Beatriz Elena López Agudelo, nació en el municipio de Concepción en Antioquia. Ella y su hija de 28 años tienen un emprendimiento en el que el tejido es el protagonista y el nombre une su nombre con el de su hija Alejandra: ‘Bealej, manos que emprenden’. En su caso, crean bolsos, monederos, cartucheras, manillas y hasta colchas de retazos.



“Mi hija, que es muy juiciosa, hizo un préstamo y con eso compramos parte del material, una máquina, alguna tela y hace poco compramos más insumos”, explica Beatriz mientras cuenta cómo su celular será clave en los procesos de mercadeo que siguen planeando y puliendo gracias a una ayuda extra que se les presentó.



La mujer, que ha sorteado situaciones difíciles, explica que a futuro quiere vivir de este emprendimiento y hasta darle empleo a más personas en su municipio y los alrededores.

Para la familia de Beatriz, la llegada de la conectividad a su corregimiento y el programa de emprendimiento de WOM sirvió de impulso para que se decidieran a consolidar este negocio.



“A WOM lo conocí en octubre del año pasado por las capacitaciones que dieron, yo me sentí muy interesada. En ese primer encuentro no llegó nadie más que yo, pero me hicieron la capacitación a mí sola”, cuenta Beatriz al tiempo que, señala, le advirtió a quien impartía el aprendizaje que ella no era muy buena para las ventas, sin embargo, con los espacios de esta empresa ella fue adquiriendo seguridad y herramientas que ha puesto en práctica en su emprendimiento.



Para ella, además de la amabilidad del personal de los cursos de emprendimiento, le ha ayudado mucho la confianza que le han generado y el saber que así no tengan claro totalmente el panorama a futuro, lo importante es empezar para así darle inicio al proceso.

El emprendimiento de Beatriz y su hija ha tomado impulso gracias a la conectividad y apoyo de WOM. Foto: WOM

Alejandra, la hija de Beatriz, afirma además que estos espacios de capacitaciones a ella y a su madre, han sido fundamentales por su practicidad. Ella que es profesional y ha trabajado como empleada, reconoce que los espacios con la empresa de telefonía son más prácticos y efectivos a la hora de llevarlos a la realidad.



“Ha sido importante saber que no estamos solas. El programa de WOM me motivó bastante. Yo amo mi trabajo, pero mi ideal es que Bealej no sea solo un negocio de casa sino una empresa que le ayude a otras personas y podamos, luego, depender mi mamá y yo solo de esto”, apunta la joven.

La historia de Beatriz y Alejandra es la de los 1.400 colombianos que han sido beneficiados con el programa ‘EmprendeWOM’, además de ser también conectadas por primera vez al servicio de internet y telefonía móvil, como 480 mil personas en 648 comunidades en zonas rurales de 24 departamentos



Entre las poblaciones beneficiadas se encuentran campesinos, indígenas y población afro, ubicados principalmente en los departamentos de Antioquia, Arauca Bolívar, Caquetá, Córdoba, La Guajira, Norte de Santander, Putumayo y Sucre.



“Creemos en la conectividad como una herramienta para mejorar las vidas de las comunidades, sobre todo en zonas que no han tenido acceso a servicios de telecomunicaciones en el pasado. Desde WOM no solo estamos llevando nuestra red a lo largo y ancho del país, también estamos comprometidos con convertir la tecnología en oportunidades de desarrollo para los colombianos. Por eso, con EmprendeWOM, apostamos a que las comunidades aprendan a desarrollar ideas de negocio apalancadas en el mundo digital y así aportar a sus territorios y el desarrollo de los mismos”, asegura Ramiro Lafarga, CEO de WOM Colombia.

Además de llegar por primera vez con conectividad a estas zonas alejadas, WOM cuenta con cobertura a nivel nacional, y sigue avanzando en la expansión de su red 4G que ya cuenta con 4.800 antenas instaladas en más de 725 municipios “En el 2022, instalamos un total de 1.253 antenas, lo que sería un promedio de 3,4 antenas por día. Esto se puede entender como un despliegue récord a nivel nacional”, indicó la empresa.



La operación de esta empresa de telefonía, que ha demandado una inversión de más de 880 millones de dólares en Colombia, les mereció en menos de dos años de labores los reconocimientos de Ookla, la empresa estadounidense de servicios de diagnóstico deconectividad, como la red móvil más veloz y la mejor evaluada por los clientes en el 2022.



Sumado al programa de emprendimiento, se desarrolló otro de alfabetización digital que ha beneficiado a más de 3.800 estudiantes y docentes, en 4 aulas digitales completamente dotadas.

Beatriz y su hija esperan poder darle empleo a otras personas con su emprendimiento en el futuro. Foto: WOM

WOM señala que, su proyección a futuro es la de centrarse en la conectividad y la experiencia de usuario.





“Gran parte de nuestra inversión seguirá enfocada en infraestructura, nuestro objetivo es seguir consolidando nuestra red para entregar la mejor experiencia para nuestros usuarios. El reto es entregar una atención al cliente a través de un servicio diferencial que sea más cercano, más eficiente, más ágil y honesto”, indica la empresa.



Finalmente, su enfoque de responsabilidad social continuará fortaleciéndose con programas como los que benefician a Beatriz y su hija, buscando contribuir al cierre de brechas digitales, en sintonía con el actual gobierno de conectar con banda ancha al 85 por ciento de los colombianos.

