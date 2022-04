Usiacurí, o el pesebre del Atlántico, como es conocido este municipio, se prepara para recibir cerca de 10.000 turistas, tanto nacionales como internacionales, durante la Semana Santa.

Ello, debido a su topografía, su reserva natural, sus llamativos colores, el avistamiento de aves, y por su tradición artesanal de tejidos a partir de la palma de iraca.

Su particular geografía, un pueblo construido entre pequeñas montañas, y una iglesia que resalta en su punto más alto y que permite, desde allí, una vista panorámica de todo el municipio, hace que la gente lo asocie a un pesebre.



Además, es conocido por su viacrucis en vivo, hecho por un grupo de más de 90 jóvenes entre los 14 y 28 años, quienes personifican la pasión y muerte de Jesús. Esta tradición, que lleva más de 20 años, este año se realizará el 15 de abril, Viernes Santo, en la Plaza Principal desde las ocho de la mañana.

Cientos de personas solían caminar y ascender los 45 metros entre la maleza y el barro, ante la falta de una estructura o escalones, para llegar hasta la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en lo más alto. Y era en Semana Santa cuando subía una mayor cantidad de personas para hacer la peregrinación.



Sin embargo, ahora el panorama es diferente, gracias a una serie de intervenciones que hizo la Gobernación del Atlántico en el Parque Mirador, como fue bautizado el lugar, para mejorar la experiencia de los visitantes que suben a conocer el Sagrado Corazón de Jesús en la cima.



“A través del programa 'Parques para la Gente', se ejecutó este proyecto en el que se recuperaron 4.932 metros cuadrados de espacio público para fortalecerlo como el nuevo destino religioso del departamento”, explicó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.



Luego de 11 meses y 28 días de intervenciones, en febrero de 2022, y gracias a una inversión de 7.300 millones de pesos, la Gobernación del Atlántico puso al servicio de los usiacureños y visitantes el Parque Mirador.

Este lugar cuenta con seis plazas y senderos peatonales, distribuidos a lo largo del recorrido hasta el nivel más alto, donde se encuentra la figura del Cristo Rey.



La plaza principal, ubicada en la parte más alta, cuenta con un mirador exclusivo para disfrutar de la vista que ofrece Usiacurí: el macromural de techos más grande del país, representado por las distintas aves de la reserva de Luriza y pintado por artistas locales (ver nota anexa).



Durante el recorrido religioso los visitantes serán recibidos en una plaza principal abierta, con amplias zonas verdes y paisajismo, y una plaza exclusiva en la parte más alta del proyecto.



El ascenso ya no será sorteando las difíciles condiciones naturales del terreno, sino que se hará a través de 287 escalones, ubicados desde la primera plaza hasta la más elevada, permitiendo que niños, adultos mayores y personas con discapacidad puedan hacer el recorrido sin inconvenientes.

“Ahora todas las personas pueden tener acceso y disfrutar de los lugares que se están adecuando en el municipio. Además, cerca al mirador están reformando una cancha e instalando múltiples juegos y máquinas de deporte para la comunidad, eso nunca se había visto en Usiacurí”, explicó Yaneris Angulo, integrante de la Liga de Guardianes, un grupo de voluntarios que está al cuidado de estos lugares, y añadió: “Por eso, hoy estamos protegiendo el parque porque es importante cuidar los espacios que nos están brindando para que perduren en el tiempo”.



Según explicó Angulo, la Gobernación no solo se encargó de hacer y dejar lista la obra del parque, sino que también se enfocó en preparar a grupos de personas para enseñarles sobre su cuidado y fomentar el sentido de pertenencia.



“Somos 10 veedores naturales que a diario cuidamos y protegemos el lugar, además orientamos y acompañamos a los visitantes de una forma sencilla, porque es algo espontáneo, nos gustan las actividades con la comunidad y estamos prestos a atenderlos”.

Tierra de artesanos

Gracias a las intervenciones, ahora es más fácil el ascenso al punto más alto que ofrece una vista panorámica del municipio. Foto: Archivo Particular

De igual modo, esta serie de intervenciones también tiene como objetivo fortalecer las unidades productivas y la reactivación económica del municipio, pues cerca del 80 por ciento de las mujeres que viven allí se dedican a las artesanías y dependen del flujo de turistas para las ventas de sus productos.



Sus artesanos son un referente a nivel mundial por su trabajo que hacen con el tejido con fibra de palma de iraca. Incluso, reconocidos diseñadores de talla mundial han utilizado en sus colecciones elementos artesanales de moda hechos por estas artesanas.



