A casi dos años de la confirmación del primer caso positivo para Covid- 19 en Colombia, la suspensión de las actividades presenciales se convirtió en una realidad y la academia no estuvo exenta. Si bien fue una eventualidad para la que la gran mayoría de instituciones no estaba preparada, en el 2020 la misión de responder con calidad educativa a sus estudiantes no era negociable.

Fortalecer el campus virtual y capacitar a alumnos y docentes en nuevas tecnologías resultó clave en la mayoría de los casos. Las universidades se transformaron y flexibilizaron para no detener sus proyectos de formación profesional. Asimismo, disciplinar a los estudiantes fue una tarea -y sigue siendo- imperiosa, así como el cumplimiento de las acciones y mecanismos de acompañamiento integral de cara a los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación.



La mayoría coincide en que fortalecer la apropiación y uso de diversas herramientas tecnológicas favorecieron el desarrollo remoto de las actividades académicas de docencia.

Cambios de prácticas pedagógicas

En instituciones como la Universidad Javeriana fue posible facilitar a estudiantes y profesores diversas soluciones, tanto en equipos como en conexiones a internet. Allí también se registraron cambios de prácticas pedagógicas y de opciones didácticas, que permitieron un desarrollo flexible y adaptable en la oferta académica con cinco modos de enseñanza centrados en las necesidades, ritmos e intereses formativos de los estudiantes y en capitalizar los logros, resultados y los aprendizajes alcanzados, favoreciendo la formulación de un horizonte renovado.



Entre tanto, en la Universidad El Bosque la emergencia sanitaria aceleró los procesos de transformación digital para dar continuidad a la formación de los estudiantes, por ello resultó clave actuar de manera rápida para atender las necesidades de la comunidad estudiantil y administrativa, así como estar al tanto de la situación epidemiológica y de salud.



“Se creó la estrategia de continuidad académica en la que se modificaron las aulas virtuales y se capacitaron a los docentes con herramientas tecnológicas y pedagógicas para trabajar de manera remota, se estructuró la estrategia de transformación académica y se realizó acompañamiento permanente con el que se buscaba apoyar la continuidad de las actividades de los estudiantes para favorecer su adaptación al trabajo online y el manejo del aislamiento social”, asegura María Clara Rangel Galvis, rectora de El Bosque.



Son comunes las implementaciones de estrategias como las tutorías integrales permanentes con docentes y entre estudiantes, una oferta en línea para el mejoramiento de la segunda lengua, laboratorios de pensamiento y lenguaje, entre otros. De esta manera, se demuestra que sí se puede mantener una educación de calidad mediada por tecnologías, cuidando el bienestar de la comunidad universitaria.

Frentes estratégicos

Otra estrategia para garantizar la continuidad de sus funciones misionales y conservar los niveles de calidad fue la adoptada por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, quienes trabajaron en cinco frentes estratégicos: académico e investigación, logístico, tecnología de la información y comunicación, bienestar universitario y recursos humanos, y estrategia financiera.



“Se crearon estrategias pedagógicas para mantener la calidad en la educación. Una de ellas fue la capacitación a los profesores en herramientas tecnológicas, la creación de laboratorios virtuales y la renovación de las bases de datos especializadas para ser consultadas de forma remota. Así mismo, la adquisición de plataformas tecnológicas de última generación fue fundamental para dar respuesta inmediata a la situación”, comenta Claudia Ríos Reyes, secretaria general de la Escuela.



Esta institución educativa desarrolla sus actividades a través de modalidad remota, alternante y presencial. “Gracias al incremento de los niveles de vacunación y a los protocolos de bioseguridad, para el periodo 2022-1 se ha anunciado el retorno a la presencialidad en pregrado y en posgrados, pues el componente práctico de estos programas requieren de la presencia de los estudiantes en el campus, porque es un aspecto importante en el desarrollo del sentido de pertenencia hacia la Institución y, además, contribuye en gran medida al desarrollo adecuado de relaciones humanas interdisciplinarias”, afirma Ríos.



Finalmente, las instituciones de educación superior que brindan formación virtual y a distancia también se han favorecido con la nueva realidad, pues se trata de una alternativa que no vio en la coyuntura una amenaza que pudiera afectar el ritmo de trabajo.



“El Covid-19 permitió valorar la educación a distancia, reconocer la complejidad de sus dinámicas, su actualidad, pertinencia y conveniencia”, comenta Jaime Leal Afanador, rector de la UNAD.

Flexibilidad con rigor y calidad

Una de las tareas más retadoras para las instituciones educativas en los dos últimos años fue adaptarse a la educación virtual y a las nuevas herramientas para el estudio. Este proceso dejó ver algunos asuntos críticos sobre los cuales se debe trabajar en el país.



“La pandemia ha dado espacios importantes de reflexión en materia de educación superior en Colombia y en el mundo. Los programas universitarios han reflexionado sobre el rol de la tecnología en diferentes modalidades y cómo afrontar el gran desafío de ofrecer la formación adecuada para las necesidades de los estudiantes de hoy, pero con una visión a futuro: empleos que todavía no existen, tecnologías que no han sido inventadas para enfrentar situaciones desconocidas sobre las que no existe ninguna certeza”, afirma Gabriel Angulo Linero, vicerrector académico del Politécnico Grancolombiano.



La tecnología ha transformado para siempre las aulas y en el futuro será fundamental que las instituciones educativas integren las posibilidades que ofrecen las aulas virtuales con las bondades de la presencialidad, innovando en el uso de las herramientas digitales en las clases.