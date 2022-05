Llega una nueva edición del eCommerce Day Colombia Blended [Professional] Experience, el tour de eventos del Digital Commerce más importante de América Latina. Esta iniciativa regional del eCommerce Institute y co-organizado en conjunto con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), se llevará a cabo del 18 al 20 de mayo.

El miércoles 18 de mayo habrá actividades online, el jueves 19 se llevarán a cabo las conferencias, plenarias y actividades simultáneas de la tarde: Collaborative Commerce & Unified Commerce y Web 3 & Big Data, de manera presencial desde el Hotel Grand Hyatt Bogotá y con transmisión online. El viernes 20 se realizarán visitas técnicas a empresas líderes para conocer la operación “end to end” y habrá distintas actividades en vivo.



"El comercio electrónico colombiano tiene una gran oportunidad por delante con un ecosistema del digital commerce más maduro y un consumidor dispuesto a continuar con el uso del canal digital, gracias a la experiencia de compra positiva que recibió durante la crisis sanitaria mundial. El reto para Colombia será profesionalizar a los equipos para una era en donde el on y el off se unen, mientras trabaja en el desafío de recuperar el espacio de los servicios que cayeron en pandemia y fortalecer la formación de marketplaces, acompañados por logística y tecnología", afirma Marcos Pueyrredon, Presidente eCommerce Institute, co-Founder & Global Executive VP VTEX.



Con base en lo anterior, Pueyrredon resalta que es momento de analizar marcos regulatorios que permitan sustentabilizar y rentabilizar los pasos dados con vistas a un presente en el que se introducen, en el escenario local, las marcas del exterior atraídas por el comercio unificado y colaborativo que se robustece cada vez más, junto al Big Data y el Marketing predictivo, como nuevos dogmas que llegaron para quedarse.



"Definitivamente Colombia es una de las turbinas del Digital Commerce en América Latina y tiene un rol fundamental de lograr transformarnos en el “granero” de talento y productos digitales del mundo", dice el Presidente del eCommerce Institute, co-Founder & Global Executive VP VTEX.



En el programa de actividades de este año se desarrollarán 3 días de capacitación intensiva que contarán con 10 workshops y más de 50 speakers de talla internacional, donde se abordarán temáticas en diferentes áreas del Retail eCommerce: Web 3, Metaverso, Unified Commerce, Social Selling, Big data y personalización, los desafíos de la omnicanalidad, entre otras.

Para ver el programa completo del evento ingrese aquí.

Actividades que podrá encontrar en el evento

- Hands On - Lab Práctico Web 3.0: laboratorios prácticos sobre realidad aumentada, realidad virtual y otras prácticas que los asistentes podrán aplicar en sus empresas para llevar las capacitaciones y eventos al siguiente nivel.



- Business Case Capsules: empresas de diversos sectores comparten su experiencia para atravesar los desafíos que se presentaron en los últimos años, con estrategias definidas, números reales y resultados concretos.



- eCommerce Startup Competition: con el objetivo de fomentar los emprendimientos digitales y brindar apoyo a los proyectos de América Latina con mayor potencial de desarrollo en el ecosistema del Digital Commerce y los Negocios por Internet.



“En el año 2021, fuimos testigos de la consolidación del comercio electrónico no sólo como un dinamizador de la economía, sino como un sector que se arraiga cada vez más en los hábitos de consumo cotidianos de los colombianos. Hoy en día, hay cerca de 4,6 millones de personas que hacen compras por Internet en el país y se espera que en 2022 el crecimiento del sector sea de 19% frente al 2021. El reto para quienes hacen parte de esta industria en cualquiera de sus eslabones es cómo responder a las nuevas exigencias del mercado para asegurar el crecimiento sostenido del eCommerce", asegura María Fernanda Quiñones, Presidente Ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.



De esta manera, la Presidente Ejecutiva de la CCCE afirma que se debe apostar a la capacitación y formación especializada sobre tendencias y realidades locales, regionales y mundiales que le permitan a los colombianos ser más competitivos en entornos y mercados altamente desarrollados.



"La versión número 13 del eCommerce Day en Colombia, sin duda permitirá a la nueva fuerza de talento que se ha vinculado en los dos últimos años al sector, aprender de expertos y empresas referentes, profesionalizando sus carreras en un espacio donde además se promoverá el networking y la unión del sector”, concluye Quiñones.



Este año se entregarán los eCommerce Awards, que son premios creados por eCommerce Institute, para distinguir a las empresas y emprendimientos que por su labor en el sector del comercio electrónico y los negocios por Internet han contribuido con su innovación y desarrollo a potenciar el mercado en la red y la Economía Digital en cada categoría.



Al evento, podrán ingresar sin costo las personas de Colombia y del resto de América Latina. Para participar deberán inscribirse previamente en este enlace. Quienes estén interesados en acceder a contenido exclusivo como eventos VIP del Networking, docuseries, workshops y otros beneficios más, tendrán una opción paga que podrán consultar a través de la página del evento.