ValleImpacta, liderado por la Cámara de Comercio de Cali y la Fundación Bolívar Davivienda, es uno de los programas más importantes del país, que apoya a empresarios con potencial de crecimiento exponencial.

De acuerdo con el programa, durante el 2022, las empresas participantes tuvieron mayor probabilidad de generar conexiones con clientes potenciales, mentores y consultores.



Así lo demuestra la medición de impacto, la cual revela que el 63,9 por ciento de

organizaciones que conectaron con prospectos, lograron convertirlos en nuevos aliados empresariales, y el 60 por ciento de las que interactuaron con potenciales competidores, consiguieron establecer negocios conjuntos con ellos.



ValleImpacta permite conectar con inversionistas y transformar estas conexiones en atracción de capital. El año pasado el 28.6 por ciento de las empresas obtuvo recursos para capital de trabajo y un 14.3 por ciento para inyección de capital para planta o equipamiento.



Asimismo, muchas aumentaron sus ventas en un 16.8 por ciento, respecto a quienes no se benefician de esta plataforma.

Cojines Desknza® lleva el confort a otro nivel

En un garaje prestado, Juan Nicolás Henríquez Correa, empezó la producción de cojines en 2006. Tras recibirse como ingeniero industrial de la Javeriana de Cali, inició su emprendimiento a la vez que trabajaba en tres multinacionales.



Hoy su empresa Desknza® cuenta con una línea de 40 referencias para descansar, trabajar, dormir, ver TV y la más importante, para la recuperación de enfermedades

y posoperatorios.



"Decidimos lanzar una línea para la salud y para apoyar la recuperación de enfermedades y cirugías, y con esa idea empezamos a buscar en el mercado tiendas ortopédicas. Una de ellas, se enamoró de la línea en 2018, nos codificó y así empezamos a ganar visibilidad y a impactar el canal con una oferta de productos novedosa", cuenta.



Actualmente, la compañía está presente en más de 380 droguerías o tiendas de ortopedia, y en múltiples canales de venta ‘online’.



Pero, el gran salto se dio en el 2010 con la codificación en Locatel, donde las ventas pasaron de 170 a 380 mil millones de pesos, creciendo un 140 por ciento.



Los siguientes años fueron de consolidación y con la pandemia surgió la oportunidad de producir elementos para la comodidad, el descanso y el teletrabajo.



En 2020, la empresa pasó de cero ventas online a facturar 330 mil millones de pesos.

Respecto a su relación con la Cámara de Comercio de Cali, destaca: "hemos sido aliados de la Cámara desde 2012, en esa época no existía el programa de escalamiento (Valle Impacta). En el 2015 fuimos seleccionados como empresa ValleImpacta y en el 2018 me volví mentor con la intención de apoyar a otros".

Nuevosmedios, el conversor de diplomas en credenciales

La formación profesional es la puerta de acceso a mejores oportunidades de trabajo, pero en un mundo globalizado no todos los conocimientos son certificados y confiables en los distintos mercados.



Para dar solución a este problema surge Emisor Velocity, una herramienta gratuita

para emitir certificados y diplomas, cuya veracidad es verificada utilizando tecnología ‘Blockchain’, para convertir lo certificado en una “Credencial Digital Inmutable”, o sea,

completamente segura.



Nuevosmedios, miembro de Velocity Network, la red mundial de credenciales

profesionales y educativas verificables, es la empresa que ofrece este servicio en Colombia, tras 25 años de trayectoria liderando la gestión del conocimiento en Latinoamérica.



Ahora hace parte de Velocity Network Foundation, una iniciativa global sin fines de lucro, impulsada por las organizaciones más grandes e influyentes en el ámbito del trabajo y la educación, (53 miembros a nivel mundial), cuyo objetivo es devolver a las personas el control de sus registros profesionales y construir una Internet de las Carreras (Internet of Careers®) accesible universalmente.



Esta es una importante oportunidad para formadores y educadores que desean alinearse con el objetivo de bienestar y prosperidad de sus aprendices, en su búsqueda de mejores oportunidades de trabajo local y/o global.



Se estima que para el 2030 habrá 80 millones de puestos de trabajo, no ocupados o disponibles, solo para aquellos candidatos que presenten certificaciones verificables (con validez internacional) de sus conocimientos, experiencias, habilidades y competencias. De ahí, la importancia del servicio que ofrece la compañía en el país.

Asesoría en gestión de cara a la productividad

"Con base en ‘insights’ accionables, se toman las mejores decisiones", indican desde Grupo BIT, compañía colombiana que acompaña a las organizaciones para que puedan lograr mejores índices de productividad.



Si bien la compañía es aliada estratégica de grandes compañías en la gestión de sus canales de distribución, tiene un portafolio flexible. Cuenta con un equipo de expertos que facilitan la gestión integral y el análisis de los datos.



El trabajo de esta empresa en el canal tradicional (o tiendas) consiste, primero, en obtener y analizar información relacionada con la manera como los distribuidores

llevan los productos al mercado mayorista para ponerlos al alcance de los consumidores, la frecuencia de venta, los precios y los ciclos de visitas a las tiendas, entre otros datos.



"Nosotros ayudamos a analizar esa información para que puedan comprender el comportamiento de los distribuidores y proponer nuevos planes de incentivos, pagos de comisiones y la creación e implementación de estrategias o tácticas", manifiesta Andrei Tchira, gerente de Grupo BIT.



Grupo BIT tiene presencia en 16 países, ha impactado hasta el momento 1.800 distribuidores y cadenas, y ha desarrollado más de 50 proyectos de gestión de la información de reconocidas organizaciones.



Y, de cara a seguir en franco crecimiento, creó un gran observatorio colaborativo de información del canal tradicional llamado TSOL Market Insights (TMI) el cual recopila, de manera frecuente, detallada y confiable, millones de transacciones que se realizan

en el canal tradicional con el objetivo de generar información de mercado que les permita a los clientes de Grupo BIT tomar mejores decisiones.



"El observatorio tiene un carácter colaborativo. Esto quiere decir que los principales distribuidores de Colombia nos comparten su información. Como contraprestación, les ofrecemos diversos beneficios. Este ejercicio es común en el mercado, pero no a esta escala, lo que convierte a TMI en el observatorio más grande del país", concluye el ejecutivo.