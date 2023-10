Uso del territorio, eje para implementar el PND en la Región Sur y Amazonía

Aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 en las regiones requiere de una visión de ordenamiento productivo; entender la vocación, el uso y la ocupación del territorio; dar continuidad a las políticas públicas que han mostrado buenos resultados; mayor inversión social; infraestructura con la que se pueda fortalecer los sectores turístico y agricultor; conectividad tecnológica y seguridad. Estas fueron las conclusiones del sexto y último foro regional ‘¿Cómo aterrizar el Plan Nacional de Desarrollo en las regiones?’, capítulo Sur y Amazonía, que se realizó el 04 de octubre en Neiva, Huila.



(Puede repetir el foro en el este enlace)

Luis Enrique Dussán, gobernador del Huila. Foto: Cortesía FND

Con el fin de hacer un balance de los proyectos más importantes de los departamentos, enfocados en los sectores de turismo y agricultura, se llevó a cabo este sexto foro regional liderado por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y El Tiempo. Un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales, gremios y expertos que, además, generó un diagnóstico de los desafíos y oportunidades de la implementación del PND en los territorios.



Para Didier Tavera, director ejecutivo de la FND, “las regiones Sur y Amazonia tienen una importante riqueza natural que les permite ser punto de nacimiento de grandes afluentes y contar con las bondades del macizo colombiano, los páramos, el desierto y el pulmón verde del mundo, el Amazonas”. Sobre el Huila, departamento anfitrión, señaló que “es ejemplo de ordenamiento del aparato productivo, con una frontera agrícola de aproximadamente 1.200.000 mil hectáreas, es decir, cerca del 70 por ciento de su territorio, donde hoy se encuentra la mayor producción de café del Colombia en extensión y calidad”.



Precisamente, el ordenamiento territorial fue uno de los temas más importantes durante el foro. De acuerdo con Luis Enrique Dussán, gobernador del Huila, construir un modelo de desarrollo productivo territorial fue crucial para conocer y fortalecer la cadena productiva, de acuerdo con la vocación del territorio, sus necesidades y sus respectivas soluciones.



"Nosotros logramos entender la vocación, el uso y la ocupación del territorio. Colombia tiene un territorio riquísimo, muy mal usado y ocupado. Hoy tenemos muchos campesinos en zonas de ladera, donde difícilmente serán competitivos si no llegamos con el Estado llevando vías, educación y agua potable. En el Huila tenemos el mayor avance en ordenamiento productivo de Colombia, ordenamos 22 cadenas productivas agropecuarias: tenemos claro qué producir y en dónde, con más de 60 variables que se mezclan con las bases de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), lo que nos ha permitido, además, construir un plan de formalización de la propiedad", explicó Dussán.



Ordenar adecuadamente el territorio ha sido un gran reto para Colombia y una deuda que tiene el país desde hace más de 50 años. Así lo indicó Tania Guzmán, subdirectora general del Sistema General de Regalías, quien destacó que una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 es la formalización y el acceso a la tierra, reiterando que este documento, ruta de navegación del gobierno y el país, es resultado de un proceso de consulta, en el cual participaron más de 250.000 personas y que reunió 89.000 propuestas, todas en 51 diálogos territoriales.



"La discusión se ha concentrado en el uso y ocupación del suelo, cómo se asientan las personas en territorios; pero hemos olvidado la formalización y tenencia, no hay acceso ni formalización de la tierra. La Upra estima que el índice de informalidad de la tierra es del 50 por ciento. Sin formalización es muy difícil que los productores tengan acceso a crédito, puedan utilizar la tierra como un activo, por eso éste es uno de los puntos prioritarios dentro del PND, a través de una estrategia de compra de tierras", señaló Guzmán.



Por su parte, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), puntualizó que los ejes para aterrizar el PND en el sector agrícola de las regiones son la seguridad, como condición habilitante para que el campo pueda desplegar su potencial; y las vías, con las cuales los productores tienen la garantía de llegar al mercado y comercializar sus productos.



“Colombia tiene unos 175.000 km de vías terciarias, de los cuales solo el 10 por ciento está en buen estado, por eso, nosotros desde el campo, siempre pedimos vías. Para aterrizar el PND en las regiones es vital darle continuidad a las políticas públicas que son buenas, mayor inversión social y articulación para la dotación de bienes públicos que necesita el campo, sin esto, el desarrollo rural nunca va a llegar. Si queremos que Colombia sea una potencia agroalimentaria se necesitan vías, conectividad tecnológica y seguridad física y jurídica”, puntualizó Bedoya.



