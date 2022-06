Ingeniería Ambiental, Administración Ambiental, maestría en Gestión Energética, maestría en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y especialización en Gerencia Ambiental son los programas de pregrado y posgrado con los que hoy la universidad Sergio Arboleda se posiciona como una institución líder en el cuidado del medioambiente y de los recursos naturales del planeta.



Para Johanna Vargas Prada, decana asociada de Ingeniería Ambiental de la institución, el mayor reto que enfrenta el medioambiente, no solo en el país, sino a nivel global, ha sido generar esa chispa de conciencia y cambios de comportamiento en la sociedad que lleven a ver la importancia de proteger la tierra. Un tema en el que la academia juega un papel importante.



"Se necesita una conciencia ambiental. La gente no se informa de que, por ejemplo, al cambiar de celular cada año, se está impactando una montaña. No es claro para la humanidad que todo lo que uno consume viene de una explotación de un recurso natural. De allí la importancia de la educación en el medioambiente, para generar cambios culturales que promuevan mentes innovadoras que nos ayuden a enfrentar los retos ambientales que se vienen", explicó Vargas.



Por esta razón, la apuesta de La Sergio fue transformar el modelo educativo y desde allí marcar la diferencia, por lo que el programa de Ingeniería Ambiental ya incluye materias de cambio climático, modelación hidrodinámica, energías renovables, economía circular, mientras que otros planes de estudios se han quedado con el mismo conocimiento de hace 20 años.



Como resultado, según Vargas, la institución se ha destacado en la investigación y el trabajo que se viene adelantando en materia de calidad del aire. "Hemos generado alrededor de 5 papers y artículos de investigación top sobre estudios de calidad del aire. Gracias al posicionamiento en esta área, en octubre del 2021 organizamos el evento más importante en esta materia: CASAP, donde participaron alrededor de 300 asistentes".



Pioneros en pregrados y posgrados con enfoque ambiental

Además del programa de Ingeniería Ambiental, La Sergio también ha encaminado sus esfuerzos para la creación de otros programas que aborden las problemáticas ambientales desde un enfoque multidisciplinario, como Administración Ambiental, y posgrados, como la maestría en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, pionera en el país, y la maestría en Gestión Energética, de la que la institución también es precursora.



"El programa de Administración Ambiental existe hace siete años, aproximadamente, y se volvió una apuesta para La Sergio en la medida que el mundo está cambiando y todos los compromisos a nivel internacional obligan a que tanto el sector público como privado se preparen y se actualicen en los temas ambientales. Así como procuramos formar en valores, ahora queremos que el tema ambiental se posicione en todas las carreras", detalló Mónica Avendaño, directora del programa en Administración Ambiental y de la Maestría en gestión energética.



El objetivo del programa de Administración Ambiental es proporcionar a los estudiantes la posibilidad de estudiar una carrera en la que puedan conectar todos los objetivos de desarrollo sostenible, como el Protocolo de Kioto o retos de la transición energética, “con todas las habilidades medioambientales que se requieren para formar futuros profesionales con uno de nuestros mayores pilares: el humanismo”. Actualmente, la universidad ofrece una beca del 30% para este programa, como parte de un compromiso con la lucha contra el cambio climático.



Como gran legado, desde el programa de Administración Ambiental, la Sergio Arboleda le ha apostado a proporcionar un futuro prometedor para los jóvenes que quieren aprender cómo funciona cada recurso natural, pero también desean asumir un compromiso ambiental.



"La Sergio está comprometida con ser una de las carreras más prometedoras del futuro porque el principal aporte que hace es, dentro de todas sus estructuras académicas, promover y entregar herramientas para enfrentar con sostenibilidad todos los retos ambientales tanto de cambio climático como de gestiones energéticas. Nosotros damos las herramientas para que los estudiantes propongan soluciones donde ponderen principios encaminados a la sostenibilidad y sustentabilidad", destacó.

Cumpliendo compromisos ambientales

Ahora bien, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP 26), Colombia se comprometió a reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030, razón por la que desde la Sergio Arboleda buscan el cumplimiento de dichos compromisos a través de la educación y formación.



"A través de la Maestría en Mitigación y Adaptación al Cambio Climático estamos aportando al cumplimiento de esas metas, pero, adicional, estamos aportando a formar profesionales que tengan la capacidad de generar proyectos de mitigación al cambio climático al 2030 y 2050, un reto global actual, de los más importante y grandes en el mundo", puntualizó Ángela Plata, directora de este posgrado en la Sergio Arboleda.



De acuerdo con Plata, lo que hace diferente a la institución en el trabajo por el medioambiente es el liderazgo que ha mantenido a lo largo de los años en pro del medioambiente.



"Fuimos la universidad que fundó la red ambiental de universidades sostenibles en el 2010. La Sergio mueve las alianzas con diferentes actores como el Ministerio de Ambiente, ANLA y el Observatorio Ambiental de Bogotá, entre otros. Tenemos la capacidad de articular el trabajo desde diferentes instituciones para colaborar no solo de forma independiente, sino que unimos esfuerzos para aportar", enfatizó.



En este sentido, se destaca su interés en aportar al cambio climático, muestra de ello es que fue de las primeras universidades en crear posgrados alrededor del cambio climático, como la maestría, la cual contó con la asesoría del Minambiente para la consolidación del programa.



“En los últimos 15 años pasamos de tener un comité a un departamento de gestión ambiental y, posteriormente, logramos consolidar el Instituto de Estudios Ambientales, desde donde hemos ayudado e impulsado la creación de otros programas de pregrado y posgrados y eso es un legado muy importante: dejarle al país la posibilidad de formar profesionales que aporten a los principales retos ambientales en Colombia y el mundo”, concluyó Plata.

