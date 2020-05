Ya llegó la era del dinero electrónico

Vamos a llamarlo Ricardo. Tiene unos 46 años y su día se va ahora entre el smartphone, computador y televisor, y en asomarse a la ventana cada vez con mayor frecuencia añorando poder salir a la calle a la hora que quiera, como antes.



Extraña hasta los “mandados” más simples, como ir a comprar las pastas que alivian los frecuentes dolores de cabeza de su esposa. Sin embargo, ella tuvo la precaución de abastecerse de esos medicamentos como si fueran a abrir una farmacia y se quedó sin excusas para bajar a la portería del edificio multifamiliar.

A Ricardo la vida le ha cambiado tanto en las últimas semanas que no recuerda cuándo fue la última vez que pisó la sede de su banco. Estaba acostumbrado a retirar dinero en los cajeros automáticos y a efectuar pagos de servicios en las cajas. Ahora, ha tenido que aprender a hacer esas vueltas de otra manera, una a la que solía sacarle el cuerpo: las aplicaciones.



Como él, los 28,9 millones de colombianos mayores de 18 años que, según Banca de las Oportunidades, contaban con algún producto financiero a septiembre del año pasado, se han visto obligados, por cuenta del aislamiento, a acudir a la tecnología para manejar su dinero y gestionar sus obligaciones y gastos, incluyendo pagos de servicios, transferencias a acreedores, consultas, envío de plata y compras necesarias o no tanto, entre otros.



Comencemos con el famoso botón PSE (Pagos Seguros En Línea), que ya ha sido implementado por miles de establecimientos.



ACH Colombia impulsa esta herramienta operativa de comercio electrónico que permite debitar el dinero de los recursos de los compradores cuando estos adquieren algún bien o servicio en sitios web de marcas y empresas, favoreciendo tanto a los consumidores al agilizar el proceso de compra y pago, como a los negocios, convirtiéndose en un medio transaccional rentable.



Continuando con el comercio, existe una pasarela llamada ZonaPagos que ofrece soluciones integrales de 'e-commerce', pago y recaudo, mejorando la experiencia de las conciliaciones bancarias para las tiendas y sus usuarios.



“Actuamos como Gateway de procesamiento de pagos, permitiéndoles a los comercios recaudar el dinero directamente en sus cuentas bancarias”, dice Santiago Ospina, director de Mercadeo de ZonaPagos.



Más de 10.000 comercios hacen uso de la plataforma, que está certificada por redes de procesamiento como ACH Colombia (PSE), Redeban, Credibanco y diversas entidades financieras. También se han generado soluciones dirigidas a comercios que no tienen un sitio web o un carrito de compras virtual.



Para este tipo de establecimientos, Redeban habilitó un 'link' de pago que permite recibir operaciones con tarjetas crédito. Lo único que deben hacer es enviarle el enlace al usuario mediante correo electrónico o en redes sociales para pueda realizar la compra.



Cuando la transacción sea aprobada, Redeban le enviará al comercio la confirmación de la transacción para que este proceda a despachar su producto.



“Los comercios más afectados por la coyuntura son aquellos que no cuentan con carros de compras por Internet. Con este 'link' de pago queremos brindarles una herramienta fácil y segura que les permitirá vender productos y servicios acudiendo a medios diferentes al efectivo, alternativa que es muy conveniente para sus clientes”, explica Andrés Felipe Duque, presidente de Redeban.

Dinero con los pulgares

Si bien los bancos ya contaban desde hace un tiempo con canales digitales, la cuarentena les ha permitido fortalecerlos como medios masivos, solucionando las necesidades transaccionales más inmediatas.



Pero hay que comenzar diciendo que el sector decidió aumentar a 100.000 pesos el monto máximo para pagos sin contacto mediante tarjetas, manillas y 'stickers' que cuenten con esta tecnología, con el propósito de incentivar su uso y evitar así el contacto con el vendedor.



Desde Bancolombia se cuenta que “en la coyuntura en la cual nos encontramos, la posibilidad de llevar a cabo diversas operaciones, incluyendo pagos y transferencias, de manera segura a través de canales digitales, cobran una importancia sin precedentes, por lo que les ofrecemos a todos nuestros clientes los siguientes servicios: App Personas, Sucursal Virtual Personas, Bancolombia a la Mano, Nequi, App Empresas, Sucursal Virtual Empresas, App Pymes, Sucursal Virtual Pymes, Botón Bancolombia y Pagos PSE”.



A propósito de Nequi, Andrés Vásquez, su CEO, asegura: “Debido a los desafíos que nos impone la covid-19, los usuarios tienen que resolver su necesidad de enviar, pagar, pedir y organizar su plata sin salir de casa, de una manera fácil y rápida. Desde nuestra plataforma lo pueden hacer porque es 100 por ciento digital. Como el 'core' de nuestros servicios es gratuito, las personas tienen la posibilidad de efectuar giros sin costo. También, cuentan con secciones para organizar su plata, como los Bolsillos, o guardar sus ahorros en el Colchón para emergencias”.

En pesos y 'bytes'

Por otra parte, Itaú Colombia ha decidido ofrecer sus servicios digitales sin ningún costo. Los clientes de la entidad pueden realizar, en el sitio web de la entidad, las siguientes operaciones:

Consulta de saldos y movimientos. Pago de créditos rotativos, tarjetas de crédito y otras obligaciones. Inscripción en línea de cuentas de terceros en Itaú y otros bancos. Transferencias entre cuentas Itaú del mismo titular. Transferencias a cuentas Itaú de terceros. Recepción de transferencias desde otros bancos. Pago de servicios públicos. Avances de tarjeta de crédito a cuentas Itaú. Consulta de extractos y certificaciones tributarias. Apertura de productos (Itaú Rentable, Ahorro programado y CDT Virtual).

En la aplicación de Itaú están habilitados servicios como consulta de saldos y movimientos, pago de créditos rotativos y tarjetas de crédito, transferencias entre cuentas Itaú del mismo titular, transferencias a cuentas Itaú de terceros, recepción de transferencias desde otros bancos, pago de servicios públicos, avances de tarjeta de crédito a cuentas Itaú y apertura de productos (Itaú Rentable, Ahorro programado y CDT Virtual).



Los clientes nuevos pueden abrir cuentas de ahorro y solicitar tarjeta de crédito a través de este canal digital. Y no podemos olvidarnos de las necesidades que tienen los migrantes venezolanos en nuestro país.



Pensando en esto se ha creado una aplicación llamada Valiu, disponible en iOS y Android, que permite enviar dinero hacia Venezuela en menos de noventa minutos, de formar segura y con tasas competitivas.



Simón Chamorro, su CEO, explica que “la aplicación permite realizar pagos en línea por PSE desde el banco del usuario o directamente por Daviplata o Nequi, y también a través de tarjetas de crédito”.



Como puede ver, el manejo de la plata es un problema menos. Piérdales el miedo a los canales digitales y vuélvase un mejor administrador de sus ahorros e ingresos.