Ante esto, Tania Guzmán, subdirectora general del Sistema General de Regalías, resaltó que “hay alrededor de 13.000 proyectos vivos en el Sistema de Regalías, de esos, más del 70 por ciento son de vías. No obstante, el problema radica en que no hay impacto en los proyectos, muchos de ellos son en pequeños fragmentos de una vía y eso no le sirve al país. Si un departamento no apuesta a proyectos de alto impacto vamos a seguir invirtiendo mal las regalías”.



Ahora bien, el ordenamiento territorial es un factor determinante no solo en la agricultura, sino también en el turismo.

Colombia con visión de potencia turística

Arnulfo Gasca Trujillo, gobernador de Caquetá Foto: Cortesía FND

Colombia tiene el 1 por ciento del territorio mundial, allí alberga el 10% de la biodiversidad del planeta, convirtiéndolo en el segundo país más biodiverso, un atributo que lo hace aún más atractivo para los turistas, quienes buscan conocer esa riqueza natural.



A la fecha, el país recibe a 4.6 millones de visitantes anualmente, sin embargo, la oferta turística del país se concentra solo en cinco zonas, desconociendo la posibilidad de otros destinos y opciones en el resto del país. De acuerdo con John Alexander Ramos, director de calidad y desarrollo sostenible de turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la gran limitante es la falta de infraestructura y acceso a los territorios que podrían ser potencia turística.



“La limitante grande, no solo en la región Sur, sino a nivel nacional, es la conexión de los destinos turísticos. El turismo, a diferencia de otros sectores, no se puede sacar del territorio, el cliente llega directamente a consumir el servicio, beneficiando a toda una cadena de valor. Por eso, la oferta de turistas se concentra en cinco o seis zonas del país, las cuales se caracterizan por tener infraestructura aeroportuaria, ser capitales y tener una oferta de servicios determinada” explicó Ramos.



Por esta razón el PND, a través del plan sectorial de turismo, tiene como meta aumentar la llegada de turistas a 7.5 millones. Para ello, se ha planteado cuatro grandes apuestas:



1. El fortalecimiento de la infraestructura turística y ecoturística de los departamentos.

2. Implementar el turismo en áreas protegidas como estrategia de conservación que contribuya a la valoración y educación de la sociedad.

3. La transformación productiva, internacionalización y acción climática.

4. El ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia ambiental.



"Actualmente, el país cuenta con 64 áreas protegidas, de las cuales 28 tienen actividades de turismo de manera sostenible y responsable. Aquí encontramos una gran oportunidad para trabajar de la mano con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial para extender de manera sostenible y responsable el ecoturismo en las diferentes regiones y así descentralizar el turismo”, señaló Ramos.



En el caso del Huila, Óscar Trujillo, secretario de turismo, resaltó los avances que están fortaleciendo al sector en el departamento.



“En el modelo de desarrollo productivo territorial del Huila, el turismo juega un papel importante. A través de nuestra marca ‘Huila, un paraíso por descubrir’, creamos cuatro clústeres turísticos sostenibles y responsables. Implementamos, además, la ruta del café y el desarrollo de paisaje cultural cafetero”, contó Trujillo.



Por su parte, el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, afirmó que parte de los esfuerzos institucionales están enfocados en convertir al turismo en la segunda fuente económica del departamento. “Hemos visibilizado la oferta turística del departamento a través de diferentes espacios como la feria de Anato y la primera feria agroindustrial, artesanal y rueda de negocios ‘Yo sí le compro a mi Caquetá’. Además, tenemos 38 acuerdos comerciales por un valor de 320 millones de pesos para fortalecer el turismo, pero mientras no haya seguridad, la gente va a sentir miedo de visitar el departamento”.



Agregó que “si el Gobierno Nacional tiene voluntad de apoyar el turismo tiene que hacer una inversión en infraestructura vial, conectividad y seguridad, sin esos elementos será difícil desarrollar el turismo en cualquier región del país".



Para el Gobierno Nacional, los gobernadores de la región Sur y Amazonía y expertos, el turismo debe ser una herramienta de transición económica, que incremente la productividad y la competitividad de Colombia, y no un sector complementario.

