores claves para la dinamización de la economía regional.



“El 76 por ciento de los compromisos de inversión se han dirigido a proyectos en la costa Caribe. De los $21,6 billones de compromisos de inversión a nivel nacional, $16 billones se realizaron en la costa Caribe, principalmente en sectores como la agroindustria (aceite de palma), cemento, placas de yeso, refinerías, petrolero, producción de acero, puertos, ‘call center’, energía y salud”, asegura el director de la Cámara de Zonas Francas de la Andi.

Bolsas de empleo



Y es que las zonas francas han demostrado ser verdaderos polos de desarrollo, en especial generadoras de empleo directo e indirecto, como lo señala Manuel Herrera, gerente general de Zona Franca La Cayena, quien resalta que, además, se destacan por la atracción de nueva inversión, que favorece la región, así como el equilibrio de la balanza comercial que generan a través del incremento de las exportaciones de bienes no mineroenergéticos.



Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las zonas francas de la región Caribe, a corte de 2019, generaron 48.878 empleos entre directos, indirectos y vinculados.



Pero también de cara a las empresas que hacen parte de ellas, según ProColombia, son el escenario propicio para aquellas organizaciones que buscan la forma de incrementar sus utilidades, minimizar sus costos, reducir sus tiempos y así afrontar los retos y desafíos que genera un mundo cambiante y la fuerte competencia en materia de comercio exterior.



“Las zonas francas tienen una normativa especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior y las mercancías ingresadas a estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efecto de impuestos a las importaciones y exportaciones”, acota Brenda Vergara, ejecutiva comercial de Zona Franca de Barranquilla.



El potencial que ofrece la costa Caribe es único. Esto lo ratifican las tres importantes inversiones recientes que, según Édgar Martínez, director de la Cámara de Zonas Francas de la Andi, son la Zona Franca Ternium ($ 270.000 millones), Nutresa en la Zona Franca Tayrona (con una inversión de US$ 133 millones) y Zona Franca Argos (US$ 37 millones).



“Gracias a estas inversiones, la producción de muchas zonas francas se está dirigiendo a mercados internacionales y así lo reflejan las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). En el periodo enero - mayo del 2020, el superávit de las zonas francas fue de US$ 465 millones FOB, manteniendo así su racha exportadora y las zonas francas que muestran mayor participación en exportaciones son Barranquilla, Cartagena, Palmaseca y Cencauca.

Las exportaciones repuntan

​

La tendencia exportadora continúa. Según el Dane, en el último año la balanza comercial de las zonas francas colombianas creció en un 64 por ciento. Pasó de un superávit de US$1.069,7 millones FOB en el 2018 a US$1.671,8 millones FOB en el 2019, presentando el mayor dinamismo durante el primer semestre del 2019”, refiere el director de la Cámara de Zonas Francas de la Andi.



Y desde las zonas francas se vienen ingentes esfuerzos por su fortalecimiento. En la Zona Franca La Cayena se ha realizado una fuerte inversión en infraestructuras y en construir un ambiente seguro para las empresas que se instalan, así como un fortalecimiento de los sistemas tecnológicos que faciliten y hagan más eficientes las operaciones aduaneras y una estrategia de atracción de pymes, con espacios adecuados a su tamaño y oportunidades de sinergias productivas, además del trabajo desde la sostenibilidad con las mejores prácticas del Pacto Global, como lo explica Manuel Herrera, gerente general de Zona Franca La Cayena.