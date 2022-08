Estas son áreas geográficas en las que se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.

El país cuenta con 121 zonas francas, (zf), declaradas, de las cuales 45 están ubicadas en seis de los ocho departamentos de la región Caribe y en costa afuera de la misma zona.



Estas son herramienta para el crecimiento económico de esta parte del país y un dinamizador de su desarrollo. No solo incentivan el empleo, sino que impulsan la inversión, la infraestructura, los encadenamientos productivos, lo cual favorece a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los procesos industriales altamente

productivos.



Las empresas ubicadas en las zonas francas tienen el compromiso de generar empleo e inversión, a cambio de los incentivos que reciben, lo cual le asegura al Estado un retorno que permite consolidar una base productiva competitiva e ingresos a miles de

familias en todo el país.



Angélica Peña Preciado, directora Ejecutiva de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la Andi, explicó que las zonas francas ubicadas en el Caribe colombiano generan 42.841 empleos.



“Bolívar es el departamento de la región que concentra el mayor número con 18 y por supuesto es el que más número de empleos generados por las zonas francas registra con 18.967. Ahora bien, el 48,8 por ciento de todas las zonas francas del Caribe pertenecen al sector industrial, el 44,4 por ciento son del sector servicios y el 6,6 por ciento restante son de la agroindustria”, dijo Peña.



Y en materia de inversión estos complejos superan los 31 billones de pesos.



Para Edgar Martínez Mendoza, consultor privado, las zonas francas son polo de desarrollo por cuanto suman a la construcción de infraestructura para los servicios públicos como luz, agua, alcantarillado, telecomunicaciones e internet, entre otros, al igual que la creación de nuevas empresas que generan un mayor ingreso al fisco de los departamentos. Y ayudan a la formación del capital humano.



Además son espacios donde los empresarios generan valor agregado a las materias primas.

Análisis de las del norte

Casi la mitad de las zonas francas de esta región, el 40 por ciento para ser exactos, está en el departamento de Bolívar. Una de ellas es Parque Central, que genera cerca de 2.500 empleos entre directos e indirectos.



Bernard Gilchrist, su gerente General, explicó que aportan al desarrollo económico de la región desde diferentes ámbitos.



“Hemos invertido más de 100 millones de dólares en infraestructura física y tecnológica con el objetivo de ofrecer mejores condiciones operacionales a las empresas exportadoras del país, acercándolos al principal puerto en materia de exportaciones a

Estados Unidos y el resto del mundo, el de Cartagena”, dijo.



Igualmente, esta zona franca ha contribuido a la industrialización, ofreciendo servicios básicos, tecnológicos y de acompañamiento a las empresas que se ubican en ella, así

como al establecimiento de firmas extranjeras en Cartagena en su objetivo de reubicar sus cadenas de valor, las cuales representan el 20 por ciento de los usuarios de esa zona franca.



Y en materia social, Zona Franca Parque Central tiene una alianza con la Alcaldía de Turbaco y actores académicos y empresariales para suplir algunas necesidades de la población y contribuir al desarrollo de la región.



En el departamento de Magdalena, donde están ocho de las 45 zonas francas del Caribe, se encuentra la Zona Franca de Santa Marta, que aporta cerca de 160 empleos directos a la región, a través de sus 14 usuarios.



“No solo aportamos a la economía del Magdalena creando empleos, también lo hacemos a través de las exportaciones que han sido un dinamizador de la reactivación. El 30 por ciento de lo que se produce aquí se dirige a los mercados externos. Así mismo, y con el propósito de estar a la vanguardia, adelantamos desarrollos tecnológicos lo que contribuye a la competitividad”, explicó Manuel Mercado, jefe de Operaciones de la Zona Franca de Santa Marta.



Una de las ventajas que ofrece esta zona franca es que se ubica cerca al puerto, lo que les permite a los empresarios reducir costos en materia de transporte, aportando a la competitividad.



En esta Zona se ubican empresas de alimentos para consumo animal y humano, de prendas de vestir, de refinación de petróleo, de licores, de construcción, entre otros.

Lo que pasa en el Atlántico

El departamento del Atlántico alberga nueve del total de zonas francas del Caribe, las cuales generan 4.306 empleos entre directos e indirectos. En esta parte del país está la Zona Franca del Caribe o Zona Franca La Cayena. Es una multisectorial, en la que hay 41 usuarios operando, de las cuales el 80 por ciento son industriales, es decir que adelantan procesos de manufactura, que generan valor agregado.



“Esta zona franca genera un impacto económico importante, no solo por esos procesos de manufactura, sino por las inversiones que se han hecho en estos 15 años que superan los 200 millones de dólares, que jalonan otros sectores de proveeduría, de construcción, de servicios, entre otros”, explicó Manuel Herrera Luna, gerente General de La Cayena.



A esto se suma el impacto social que representa para la zona de influencia en la que se ubica, no solo por la generación de puestos de trabajo, 4.000 empleos directos de los cuales el 35 por ciento corresponden a personas que habitan en esas zonas cercanas,

sino por programas educativos que imparten entre los habitantes y aprovechamiento del tiempo libre de los niños.



Y se suman los impuestos que pagan no solo al Gobierno nacional sino al municipio. Herrera estima que en los 15 años se han pagado cerca de 35.000 millones de pesos en impuestos tanto locales como nacionales.



En este departamento también se encuentra la Zona Franca de Barranquilla, cuyo primer aporte a la región es la inversión acumulada que se ha hecho en este complejo. Esta alcanza cerca de un billón de pesos desde su formación, cumplirá 30 años.



“Nuestro aporte es a través de dos zonas francas: la de Barranquilla y la Zona Franca Internacional del Atlántico Zofía que está en Galapa y que tiene apenas 15 años y acumula un inversión de 0,38 billones de pesos. Estas inversiones traen progreso para todos”, dijo la vicepresidenta Ejecutiva, Marcela Barrios. Agregó que entre esas dos zonas francas se generan cerca de 2.700 empleos directos.



Este complejo es una conexión con el mundo porque son diferentes sectores que participan en las exportaciones: logístico, carga líquida, metalmecánico, alimentos y bebidas, confecciones, construcción, calzado y farmacéutica, entre otros.