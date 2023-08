El concierto "Voces de Latinoamérica" que se llevará a cabo en Bogotá el próximo jueves 31 de agosto, promete ser una intersección de diversos talentos, que encapsula el corazón y el alma de América Latina, fomentando un sentido de unidad, pertenencia y herencia.

Con artistas notables como María Fernanda Rivera, Pascuala Ilabaca, Vivir Quintana, Margarita Laso, Niyireth Alarcón y los Tambores de Totó el evento promete ser un festín de melodías, emociones y, en palabras de la artista y exministra de Cultura de Perú, Susana Baca, un banquete de voces. La maestra Baca recientemente fue invitada a participar en un concierto de Natalia Lafourcade en Perú donde ambas fueron ovacionadas



“Yo creo que es una oportunidad de esas voces para juntar nuestra Latinoamérica, en las voces de nosotras y se abre así una puerta a que se lleven a cabo otros festivales como este en los años sucesivos. Con más cantantes maravillosas, jóvenes que están surgiendo y que están apareciendo y que llenan el continente con sus voces”, destacó Susana Baca, artista tres veces ganadora de los Premios Grammy Latinos, que también participará en el concierto



El evento tendrá lugar en el Teatro Colsubsidio y Susana Baca, lo describe como una experiencia única y cautivadora que reúne a artistas para crear una sinfonía de voces y composiciones. “La industria musical está presente en este concierto, la que está consciente y la que no está en el negocio, es la que todavía está pensando en el alma y grabar el alma de los músicos y cantantes”, añadió.



Tener eventos como este en el Teatro Colsubsidio constituye un evento sin precedentes, al organizar la agenda de las reconocidas artistas que participarán, y que en principio se logró gracias a la virtualidad, y luego de mucho esfuerzo, hoy es una realidad en vivo y en directo. Además, el hecho de reunir a siete cantoras con la Orquesta Filarmónica de Bogotá es un hito no solo para la ciudad, sino para el país y para América Latina, expresó Paulo Sánchez, director del Teatro Colsubsidio.



Para este encuentro, las mujeres están liderando un momento muy especial de la música y según Baca, es la oportunidad de tener un momento muy bello, con letras que van hablando de la vida, de lo que se quiere que la gente reciba. “Estas letras que vamos a cantar son poesía, son lo que la gente quiere oír y lo que sienten en sus corazones”, puntualizó.



El proyecto Voces de Latinoamérica inició en medio de la pandemia, cuando el mundo se sumió en el confinamiento y las restricciones. En ese instante, un grupo de músicos y cantantes se unió para llevar a cabo un concierto virtual, y hoy, tres años después, ese mismo evento cobra vida en un formato en vivo.



De acuerdo con Susana Baca, esta es también la oportunidad de recuperar unidad y comunidad, partiendo de la importancia de esta red de artistas que radica en su capacidad para tejer lazos entre los pueblos, creando un tejido de apoyo mutuo y colaboración.



La pandemia trajo consigo un sentido de aislamiento, pero también reveló la belleza de la solidaridad humana, en un mundo donde la distancia se convirtió en un acto de cuidado, las comunidades locales se unieron para apoyar a aquellos en necesidad.



En medio de la adversidad, "Voces de Latinoamérica" no solo se presenta como un concierto, sino como una manifestación del poder de la comunidad y la música para trascender las barreras impuestas por la pandemia, el proyecto es un recordatorio de que la solidaridad y la comunidad son fuerzas poderosas que pueden iluminar incluso los momentos más oscuros.



Además, de acuerdo con la artista Susana Baca, el evento tiene el potencial de captar la atención de jóvenes artistas que quizás sienten que su música no llegará tan lejos o pasará desapercibida en la multitud, y, puede servir como catalizador para alentar a los talentos jóvenes a dar el salto, a grabar una canción y mostrar su talento al mundo, marcando el inicio de un camino ascendente para su música.

Las posibilidades se expanden

Para muchos este concierto es solo el comienzo, la inspiración y el impulso generados por "Voces de Latinoamérica" esperan seguir resonando y la visión se extiende a que después de experimentar la magia de este evento, el proyecto se piense a largo plazo: la posibilidad de grabar un disco y que sea un sello y saque las mejores grabaciones de los cantantes.



Para la artista peruana, la mirada está puesta en el futuro, en la posibilidad de crear ediciones similares en otros lugares, como Perú, donde la energía y la pasión de las voces jóvenes de Colombia encuentren su propio escenario.



El ejemplo colombiano se erige así, como un faro constante, una demostración de que la música tiene el poder de unir a las comunidades, de empoderar a los jóvenes y de trascender las barreras que podrían limitar su alcance.



Las "Voces de Latinoamérica" son un eco vibrante que resuena en todo el continente, un recordatorio para que los artistas sientan que sus voces son tan importantes para la vida, para el alma y, sobre todo, el alma de los pueblos. “El mensaje es que por favor no se queden en silencio. Sigan cantando, componiendo sus obras maravillosas, pensando en los demás, sintiendo los problemas de nuestros pueblos”, concluyó la artista.



Por su parte, el director del Teatro Colsubsidio, puntualizó que este evento le aporta a la cultura mediante la cualificación de las ofertas, “estamos atravesando un período en el que lo mediático se impone, así que independientemente del factor financiero, que se haga un esfuerzo para materializar un proyecto de estas dimensiones resulta un aliciente para la cultura del país; además de aportar a la formación de los públicos, ampliando la perspectiva de la apreciación estética de quienes asisten a ellos”.