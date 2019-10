Una etapa de progresos dio paso a la nueva China 

El 1 de octubre de 2019 es una fecha que vale la pena recordar porque coincide con el 70º aniversario de la fundación de la República Popular China.



Hace 70 años, el 1 de octubre de 1949, el Presidente Mao Zedong hizo en la Torre de la Puerta de Tiananmen la solemne declaración de la fundación de la República Popular China, con la cual el pueblo chino inició el proceso de la épica transformación y construcción de la patria. Bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, el pueblo chino, durante siete décadas, ha realizado un gran salto de la puesta en pie, a una modesta prosperidad y, más tarde, a una naciente Fortaleza.



Echando una mirada retrospectiva a los últimos 70 años, se observa un incesante perfeccionamiento del sistema social de China. El país se transformó de la autocracia feudal que dominaba durante milenios a la democracia socialista, fortaleciendo en todos los aspectos la construcción institucional de la integración orgánica de la dirección del Partido, la condición del pueblo como dueño del país y la gobernación de este según la ley. El sistema del Socialismo con Peculiaridades Chinas se mejora aún más y la causa de la unidad y el progreso nacional ha logrado grandes éxitos.



Echando una mirada retrospectiva a los últimos 70 años, se observan extraordinarios progresos de la fuerza económica y el poder nacional integral del país. El monto total de la economía nacional pasa de los 60 mil millones de yuanes a inicios de la fundación de la República a los 90 billones en 2018. China se ha convertido en la segunda economía del mundo -a partir de 2010- y el mayor país en cuanto a la producción industrial, el comercio de bienes y la reserva de divisas, desempeñando un papel fundamental en impulsar el crecimiento económico global. China ha construido las mayores redes ferroviarias, de carreteras y de 4G de telecomunicación del mundo, mientras se ha iniciado la construcción de la red 5G. Siendo China el mayor mercado de consumo del mundo, sus nuevas formas de vida como el tren de alta velocidad, el pago móvil, la economía compartida y las compras 'online' están liderando la tendencia mundial.



Echando una mirada retrospectiva a los últimos 70 años, se observan notables mejoramientos de la calidad de vida del pueblo. El pueblo chino ha logrado un histórico progreso de la pobreza a la manutención básica y, más tarde, a una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos. El PIB per cápita incrementó de los 119 yuanes en los comienzos de la fundación de la República a los 64.644 yuanes en 2018. El ingreso disponible anual per cápita de los residentes urbanos y rurales pasó respectivamente de los 100 y 50 yuanes a los 39.251 y 14.617 yuanes. Las causas del bienestar social como el empleo, la educación, la salud, la vivienda, la pensión y el seguro social avanzan continuamente, por lo que la sensación del pueblo de contar con beneficios es claramente mayor.



Cabe destacar que, durante los cuarenta años desde la reforma y la apertura, 700 millones de habitantes de las zonas rurales han salido de la pobreza y la tasa de pobreza del país se ha reducido de 97,5 por ciento a 1,7 por ciento, lo cual constituye un milagro en la historia del ser humano en su lucha contra la pobreza.



Echando una mirada retrospectiva a los últimos 70 años, se observan gigantescos éxitos en los sectores tecnológico y cultural. El arroz híbrido, el vuelo espacial tripulado, la exploración de aguas profundas, los grandes aviones de fabricación nacional, el radiotelescopio esférico Tianyan, la supercomputadora y la tecnología cuántica, entre otros, forman parte de los logros más destacados que han atraído la atención de todo el mundo.



Durante varios años, China se ha mantenido en el segundo lugar del 'ranking' mundial en cuanto a la inversión en la tecnología y la cantidad de solicitudes de patentes. La industria creativa cultural de China, con la cultura tradicional como su núcleo y basada en la innovación tecnológica, ha impulsado el acelerado desarrollo del sector cultural.



En 2018, el valor agregado de la industria cultural del país alcanzó los 3,87 billones de dólares, el monto de exportación e importación de los productos culturales sumó los 102,38 mil millones de dólares, y la inversión china al exterior en los sectores de cultura, deporte y entretenimiento fue de 1,69 mil millones de yuanes. Se ha elevado diariamente la visibilidad de la cultura china en el mundo.



Echando una mirada retrospectiva a los últimos 70 años, se observa un incremento sin precedentes de la relevancia internacional de China. Con el crecimiento del poder nacional integral, son cada día mayores el peso y la influencia del país en el escenario global. Persistiendo en los principios de respeto mutuo, trato recíproco en pie de igualdad, cooperación y ganancia compartida, China desarrolla activamente las relaciones amistosas con todos los países del mundo, con un aumento del número de países con relaciones diplomáticas con China, que ha pasado de unos 10 en la fundación de la República a 178 en la actualidad.



