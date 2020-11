Valor y desarrollo, el impacto de la minería

Históricamente, a la minería en Colombia le ha hecho sombra el estigma de un mal impacto en sus zonas de influencia. Lograr una alianza entre empresas del sector minero, la comunidad, entre otros, además, estar en armonía con el medioambiente, se ha convertido en un reto que con responsabilidad y compromiso social se supera cada día.

Conocer los conflictos de las poblaciones que hacen vida en tierras aledañas y generar proyectos que les brinden respuestas sostenibles a lo largo del tiempo, ha conllevado a esa industria a lograr un relacionamiento respetuoso y colaborativo, alrededor de una visión compartida de desarrollo. Para ello, la herramienta principal, según la Fundación Cerrejón, ha sido el diálogo.



“Contamos con una estrategia de desarrollo socioeconómico, alineada con reconocidos estándares de derechos humanos y a prácticas responsables, que busca no solo identificar, evaluar, prevenir, mitigar y compensar los impactos de la operación, sino también contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades vecinas y al progreso de La Guajira”, señaló Luis Marulanda, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la Fundación Cerrejón.



Por otro lado, desde el inicio de las operaciones de Drummond Ltd., con presencia en los departamentos del Cesar y Magdalena, el bienestar y la interacción con los empleados, familias y comunidades ha sido esencial para consolidar cada proyecto.

Actualmente, su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa va alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y a partir de estos se gestiona el impacto de sus programas y se implementa el concepto de mejora continua.



De manera transversal a sus operaciones y con el mismo nivel de importancia, trabajan desde cuatro ejes: la reconstrucción del tejido social, desde el pilar de Paz y Derechos Humanos; el fortalecimiento de instituciones locales para mejorar la eficiencia en la planeación y la gestión pública, a través del pilar de Gobernabilidad para el Desarrollo; la implementación de prácticas medioambientales que aseguren una operación de clase mundial y la contribución en educación y formación, proyectos de generación de oportunidades y condiciones de trabajo seguras, en el pilar de Desarrollo Integral.



“Cada uno de los esfuerzos de la compañía van dirigidos al trabajo con las comunidades, el manejo del medioambiente, la cadena de abastecimiento y el bienestar de los empleados”, no solo limitados al cumplimiento de la Ley y la mitigación de los riesgos, sino más allá, “contribuyendo al bienestar futuro de la zona, la región y el país, mientras se crea simultáneamente valor para el negocio”, aseguran voceros de Drummond Ltd.