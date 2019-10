Una nueva Tunjuelito tras 4 años de avances

Si su respuesta es no, permítase caminar 200 metros por cualquiera de los 22 barrios de Tunjuelito y seguro se encontrará con una intervención de la alcaldía, bien sea una cámara (de las 127 nuevas), un jardín reparado, una siembra de plantas y árboles o algún programa social. Cada 200 metros hay una pincelada de la gestión local.

Los primeros pobladores construyeron sus viviendas e hicieron una ‘ciudad dentro de la ciudad’, desde entonces, Tunjuelito ha estado en constante movimiento y crecimiento, tanto urbano como social.



La localidad número 6 de Bogotá limita al norte con la autopista Sur –es vecina de Bosa, Kennedy y Puente Aranda–, al sur conecta con Usme; al este, con Rafael Uribe Uribe y al oeste, con el río Tunjuelo, su bandera natural.



A los adultos mayores de escasos recursos les han brindado, en el cuatrienio (2016-2019), apoyo socioeconómico: subsidios que les consignan cada mes por 116.000 pesos, pero desde septiembre de este año ascendió a 125.000 pesos. Esto reúne a 1.624 abuelos, para un suma total de 1.100 millones de pesos.



También se han entregado 1.200 ayudas para personas en condición de discapacidad, como sillas de ruedas, colchones ortopédicos y letrinas, entre otros.



Por otra parte, las generaciones más jóvenes también se beneficiaron: se crearon escuelas de formación deportiva, en las que se practica taekwondo, atletismo, ajedrez, patinaje y fútbol en sus distintas modalidades. Y, para todos los talentos de Tunjuelito, hay talleres teatrales, de fotografía, danza, yoga y hasta se creó una orquesta filarmónica.



Los pequeños genios tecnológicos asisten, desde los 5 años, a la escuela de programación, aprenden cómo armar un robot y sueñan con crear algún día sus propios androides.



Entre todos los chicos que asisten a dichos talleres y fomentan la cultura local suman alrededor de 100 personas. Con esto aumentó en seis meses un 30 % su rendimiento académico y mejoró su convivencia en los salones de clase y con sus familias.

La tecnología no los asusta

En la casa de la cultura de Tunjuelito, los de antaño asisten a cursos de alfabetización digital, ahora navegan en internet, chatean y cambian constantemente su foto de perfil en las redes sociales.



“Hace pocos meses, casi cinco, uno de nuestros estudiantes más pilos falleció a los 74 años. Estuvo con nosotros en los programas por tres años, era don Antonio Fernández Mahecha, quien aprendió a hablar con sus hijos por Facebook, pues no vivían con él, y eso llenó de alegría sus últimos días. Él bromeaba diciendo que si no existiera el mundo digital, se hubiera muerto de pura depresión”, contó el alcalde local, Yeisonn Chipatecua.



Dichas clases se desarrollan en la casa de la cultura, donde también se implementó el primer estudio de grabación de la localidad. El rapero Zebra, exintegrante del grupo La Etnia, asiste a este lugar y comparte con quienes lo admiran por su trayectoria en el mundo del hip hop.



“Me encanta improvisar, a veces hacemos batalla de gallos con el parche del barrio, o en el colegio, apenas esté más metido con la música, voy a ese estudio, lo mejor es que es gratis”, expresó Felipe Mancera, entusiasmado con el proyecto y quien además no tenía conocimiento de esa adecuación.

Otra cara de Tunjuelito

La alcaldía local no solamente ha estado con la gente, también va de la mano con la urbanización.



Son 9 km de malla vial, 300 calles rehabilitadas, 3.500 metros cuadrados (m²) de andenes adecuados con rampas y tabletas podotáctiles, obras de renaturalización, parques, dotación en jardines y colegios, corredores ambientales y hasta una nueva sede de la alcaldía de Tunjuelito que tendrá un área de 4.939,29 m².



“El 95 % de las calles están en buen estado, además, tenemos una de las mejores mallas viales de Bogotá; si hay calles en mal estado, pueden contarse con los dedos de las manos”, ratificó el alcalde local.



La ciudadela tiene una amplia cobertura de especies de árboles, sumado a eso, se implementó un corredor ambiental en el barrio Venecia, con un kilómetro de flores ornamentales, cuatro especies distintas, que adornan el espacio público. Las 3.700 unidades florales van desde la autopista Sur hasta la transversal 44.



Por su parte, los parques también tienen hoy por hoy otro semblante: alrededor de 50 fueron intervenidos, con nuevas o renovadas zonas infantiles, con gimnasios y sitios verdes; el 80 % de los parques fueron intervenidos.

