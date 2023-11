Ya son más de 28.000 millones en ventas de los Mercados Campesinos

Sandra Peñaloza ya perdió la cuenta de las libras de miel que ha producido en su casa, ubicada en la vereda Los Arrayanes, zona rural de Usme, a 3.900 metros de altura sobre el nivel del mar.



Lo que sí tiene claro es el día de su primera producción, hace cerca de cinco años, cuando sacó 45 libras, fue feliz, las disfrutó en familia y hubo hasta para vender.

A sus 36 años, luego de aprender y desarrollar la apicultura, Sandra, su esposo, su hija de 13 años y su hijo de 11, ya cuentan con 21 colmenas en su tierra, cada una de ellas con cerca de 70.000 de estos insectos, responsables de polinizar el mundo.

“La gente no es consciente de la importancia de las abejas y, ahora, el uso del agroquímico está muy fuerte”, advierte Sandra para luego no escatimar en resaltar el orgullo que le provoca contar ya con tres apiarios en su vereda, después de un arduo trabajo en equipo.

Para ella, estos particulares insectos, vestidos de negro y amarillo, significan vida y alegría: “Yo misma he visto el cambio acá. Voy y me como una fresa de las que sembramos y el sabor y el tamaño son diferentes. Los árboles de lulo mantienen con fruto todo el año, igual que las papayuelas, y todo eso es gracias a las abejas porque ellas aumentan en un 30 por ciento la productividad de la tierra, gracias a su polinización”, explica la apicultora.

Este año, Sandra y su familia ya llevan 220 libras de miel recolectadas en dos cosechas y esperan sacar una tercera en diciembre, si el clima les es favorable.



Desde hace tres años, su emprendimiento familiar, y amigable con el ambiente, cuenta con un aliado determinante en la comercialización, no solo del almíbar, sino también del polen y hasta una cera para hidratar los labios que ellos mismos idearon.

La estrategia de los Mercados Campesinos, en los que no existen intermediarios y con los que la Secretaría de Desarrollo Económico busca consolidar un canal de comercialización de pequeños productores y transformadores de alimentos de Bogotá y la Región Central, para potenciar la economía campesina y la producción agroecológica, ha sido una ventana para que los apicultores de Los Arrayanes vendan sus productos, una oportunidad que es también para otros productores de Bogotá.

Sandra, que recuerda su primera participación en este espacio, hace parte de los más de 1.300 productores vinculados a la estrategia que en los ultimos años ha realizado más de 1.700 mercados en sus diferentes modalidades y ha conseguido más de 28.000 millones en ventas.



“El primer mercado fue en el parque El Virrey, nunca se me olvida. Yo no sabía ni cómo hacer, ni nada, pero vendí, no cantidades, pero vendí. Y ya uno se va soltando y empieza a mercadear, desde ahí he participado en varios de estos mercados y me ha ayudado mucho, hay algunos en los que me ha ido súper bien”, cuenta la mujer.

Para ella, esa ventana que son los Mercados Campesinos no solo le facilita las ventas in situ, sino que además la ayuda a hacer nuevos clientes que luego le encargan pedidos. De esta manera, se cumple otro de los objetivos de la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Económico, el de fomentar los encadenamientos productivos accediendo a nuevos nichos de comercialización.



Pero sumado a esto, los Mercados Campesinos también buscan rescatar los productos ancestrales y promover la integración regional, la asociatividad y el intercambio de saberes culturales y ancestrales.

La historia de Isaac



Gracias a esto, Isaac Mican, un campesino de la vereda Peñaliza, vecino del páramo más grande del mundo, en la localidad de Sumapaz, ha podido comercializar sus papas nativas. Las que siembra solo en su finca de tres hectáreas que le heredó su papá.



“Empecé con dos libras de semillas y ahora tengo sembrados unos cuatro o cinco bultos”, afirma.

El hombre de 57 años, habla con soltura de las variedades de papa que siembra, cuida y cosecha. La Perla, la Corneta, la papa Mora, “porque es morada por dentro”, explica, y la muestra orgulloso y luego va a otra parte de su terreno y cuando intenta sacar otras dice que esas no, “porque están muy vichesudas”, y luego cuenta que este tubérculo se demora cerca de tres meses para estar listo, pero que igual se puede comer antes, “si hay una buena hambre”, y suelta la carcajada que lo caracteriza.



Con esa misma risa también asegura que cuando le propusieron hacer parte de los Mercados Campesinos, no dudó en responder: “Pa’ antier es tarde”, y, ahora, además de las papas también vende queso y tomate cherry, en esos espacios que se habilitan en parques, plazoletas, bahías y estaciones de TransMilenio, entre otros lugares de la ciudad.

Para Isaac, lo de los mercados, “es una garantía muy grande que antes no tenía”.

Él participa todos los fines de semana en los mercados de Alcalá, Pontevedra y Rosales, luego de que todos los jueves recoge su cosecha y la envía en un camión desde Peñaliza hasta Bogotá.



“Si vendo a 3.000 la libra son 300.000 pesos en el Mercado Campesino, mientras que si la vendo acá, con intermediario, me dan solo 100.000 pesos. Además allá va uno, come, charla y se distrae”, señala el campesino.

Isaac —que come de lo que siembra en caldo, sudada, con mantequilla y con un buen chicharrón de marrano—, dice que mientras los mercados sigan hay que trabajar porque si se queda sentado nadie lo va a mantener. “Todo lo que se haga con papa nativa queda delicioso”, concluye.

Modalidades de lo mercados



El primer tipo de mercados son los presenciales; el segundo son los virtuales, con entrega a domicilio y que se pueden comprar a través de www.mercadoscampesinos.gov.co; el tercero son los mercados móviles, en los que un camión de mercado recorre las zonas rurales de Bogotá llevando alimentos de tierra caliente a muy buen precio.

A un clic, toda la información de los Mercados

A través del sitio www.mercadoscampesinos.gov.co usted podrá acceder a la información de los Mercados Campesinos, así como de las próximas fechas y los puntos donde se harán.



Allí también tiene la opción de realizar compras virtuales, conocer los objetivos del programa y acceder a un directorio de organizaciones campesinas en el que podrá hacer compras para su casa o negocio a domicilio.



En el sitio se encuentra la Mercatón Campesina a través de la cual los ciudadanos podrán adquirir sus mercados disfrutando de los productos que vienen de las

montañas de la ciudad y de la región central hasta la puerta de su casa.

