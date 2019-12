¿Y cómo es el panorama de la Leucemia Mieloide Aguda?

Después de hablar de la leucemia mieloide crónica (LMC), ha llegado el momento de ocuparse de la leucemia mieloide aguda (LMA), que es más compleja y más difícil de tratar, pero esto no significa que no haya esperanza para los pacientes. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, los pacientes tienen hasta un 60 por ciento de posibilidades de sobrevivir.

Quienes padecen esta enfermedad presentan síntomas como fiebre y cansancio, y en sus cuerpos se pueden formar hematomas o presentar hemorragias con facilidad.

Además, hay que saber que la LMA es el segundo tipo de leucemia más frecuente, pues constituye hasta el 32 por ciento de todos los casos de esta enfermedad en adultos, según Cancer Facts and Figures.



Y es que si bien la LMA se puede presentar a cualquier edad, es poco frecuente en personas menores de 45 años. De hecho, las cifras de la Sociedad Americana contra el Cáncer confirman que la edad promedio al momento del diagnóstico es de 68 años.

Para tener una idea de la cantidad de personas que sufren esta enfermedad se puede tomar como referencia los reportes de organizaciones de la salud como la Sociedad Americana contra el Cáncer, que indica que en los Estados Unidos se habrán diagnosticado, al finalizar el 2019, alrededor de 21.450 nuevos casos de LMA, y se producirán aproximadamente 10.920 muertes por esta enfermedad.



En Colombia tampoco se disponen de datos muy precisos. No obstante, existen cifras aproximadas de la Cuenta de Alto Costo 2017, un organismo técnico no gubernamental del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia.



Dichas cifras indicaron que entre los años 2015 y 2016 se registraron 150 pacientes pediátricos; 28 fueron pacientes nuevos y 17 fallecieron.



En el mismo periodo, se contabilizaron 744 pacientes adultos de LMA; 156 constituían casos nuevos y 159 fallecieron.



En Estados Unidos, que proporciona los datos más confiables gracias a la Sociedad Americana contra el Cáncer, la tasa de supervivencia a cinco años para personas de 20 años o más que padecen LMA es del 24 por ciento, aproximadamente. Para personas menores de 20 años, la tasa es cercana al 67 por ciento.



Es importante tener en cuenta que esto depende de diversos factores, como el subtipo de la enfermedad, la historia clínica del paciente y características como la edad y enfermedades concomitantes.



Vale la pena anotar que, aunque la LMA es una enfermedad grave, es tratable y, en ocasiones, curable mediante quimioterapia y trasplante de médula ósea.

El tratamiento de esta enfermedad, que precisa de grandes esfuerzos y que altera la vida de los pacientes, se explicará con detalle más adelante. *Este artículo es informativo, ante alguna duda consulte a su médico.

