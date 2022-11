Ha pasado toda su vida haciendo música. No concibe la existencia del ser humano sin los sonidos. Por ello, quiso rendirle homenaje a este arte y a todos los músicos del mundo, a propósito de los 15 años del programa de Música de la Universidad Sergio Arboleda, con Oda a la música, para coros y orquesta.



Cuando el decano de la Escuela, Julián Montaña Rodríguez, le encargó que compusiera algo como un tedeum (canto de la liturgia católica para alabar y dar gracias a dios), Amparo Rangel sintió que debía escribir la letra y que su creación debía ser para coros y orquesta. “Era como componer un poema sinfónico. Primero escribí y sobre eso compuse la música”, explica la artista, que además es profesora de piano, dicta cursos de apreciación de la música y es maestra de composición y orquestación en la Escuela de Artes y Música.



La obra es una narración histórica que comienza describiendo el universo cuando no había sonidos: “En los albores del mundo / la música no existía entre los hombres,/ pertenecía solo a los dioses. /El silencio reinaba en el espacio vacío./ Las tristezas aquejaban y agobiaban a los hombres,/ la infinita soledad los oprimía”. Una soprano, un tenor y un barítono son los encargados de entonar esta primera parte.



La artista delinea con esas primeros versos cómo podría haber sido todo en silencio: “Me imaginé que los hombres primitivos vivían muy tristes y agobiados con sus problemas y que no tenían a quién acudir, no tenían a la música, solo contaban con los dioses”. Así, poco a poco va contando y cantando, cómo las divinidades escuchan el clamor de los hombres acongojados y les dan el regalo de la música: “Invocaron a sus dioses,/ a Orfeo, Xochipilli, a Euterpe y Saravasti,/ a Apolo y a Yavé”, deidades de diferentes culturas que la artista menciona como una manera de decir que no importa en qué o quién se creyera, pues al final todos los seres humanos serían escuchados y bendecidos con los sonidos.

Ese mismo regalo que recibió esta payanesa a los cinco años cuando ingresó al Conservatorio de la Universidad del Cauca, ha sido la pasión y el motor de su vida: “La música siempre ha estado presente en mi vida. Ha despertado las ganas de comunicarme con los demás, de ser mejor persona. Porque la música aplaca muchos de los sentimientos fuertes que tiene el ser humano. Tiene un poder especial, desde la antigüedad cuando los griegos la usaban para formar a los individuos y moderarles los malos impulsos, los malos caracteres”.



A medida que se narra cómo los dioses conceden el sueño a la humanidad, la obra se torna más majestuosa, mientras el coro de más de 100 cantantes se une a la orquesta compuesta por unos 30 artistas: “Los dioses escucharon las súplicas/ y el mundo se fue colmando de innumerables sonidos./ Recibieron los hombres, de los dioses, un regalo”.

Y así se continúa narrando cómo todo se llena de sonidos de diferentes procedencias, hasta terminar agradecidos por las bendiciones recibidas.



Cuando la Oda a la música se estrenó hace unos días en la Universidad, ante un púbico de 600 espectadores, Ángel estaba emocionada por lo que su obra había causado en las personas durante los 22 minutos que dura: “Muchos estaban llorando. Es que es muy emotiva. Ver y oír a esta orquesta con ese coro tan hermoso, cantando la letra es bellísimo”, dice con el orgullo que siente una madre cuando habla de un hijo.



Esa misma pasión con la que habla es la que transmite a sus estudiantes de la Escuela, de la cual hace parte desde incluso antes de que perteneciera a la Sergio, pues la facultad es la continuación del famoso Centro de Orientación Musical Francisco Cristancho, donde ella dictaba clases. La artista se siente complacida por ser parte de la Escuela de Artes y Música de la Sergio Arboleda, porque le encanta que allí a los alumnos, que vienen de todas partes del país, se les ofrece toda clase de entrenamiento musical, por lo que se les enseña desde música clásica hasta moderna y se pasa por todos los instrumentos, incluyendo los de interpretación folklórica, como tiples, bandolas o guitarras. “Pero eso sí, todos necesitan una formación académica porque deben conocer el lenguaje musical, tener las bases para que luego se expresen en cualquiera sea la tendencia que elijan. Eso sí, a componer o interpretar no se enseña; solo se dan pautas y técnicas. Lo demás está en la imaginación y en la práctica diaria que se haga”.

Así lo ha hecho esta maestra que tiene un marcado acento bogotano, fruto de más de media vida de vivir en la capital, a donde llegó a sus 12 años y donde continuó sus estudios hasta graduarse de pianista-concertista en 1974 del Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. Hace 20 años, cuando enviudó del también reconocido músico Luis Antonio Escobar, comenzó a componer dentro de los estilos neoclásico y neorromántico, con innovaciones contemporáneas, que abarca los géneros coral, sinfónico, de cámara y canciones infantiles.



Hacia los últimos compases de la Oda a la música, en uno de los momentos apoteósicos de la obra, se inserta el texto de María Teresa Garcés Lloreda interpretado por coros y orquesta: “Gracias a la música el amor se canta./ Gracias a la música el dolor se llora./ Gracias a la música la amistad aflora./ Gracias a la música el mundo se abraza”.



Al final, como lo hizo mencionando diferentes deidades, cierra la oda dando las gracias en diferentes idiomas: Danke schön en alemán, arigato en japonés, merci beaucoup, en francés, spasiva en ruso, obrigado en portugués, gratias tibi en latín, grazie en italiano, alleluia en hebreo y gracias.





Homenaje en la Luis Ángel Arango



El próximo miércoles 2 de noviembre, el Banco de la República le rendirá un homenaje a su trayectoria, en el marco de ‘Colombia se compone 2022’, por los importantes aportes hechos al desarrollo de la música en el país. En la sala Luis Ángel Arango se interpretarán solo obras suyas, incluida Oda a la música y una fanfarria compuesta por Comisión del Ministerio de Cultura, para celebrar los 130 años del Teatro Colón de Bogotá, entre otras obras.