China se adhiere invariablemente a la política exterior de paz bajo el principio de independencia y autodecisión, se atiene a la equidad y la justicia y sigue desplegando su papel de gran país responsable, en aras de promover la creación de un Nuevo Tipo de Relaciones Internacionales, la estructuración de una Comunidad de Destino de la Humanidad, y la cooperación internacional a través de la Iniciativa de la Construcción Conjunta de la Franja y la Ruta. Aportamos cada día más sabiduría y soluciones chinas a la construcción de un orden internacional más justo y razonable y a la salvaguardia de los derechos legítimos de los países en vías de desarrollo, la paz y el desarrollo mundial.



En tan solo 70 años China ha experimentado enormes cambios, ha hecho un gran salto histórico de la pobreza a la prosperidad, de la vulnerabilidad a la fortaleza. La gente se sorprende y se pregunta a qué se deben todos estos logros.



La primera razón es por haber encontrado el camino del Socialismo con Peculiaridades Chinas. El camino que elige un país está estrechamente vinculado con el rumbo de desarrollo y su futuro destino. A lo largo de estos 70 años, China siempre ha persistido en el camino que se adapta a la realidad nacional, ha creado y desarrollado el Socialismo con Peculiaridades Chinas. Este es el camino ineludible para hacer realidad la modernización del socialismo, una verdad objetiva que ha sido demostrada repetidas veces por la historia moderna, una garantía fundamental para que el Partido Comunista de China lleve al pueblo chino de una victoria a otra, así como una garantía esencial para que la nación se encamine hacia la prosperidad y la fortaleza, y el pueblo tenga bienestar y felicidad.



Las ventajas de nuestro camino consisten en la movilización de todos los recursos económicos, políticos y sociales existentes, con el fin de formar voluntad y fuerza unificadas para la consecución de un objetivo en común. Siguiendo este camino, el pueblo chino ha obtenido la confianza en si mismo y la fuerza para seguir con el desarrollo, y fue así como la Nueva China creó un milagro que cambió totalmente la fisonomía del país hacia una dirección mejor y más positiva.



La segunda razón es por la formación del sistema teórico del Socialismo con Peculiaridades Chinas. El Partido Comunista de China, con un espíritu innovador en la creación de teorías, presta alta importancia al papel de las teorías que sirven para la orientación. A lo largo de los 98 años desde la fundación del Partido Comunista de China, este persiste en la combinación de las teorías básicas del marxismo con la realidad actual del país y las características de la época; se formaron gradualmente el Pensamiento de Mao Zedong, la Teoría de Deng Xiaoping, el Importante Pensamiento de la Triple Representatividad, la Concepción Científica del Desarrollo y el Pensamiento de Xi Jinping sobre el Socialismo con Peculiaridades Chinas de la Nueva Era.



Fue justamente bajo la guía de una serie de frutos de teorías del marxismo adaptadas a la realidad nacional, que la revolución, la construcción y la reforma de China lograron la victoria una y otra vez, llevando la gran causa a niveles más altos.

La tercera razón es por el establecimiento del Sistema del Socialismo con Peculiaridades Chinas. Del sistema depende el desarrollo fundamental, general, estable y de largo plazo de un país. Nos aferramos al punto clave del desarrollo y perfeccionamiento del Sistema del Socialismo con Peculiaridades Chinas, en garantía de la emancipación, el desarrollo y el fortalecimiento de las fuerzas productivas y el dinamismo social, preservando para siempre el vigor del país, la estabilidad social, las condiciones óptimas de vida y de trabajo para el pueblo, y la seguridad nacional.



Hemos construido sistemas y mecanismos para liberar el dinamismo de todos los factores como la labor, el conocimiento, la tecnología, la gestión y el capital, y para dejar espacio a todas las fuentes que puedan generar riqueza social.



La cuarta razón es por el desarrollo de la cultura del Socialismo con Peculiaridades Chinas. La cultura es el alma de un país y de una nación. Si la cultura florece, el país prospera; si la cultura es fuerte, la nación también lo es. La gran revitalización de la nación china no se hará realidad a menos que exista un alto grado de convicción en nuestra cultura y que esta florezca y prospere.

Hemos construido sistemas y mecanismos para liberar el dinamismo de todos los factores como la labor, el conocimiento, la tecnología, la gestión y el capital.

La cultura del Socialismo con Peculiaridades Chinas tiene su origen en la excelente cultura tradicional china gestada durante los más de cinco milenios de historia de la civilización china, está fundida con la cultura revolucionaria y la cultura socialista avanzada bajo la dirección del Partido Comunista de China en el proceso de la revolución, la construcción y la reforma, y está arraigada en la gran práctica del Socialismo con Peculiaridades Chinas.



En los últimos 70 años, la fisonomía de China ha cambiado de la vieja a la nueva, dejando una huella bien profunda a lo largo de las longitudes de la historia y las latitudes del mundo y la nación, que ha entrado en una flamante etapa de desarrollo. Los 70 años solo es un comienzo. Bajo el liderazgo del Partido Comunista, China seguirá invariablemente el camino del Socialismo con Peculiaridades Chinas y avanzará vigorosamente a pesar de los obstáculos que se le presenten, solo para llegar a nuevas alturas y seguir creando nuevos y grandiosos milagros en la historia de la humanidad.



POR: XU WEI

​ENCARGADO DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE CHINA EN COLOMBIA.