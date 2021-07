Una economía fortalecida y capaz de sortear los imprevistos

Sin lugar a dudas, el Valle del Cauca es una tierra fértil como ninguna otra en Colombia, pues cuenta con las condiciones ideales para ser el principal epicentro empresarial y destino número uno para las inversiones.

La bioenergía es uno de los sectores en los que este departamento se ha estado posicionando, siendo pionero a nivel nacional en la instalación de proyectos de energías alternativas como la primera granja solar a gran escala, la producción de energía a partir de la biomasa y la producción de biogás, gracias a su alto potencial de residuos porcícolas y avícolas.



A eso hay que sumar la cercanía del tejido empresarial de la región, las bondades en materia de infraestructura y conectividad, el recurso humano cualificado y las condiciones de vida. Todos los anteriores son factores claves para que el capital inversionista, tanto nacional como extranjero, siga fluyendo.



Solamente en 2020, Invest Pacific acompañó 16 proyectos de inversión extranjera directa tanto en Cali como en el Valle del Cauca, con una proyección estimada de 1.800 nuevos puestos de trabajo y montos de inversión por más de US $205 millones, materializados en empresas de ‘contact center’, plataformas tecnológicas para domicilios y desarrollo de ‘software’, que se instalaron en el departamento en busca de recurso humano capacitado y bilingüe.



Sin dejar de lado las inversiones y reinversiones en los sectores de agroindustria, industria farmacéutica y el segmento de alimentos y bebidas.



Se puede llegar a una primera conclusión y es que el Valle del Cauca y Cali han sido, son y seguirán siendo territorios fructíferos para el desarrollo económico y social.

Creer para invertir

Sin embargo, la dinámica de inversión extranjera directa apoyada por Invest Pacific no fue asunto del año pasado. En el primer trimestre de 2021, fueron confirmados siete proyectos de inversión, entre nuevas empresas y reinversiones de otras ya instaladas, con los cuales se estima generar 1.210 empleos directos, con un monto de inversión que supera los US $10 millones de dólares.



Esas empresas, pertenecientes a los sectores de agroindustria, farmacéutica, tercerización de servicios, desarrollo y operaciones de tecnologías e información, arribaron a Cali y al Valle del Cauca procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, Perú y Francia.



De acuerdo con Alejandro Ossa Cárdenas, director ejecutivo de Invest Pacific, “los resultados superan las expectativas de inicio de año. En 2021, tenemos como meta la atracción de 20 proyectos de inversión para el departamento en operaciones de tecnologías, desarrollo de ‘software’, materiales de construcción y empaque, aguacate Hass, ingredientes para la industria de alimentos y procesados, entre otros, los cuales generarán más de 2.000 nuevos empleos, con cerca de US $120 millones de dólares en flujos de inversión en la región".



Una firma que ha apostado por el departamento es Globant, una desarrolladora argentina de ‘software’, que forma parte del top 10 global en este rubro.



"Una de las satisfacciones más importantes es que muchas de las personas que estaban trabajando en Bogotá y Medellín, en donde ya tenemos sedes, son caleñas y están regresando a su ciudad. Como proyección, queremos contratar 2.000 personas en el país, 300 de ellas en Cali", dice Andrés Giolito, country manager para Colombia de Globant.



La apuesta de estas multinacionales es fuerte por Cali y el Valle del Cauca. De eso no hay duda. Y la principal razón es que la región les ofrece lo que requieren para crecer y expandirse con solidez, al tiempo que pueden acceder a recursos humanos y naturales que les permiten mantener sus estándares particulares de calidad.

Más buenas noticias

En cuanto a las reinversiones, la multinacional francesa Sanofi ha trabajado en la instalación del segundo centro de desarrollo de medicamentos en Latinoamérica, que contará con tecnologías de avanzada y permitirá ofrecer un portafolio aún más amplio de soluciones en salud. La compañía dispone de una planta en Cali, fundada en 1953, desde donde garantiza el abastecimiento de sus medicamentos tanto a Colombia como a otros países de Latinoamérica.



Alexis Moyrand, country lead de Sanofi para la región COPAC, señala que "garantizar el acceso a medicamentos de calidad a la población es uno de los pilares más importantes- de las acciones que implementamos, por lo que más del 70 por ciento de la producción de la planta está destinada al mercado colombiano".

Expansión continua

De igual forma ha sucedido con la americana Avantica Technologies, líder en el desarrollo de ‘software’, que inauguró su operación en Cali a comienzos de 2020 en pro de continuar su crecimiento.



"El talento existente en la ciudad ha excedido todas nuestras expectativas. Hemos encontrado profesionales capacitados, con ganas de aprender, poseedores de una muy buena actitud, con una capacidad importante para la resolución de problemas. Nos sentimos muy complacidos con la calidad profesional que hemos encontrado en esta ciudad", indica Luis Carlos Chaves, COO de Avantica Technologies.



Pero no solo las empresas foráneas reconocen el potencial de la región. Tomás Velasco, CEO de la caleña Atix Digital, asegura que “Cali y el departamento conforman un mercado estratégico, dada su posición geográfica, la cercanía con otras ciudades capitales y las diferentes universidades que egresan profesionales de calidad en áreas como la nuestra de tecnología”.



Las proyecciones para lo que resta del año pasan por concretar el arribo de empresas europeas de materiales de construcción y empaques, junto con la expansión y las reinversiones de otras operaciones manufactureras. A lo que suma que el Valle del Cauca se seguirá posicionando como una plataforma productiva y exportadora, especialmente, promoviendo la estrategia de relocalización o ‘nearshoring’.



De otro lado, también, se busca convertir a Cali en una potencia en el ofrecimiento de servicios BPO y de TI y ‘software’.



En conclusión, vale la pena creer en el Valle del Cauca y su capital como región pujante, que consigue lo que se propone, apoyada en el mejor capital humano para llevarla mucho más allá en el panorama local, regional y global.