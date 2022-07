Es indiscutible que este departamento tiene diferentes tipos de patrimonios culturales que, a través de diversos programas y actividades, son respaldados por entidades como la Secretaría de Turismo y la Casa del Valle del Cauca.

Desde artesanías, hasta clases de baile y diferentes programas sociales para enseñar estas actividades que son sello de los vallecaucanos son protegidos e impulsados para que estos ciudadanos, y los del resto de Colombia y el mundo, conozcan su cultura y cambien sus vidas a través de ella. Tanto por parte del turismo como de los programas de baile, de educación y más que forman el particular tejido social que compone a este territorio, se trabaja a diario por ser mejores y por mejorar las vidas de los cerca de 5 millones de personas que viven allí, teniendo un énfasis claro en quienes más lo necesitan.



Recalca Julián Franco Restrepo, secretario de Turismo del Valle del Cauca, sobre la importancia de la industria del turismo en estos espacios, y “a través del trabajo constante en competitividad, promoción e infraestructura turística se han creado diversos proyectos pensados para la ciudadanía y para quienes visitan el territorio. Uno de ellos, que tal vez es el exponente más representativo, es el de Pueblos Mágicos, una iniciativa que busca resaltar la calidad cultural de diversos pueblos en el Valle del Cauca”.



Este proyecto busca ser una actividad que contribuya al desarrollo económico de la región a través de la conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural. Por ahora, los participantes son los municipios de Ginebra y Roldanillo, que, según el experto de la Secretaría, ofrecen una gran oferta de turismo gastronómico, deportes extremos y experiencias culturales. Estos programas son fundamentales para sacar a la luz algunos pueblos que puede que ni los vallecaucanos conozcan, pero que tienen un gran ecosistema de tradiciones para compartir, sin mencionar que, claramente, las iniciativas ayudan a los habitantes de estas regiones, ya que proveen una mayor concurrencia en términos comerciales y económicos, además de conservar sus prácticas culturales, clave para una sociedad con una rica historia en este campo.



Por otro lado, la Casa del Valle del Cauca se toma la labor de representar al departamento por fuera de su territorio y de resaltar el talento que viene de allí. Esta organización programa eventos culturales, tales como exposiciones, para resaltar a artistas vallecaucanos, como el que menciona Diego León Giraldo, gerente de la organización, que se está dando en el mes de julio e incluye “al escenógrafo y pintor, Julián Hoyos; la gestora cultural, Luz Estella Rey, quien por primera vez expone su trabajo con cerámicas; la pintora y actriz, Aní Aristizábal, y el actor de televisión y de teatro, que además es pintor, Víctor Hugo Ruiz”.



Adicionalmente, esta entidad dicta talleres gratuitos que resaltan a artistas del departamento, como el más reciente que consistía de una clase de baile con los dos bailarines de la agrupación Swing Latino, del Mulato Cabaret, caleños que estuvieron en el Superbowl con Jennifer López y le enseñaron a bailar salsa caleña, según lo afirma el ejecutivo. Pero también se proponen “talleres de gastronomía particular del Pacífico, de maridaje de las bebidas ancestrales que han sido declaradas patrimonio inmaterial y son protegidas por el Congreso, uno dictado por bordadoras de Cartago, entre varios otros, y todos los sábados tienen una programación virtual en la que entrevistan a talentos de la región como escritores, artesanos, cantantes, entre otros, para no solo mostrar el talento que ha surgido del Valle del Cauca, sino también para inspirar a quienes aún están persiguiendo sus sueños, para que vean que es posible cumplirlos”.

Feliz cumpleaños, Sultana



Coincidiendo con la ocasión de la celebración del cumpleaños de Cali, el 25 de julio de 2022 el Ministerio de Cultura otorgará a la alcaldía de la ciudad el reconocimiento de la salsa como patrimonio inmaterial de la nación. En un evento organizado para esta fecha, se reunirá a todos los actores que hacen parte del mundo de la salsa, desde bailarines hasta músicos, maquilladores, creadores de vestuario, de zapatos, melómanos y coleccionistas, y en general todos los componentes que hacen parte del conglomerado de este particular sector en Cali, quienes son los que han posibilitado este importante reconocimiento. Y no solo eso, sino que ese día se hará un reconocimiento especial a la participación de la mujer en este mundo y a través de la salsa se realizará un homenaje a la ciudad para celebrar su cumpleaños número 486.



Adicionalmente, de acuerdo con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y Carlos Rojas, asesor de despacho, entre el nueve y diez de agosto de este mismo año, en el marco del Festival Petronio Álvarez y como una de las principales capitales del Litoral Pacífico, Cali tendrá será la sede de la Cumbre de Alcaldes del Pacífico Colombiano, para reunir a los alcaldes del Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó. Se espera que atiendan más de 60 mandatarios de diversas ciudades de estos departamentos, y que presentan dificultades en común, como el tema de seguridad, de condiciones sanitarias, de energía, de salud, de acceso a la comunicación, entre otras. El propósito es reunir todas las preocupaciones de estas poblaciones colombianas y podérselas presentar al gobierno entrante. Cali lidera este esfuerzo, dado que ha sido una ciudad que ha recibido una gran parte de quienes salen de poblaciones afectadas en esta región y se esfuerza por ayudarlas a superar las dificultades a las que se enfrentan.

El aporte de los privados



Empresas como el Banco de Occidente también participan con la importante labor de impulsar lo social y lo cultural, como lo manifiesta su directora de sostenibilidad, Natalia Palacios, “en el frente cultural somos el principal patrocinador de la Fundación Delirio, que tiene como propósito reivindicar la cultura popular caleña, promocionar la identidad festiva de la ciudad ante el mundo y contribuir a crear un modelo de industria que facilite un espacio para que más de 350 artistas y sus familias se conviertan en lo que quieren ser y encuentren en su arte, un oficio y el reconocimiento profesional. Adicionalmente, aportamos a la Fundación Zoológico de Cali para la construcción del Jardín Botánico de Cali; en estos momentos estamos trabajando con el Museo La Tertulia en la construcción de la Biblioteca de Arte, y también patrocinamos iniciativas culturales como Proartes, la Feria de Cali, fundaciones musicales, entre otras”, según lo manifiesta Palacios.



Teniendo en cuenta lo anterior, es claro ver que empresas de diversos sectores se interesan y se esfuerzan por promover, apoyar y compartir la cultura del Valle, al mismo tiempo que invierten en ella. El baile, el arte plástico, el teatro, la gastronomía y las diferentes otras formas de expresión artística que surgen de este departamento o que son tradicionalmente suyas son, notoriamente, una herramienta a través de la cual tanto vallecaucanos como colombianos y seres humanos pueden transformar sus vidas para mejor. Existen diversas organizaciones como grupos de baile y de artesanías que patrocinan este tipo de actividades y, a través de lo social y lo cultural, logran cambiar las vidas de niños, jóvenes y adultos por igual; apoyarlas e inscribirse a sus talleres y cursos es una posibilidad para cualquier persona que lo desee.