Hay evidencia de que la práctica artesanal de la tejeduría se remonta a más de 250 años, habiendo pasado por distintas fases que involucraron materiales y productos diversos. Se sabe que desde mediados del siglo XIX en la región se fabricaban sombreros con esta fibra.



Los artesanos con la iraca realizan piezas variadas, desde elementos para la mesa, como individuales, portavasos, panera, servilleteros; también se han incrementado la producción de accesorios de moda como bolsos, carteras, aretes, cofres, joyeros, entre otros.



Lesvia Jiménez de la Hoz es una artesana de 76 años, quien asegura que aprendió este oficio cuando solo tenía 6 años, gracias a las enseñanzas de su madre.

Con el paso de los años, cuenta Jiménez, fue mejorando su técnica y aprendió todo tipo de puntadas (existen más de 32 puntadas distintas), hasta tal punto de que Artesanías de Colombia la escogiera para dar cursos, tanto a niños como adultos, contribuyendo a la preservación del conocimiento y de las técnicas artesanales.



Incluso en el marco del Día del artesano en 2022, recibió la Medalla Puerta de Oro de Colombia por su aporte, excelencia y trayectoria.



“Para mí ser artesana es un orgullo que llevo y tengo, porque me han contratado para hacer talleres con niños en los colegios, he manejado todas las puntadas, he cortado y hasta he tenido palmas. Soy una artesana completa”, explicó Jiménez.



La tradición artesanal es tan fuerte que en las noches las familias, tanto pequeños como adultos mayores, suelen reunirse en torno al tejido para tener siempre listas las artesanías.



Además, muchos de ellos usan sus viviendas como ‘tiendas’. Cuando la gente llega a Usiacurí es común ver a las mujeres tejiendo en las puertas de sus viviendas, que permanecen siempre abiertas, listas para recibir a los visitantes.

El macromural de techos pintados más grande del país

La comunidad escogió a las aves de la reserva de Luriza para representar su identidad y plasmarlas en los techos de sus viviendas. Foto: Archivo Particular

Los techos de 100 viviendas, las fachadas de algunas casas, escaleras y demás elementos del espacio público de Usiacurí se llenaron de hermosas pinturas para darle vida a la ‘Ruta de color’.



Una estrategia de transformación social y artística que implementó la Gobernación del Atlántico en alianza con la Alcaldía de Usiacurí y la Fundación Pintuco, con el objetivo de aprovechar y fortalecer el gran potencial turístico del municipio.



“Este proyecto ya lo consolida también como un destino turístico clave en el departamento. Usiacurí es el primer destino turístico sostenible del Atlántico certificado por el Ministerio de Industria y Turismo por este proceso”, resaltó Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico.



Durante el desarrollo de la estrategia, se realizaron intervenciones de transformación a través del color en las fachadas y techos de mil viviendas y zonas públicas, con expresiones socioculturales y artísticas que resaltan la identidad y la tradición del municipio y de sus habitantes, todo esto acompañado de acciones transversales de formación y apropiación del potencial turístico.



Como resultado de este esfuerzo y el trabajo en equipo, el municipio se destaca hoy por tener el macromural en techos más grande de Colombia, contar con una Ruta del Color con más de 12 murales realizados por artistas locales y del departamento, convirtiéndose en un lugar ideal para visitar y conocer. Actualmente, recibe entre dos mil y tres mil visitantes cada fin de semana atraídos por sus llamativos colores.



Muy cerca de Usiacurí, a solo dos kilómetros, está ubicada la reserva de Luriza, lugar que con sus 800 hectáreas se posiciona como la reserva ambiental más grande del departamento y se caracteriza por el avistamiento de aves.



Por ello, aves como la guacharaca caribeña, la piranga abejera, el periquito bronceado y el búho de anteojos hacen parte del macromural a cielo abierto que embellece los techos y que fueron escogidos por la propia comunidad para representar su identidad.

Lo hicieron a través de un proceso de socialización y votación donde participaron más de 900 personas y escogieron cómo querían transformar su territorio.



Por ello, los artistas no plasmaron en las fachadas y cubiertas lo que ellos querían pintar, sino lo que la comunidad les expresó. “A esto se le denomina arte relacional y lo que busca es representar la identidad de Usiacurí generando ese mensaje de transformación y de recordación que ellos como comunidad quieren dar”, dijo Miguel Ayala Orbis, director ejecutivo de Pintuco.



Además, guiados por los jóvenes del municipio que se formaron en turismo, los visitantes encontrarán cerca de 400 metros cuadrados de murales artísticos.

“Es como si llegaran a un museo al aire libre, en donde los jóvenes los reciben, los guían y cuentan la historia a través de los murales que aparecen en el pueblo”, añadió Ayala.