Seguridad y buena convivencia en los barrios: la apuesta del alcalde local

Con la adquisición de 125 cámaras de vigilancia –antes solo había dos en la localidad–, 40 motos para mejorar la movilidad de los policías, la inversión en el primer CAI móvil –dotado con la última tecnología– y promotores de convivencia, se lucha a diario contra los amigos de lo ajeno, la venta de estupefacientes y el comportamiento incorrecto de los peatones en la vía, entre otras problemáticas que aquejan a Tunjuelito. Un grupo de personas, 25 aproximadamente, acompañan a los estudiantes a la salida de los colegios y vigilan los alrededores por lo menos 15 minutos antes de que suene la campana por si ven alguna conducta sospechosa, de ser así, se comunican de inmediato con el cuadrante.



El proyecto se inició este año y en la actualidad cubre 12 colegios, como el José María Córdova, Inem Santiago Pérez e Isla del Sol, entre otros. También se han activado patrullas en las vías, así se previene que los niños pasen corriendo las avenidas y haya un accidente.

Curiosidades, sitios icónicos y recomendados de Tunjuelito

1. La escultura Las patillas de la cordialidad, de Ana Mercedes Hoyos, llegó al parque metropolitano El Tunal en el año 2000. Esta obra ha pasado por galerías de arte de Nueva York, tan así, que está al nivel de Las Gordas de Botero.



2. El recorrido del TransMiCable comienza en el portal Tunal.



3. El parque 14 de Mayo es el único que tiene cancha de fútbol 11 certificada por la Fifa.



4. Tunjuelito viene del nombre Tunjo, una figura antropomorfa chibcha en oro.



5. Los muiscas fueron los primeros en habitar la localidad.



6. El 90 % de carros Chevrolet se ensamblan en la zona, en General Motors (Av. Boyacá entre calle 40 y carrera 33 Av. Gaitán)



7. La panadería Santa Mónica es una de las más conocidas en el sector.



8. En la localidad número 6 no lo estafan, la libra de carne es la libra de carne, el galón de gasolina no lo rinden, eso dicen los vecinos. Pero esto se ha logrado gracias a las casas del consumidor, donde el alcalde local hace metrología legal.



9. Country’s Pizza, en Venecia (cra. 53 No. 49 A 32 sur) fue catalogada como una de las mejores pizzerías de Bogotá, incluso lo recomiendan ‘Los Insaciables’.



10. En Venecia hay hasta dos cuadras de moteles seguidos.



11. El parque metropolitano El Tunal es uno de los más grandes de la zona y cuenta con un sector exclusivo para mascotas. Cada fin de semana llegan entre 25.000 y 40.000 visitantes.



En total son 147 obras: 99 terminadas y 48 en ejecución.

Algunos datos

Día del espacio público en Nuevo Muzú



El 3 de agosto se celebró en la ciudad el día del espacio público, y Tunjuelito honró la fecha con actividades de limpieza.



Desde las 7 a. m., la comunidad se reunió en la cancha del barrio Nuevo Muzú, donde se recuperó la fluidez del canal y se incentivó a los asistentes a realizar más seguido jornadas de aseo y reciclaje.



Torneo relámpago



El mes pasado, el alcalde Yeisonn Chipatecua hizo la entrega del parque Fátima, que se inauguró con un partido de fútbol entre los niños del barrio; además, hubo juegos para toda la familia, como rana, tejo, gimnasios para los adultos mayores y columpios para los más chicos. Estas actividades ayudaron a unir a los habitantes de la zona.



Parque Santa Lucía



Solo en parques, la alcaldía local invirtió unos 6.821 millones de pesos, entre remodelaciones, recuperación y construcción.

El parque Santa Lucía hace parte de los 50 que entregó la alcaldía local a mediados de este año, con atracciones, pisos seguros para los niños y mantenimiento de zonas verdes.

Son más los beneficiados con las obras

127 cámaras de seguridad debido a las quejas de la comunidad por hurtos y otros delitos, la administración reforzó la seguridad con un circuito de cámaras, distribuidas entre los barrios de la localidad. “No hay ningún barrio que carezca de cámaras”: alcalde local.



125 mil pesos, para el subsidio tipo C “Más allá de darles un dinero mensual, les ofrecemos actividades y cuidados a los más ancianos de nuestra localidad, los llevamos a cine, a paseos con piscinas; de hecho, algunos no habían nadado en una”, dijo Yeisson Chipatecua.



No hubo inundaciones Tunjuelito estuvo azotada por inundaciones, encharcamientos y vendavales por años, pero en la última temporada, gracias al equipo de gestión de riesgos, y al trabajo del Acueducto de Bogotá con la renovación y limpieza de redes se tuvo un progreso.