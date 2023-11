Una apuesta por el bienestar y la conectividad del futuro en el país

El esperado proceso de subasta del espectro 5G en Colombia ha marcado un hito significativo con la presentación de solicitudes por parte de cuatro operadores clave que buscan consolidar su posición en el futuro de la conectividad.

Claro, WOM, Tigo-Movistar y un nuevo contendiente, Telecall Colombia, han manifestado su interés en participar en este proceso, según lo señalado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), en un comunicado oficial.



Este último anuncio trajo consigo la irrupción de Telecall, operador brasileño con experiencia en servicios corporativos y una sólida trayectoria como habilitador de operadores móviles virtuales en Brasil, su país de origen, donde ya cuenta con 33 clientes en este segmento.



La presencia de Telecall como un nuevo actor en este terreno ha generado expectativas en cuanto a una nueva dinámica actual del mercado.



Mientras tanto, los operadores establecidos en Colombia, como Claro, WOM y Tigo-Movistar, compiten por los recursos del espectro 5G, esenciales para la expansión y consolidación de esta tecnología en el país. Este movimiento precede a la subasta, programada para el 20 de diciembre, que se posiciona como un importante hito en el camino hacia la implementación de la red 5G en Colombia.



MinTic ha resaltado el papel fundamental de la tecnología 5G en el crecimiento económico y social del país. Con un enfoque en la conectividad como fuerza impulsora del progreso, el Gobierno ha liderado iniciativas para convertir las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en un instrumento para generar un impacto positivo en la vida de los ciudadanos colombianos.



En este contexto, la adopción del 5G no solo representa un avance en la conectividad, sino también la base para un sólido desarrollo productivo.



En consecuencia, desde la cartera explican que se están subastando bandas utilizadas en las telecomunicaciones, como 700 MHz, 1.900 MHz, AWS extendida, 2.500 MHz y 3.500 MHz, siendo esta última destinada al despliegue del 5G. Cada bloque de 80 MHz en la banda de 3.500 MHz tiene un valor de reserva de $317.717 millones. El espectro, siendo un recurso finito perteneciente a la Nación, puede otorgarse a empresas, como operadores móviles, para ofrecer servicios de comunicaciones.



La subasta se realiza para asignar permisos de uso de espectro, fundamental para fortalecer la industria de las telecomunicaciones, mejorar la productividad y expandir el acceso a Internet, promoviendo mejores procesos productivos a nivel nacional y regional.



El plan de conectividad, que abarca desde la optimización de redes hasta el impulso de comunidades conectadas, se enfoca en alcanzar una cobertura de un 85 % al final del cuatrienio, potenciando así el crecimiento y fortalecimiento de la nación. La tecnología 5G se perfila como un catalizador económico, proyectando un aumento del 0,5 % del PIB antes de 2030. Este salto no solo repercutirá en cifras macroeconómicas, sino que abrirá paso a nuevos negocios e innovaciones en entretenimiento, turismo, salud y seguridad, entre otros sectores.



Mauricio Lizcano, ministro TIC explica que se han realizado algunos pilotos de esta tecnología, midiendo los impactos y beneficios en varias áreas productivas.

“El reto no es solo conectar a través del despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sino convertir esa infraestructura en un pilar productivo que genere desarrollo, esta hoja de ruta de conectividad permitirá el fortalecimiento y crecimiento de la conectividad del país, con el fin de alcanzar la meta propuesta del 85 % al final del cuatrienio”, afirma Lizcano.

Posibilidades y retos

La implementación del 5G en Colombia presenta una visión optimista de sus beneficios potenciales como el impulso a la economía y la productividad.



Se considera que esta tecnología será un motor para la producción empresarial, alineando al país con estándares globales y evitando el rezago tecnológico. Además, se espera que el 5G brinde una nueva era de virtualización, ‘edge computing’, y experiencias inmersivas, respaldando el esfuerzo del Gobierno por alcanzar una mayor conectividad del país. Sin embargo, se perfilan desafíos significativos que podrían obstaculizar su adopción masiva.



Helmut Rubio, experto docente del área de Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, explica que hay algunas limitaciones inherentes a las ondas milimétricas utilizadas en la transmisión de datos 5G que pueden afectar la distancia y la penetración de la señal. Este hecho hace necesaria la instalación de múltiples antenas pequeñas para atender a más usuarios y esto puede enfrentar resistencia en algunas comunidades debido a regulaciones locales, políticas de zonificación y largos procesos de obtención de permisos.