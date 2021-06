Con plan de choque, redoblan vacunación en Cundinamarca

Desde febrero comenzaron a ser distribuidas las vacunas en los diferentes municipios de Cundinamarca a través de 32 entregas. La primera dosis que se aplicó fue en el Hospital Regional de Zipaquirá y hasta la fecha, con corte al 30 de mayo, se han puesto 552.889 de las 655.719 dosis que entregó el Gobierno Nacional, para un avance del 84 %.

El pasado 26 de mayo se inició la tercera etapa de vacunación en el departamento con especial énfasis en el sector educativo: 28.000 irán para docentes de instituciones públicas y privadas, 18.000 para Fuerzas Militares y de Policía y las demás para segundas dosis.



“Invitamos a todos a estar muy pendientes y a cumplir con las citas. Vacunémonos, es muy importante porque de esta manera podremos retornar de manera progresiva, segura e inmediata a las instituciones educativas”, afirmó Nicolás García Bustos, Gobernador de Cundinamarca.

Además, y gracias a un trabajo conjunto, en meses pasados lograron llegar con las vacunas incluso a las zonas más apartadas de la región, como a las veredas de Útica, La Peña, Yacopí, zonas rurales de Pandi, Topaipí, Gachalá, Gachetá, Gama, Guasca, Guatavita, Junín, La Calera y Ubalá.



José Hildo Mahecha, de 81 años, fue uno de los vacunados en su propio hogar ubicado en Útica. “Confiando en Dios y la Virgen que con esto salga bien todo. Espero que vengan con la vacuna a todas las veredas de acá”, expresó Mahecha luego de ser vacunado.

Por su parte, Ernesto Chitiva, de 91 años, vacunado en la vereda Córdoba, dijo: “Le pido a mi Dios salud y me dé vida, más de la que me ha dado”.



Este plan, denominado extramural, se hizo teniendo en cuenta que muchos de los adultos mayores de estas regiones apartadas tienen dificultades para desplazarse o no cuentan con personas que los puedan llevar hasta los puntos de vacunación establecidos. “En Junín tomamos la decisión de ir casa a casa a vacunar a los adultos. Intramuralmente (en los puestos de vacunación) se vacunó al 5 % de 249 personas y el resto ha sido casa a casa (extramuralmente) por cada una de las veredas del municipio”, explicó Juan Carlos Beltrán, gerente de la ESE (Empresas Sociales del Estado) Policlínico de Junín.

Julia Muelle, gerente del hospital Salazar de Villeta, añadió: “Vamos con la Policía, vacunadores, observadores y todo el grupo de atención necesario para la supervisión que requiere la dosis”.

26 municipios priorizados

Según el reporte del Ministerio de Salud y Protección Social, con corte al 30 de mayo, el covid ha dejado en Cundinamarca 160.833 casos positivos y 4.419 personas fallecidas. De estas, 149.921 personas ya se recuperaron y hay 5.852 casos activos.

Frente a este incremento de las últimas semanas, la Gobernación de Cundinamarca decidió redoblar los esfuerzos para contener la expansión de la enfermedad a través de un plan de choque enfocado en los 26 municipios cuyas tasas de contagio por 100.000 habitantes superan la tasa del departamento, ubicada en 180 casos.



Los municipios que pertenecen a las categorías 1,2 y 3 son: Suesca, Funza, Tocancipá, Fusagasugá, Cajicá, Madrid, Chía, Sopó, Mosquera, Zipaquirá y Facatativá.

Y en el segundo grupo están los municipios de categoría 4, 5 y 6: Lenguazaque, Nilo, Zipacón, Anapoima, Sesquilé, Sasaima, Jerusalén, La Vega, La Calera, Ubaté, Guaduas, Arbeláez, Villeta, Villapinzón y Gachancipá.



El plan de choque incluye la instalación y el funcionamiento permanente de los puestos de mando unificados en cada municipio, así como la articulación con las EPS para redoblar las labores de toma de muestras y de detección de casos.

Se adelanta la búsqueda de mayores de 60 años que no han sido vacunados

La Gobernación está buscando a los adultos mayores de 60 años que no hayan sido vacunados. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Si usted conoce un adulto mayor de 60 años que no haya sido vacunado y resida en Cundinamarca, invítelo a comunicarse con cualquier IPS del municipio, ya que los están buscando para aplicarles la dosis.



Además, la Gobernación de Cundinamarca ha preparado un formulario en línea para que las personas puedan registrarse y, de esta forma, ser contactados por el sistema para programar su cita.



“Es necesario recalcar que este virus es particularmente letal en las personas de 70 y más años. Por eso el Plan de Vacunación les dio prioridad. Sabemos que en este rango de edad hay un grupo significativo que todavía no ha recibido su esquema de vacunación contra el covid-19, y nuestra prioridad es garantizarles la salud”, explicó el gerente para el Covid, Diego García.



El funcionario indicó que también se han presentado dificultades para aplicar las segundas dosis a cerca de 2.000 personas mayores de 60 años que recibieron su primera dosis de Sinovac: “Los hemos buscado, pero no hemos logrado que lleguen a las citas”, dijo.



Este proceso solo requiere los nombres y apellidos de la persona, el número de la cédula, un número celular o donde puedan contactarlo y el municipio donde reside.

Cualquier familiar, amigo o vecino puede ayudarle a registrar estos datos, y la Gobernación procederá a verificar que la persona se encuentre priorizada para agilizar su cita.



En la página de la Gobernación podrá encontrar el formulario: http://www.cundinamarca.gov.co/

CAFÉ JOSÉ RAMÍREZ

Café José Ramírez del municipio de Bituima Foto: Archivo Particular

Durante 75 años, cuatro generaciones de la familia Ramírez, desde la finca Buenos Aires en el municipio de Bituima, se ha dedicado al cultivo y la recolección de café. Es un café orgánico, bajo sombra y a una altura de 1.650 metros sobre el nivel del mar, por lo que el producto entra en la categoría de cafés especiales.



Debido a la pandemia tuvieron problemas con la fabricación de las etiquetas de sus empaques; sin embargo, juntos y con colores en las manos, decidieron dibujar diseños que representan y exaltan las riquezas del país.



“Nuestros clientes aseguran que les gusta su sabor suave, aromático y con notas achocolatadas. Por lo que cliente que llega se queda”, afirmó Leonardo Ramírez, representante legal.



En el pueblo, montados en una chiva, distribuyen el café. Pero también logran sus ventas a través de redes sociales y Mercado Libre.



Puede encontrarlos en las redes sociales: Instagram: @joseramirezcafedebituima Facebook: José Ramírez Café de Bituima.

