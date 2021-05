Un siglo de inversiones que han construido a Colombia

Las numerosas transformaciones vividas a lo largo de los últimos 110 años en Colombia llevaron al país de una producción artesanal rezagada y poco apetecida a contar con inversión extranjera permanente en diversas industrias y sectores económicos, una evolución marcada por momentos clave a lo largo de la historia gracias a protagonistas que marcaron lo que es hoy el mercado nacional.

Uno de los primeros productos colombianos que provocó el interés de empresas extranjeras fue el banano. El origen de su exportación tuvo lugar en 1889, registrándose la salida a mercados internacionales de 5.000 racimos. En 1900, el número ascendió a 275.000 y menos de dos décadas después se llegó a los 6,5 millones.



Para 1929, nuestro país era el tercer productor mundial de banano y exportaba 10,3 millones de racimos. Esta bonanza estuvo especialmente ligada a la empresa Colombian Land Company que, en 1899, se transformaría en la United Fruit Company, con inversiones y actividades ininterrumpidas hasta 1962, cuando abandonó el país retornando veinte años después a un sector muy competido por cuenta de las firmas y comercializadoras nacionales. En la actualidad, y de acuerdo con datos entregados por la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), Urabá tiene 35.440 hectáreas sembradas de banano, mientras que Magdalena y La Guajira cuentan con 16.014. La entidad también destaca que Colombia exportó 109 millones de cajas de banano durante el último año, que se traducen en ingresos por 585 millones de dólares.



Hoy, la economía de la región Caribe mira a departamentos como el Atlántico, por ejemplo, que, según reporta ProBarranquilla, se ha posicionado como un destino atractivo para los inversionistas.



La entidad apoyó, entre 2010 y 2020, el desarrollo de 566 proyectos de inversión y reinversión hacia Barranquilla y el departamento, superando los 4.296,1 millones de dólares, apalancando la creación de 31.143 nuevos puestos de trabajo formales.



“De estas inversiones, sobresale que el 45 por ciento es flujo extranjero, principalmente de países como Estados Unidos, Chile, Francia y Perú, mientras que el restante 55 por ciento corresponde a inversión de origen nacional, ya sea por decisiones de relocalización empresarial desde el centro del país o por reinversiones o expansiones de empresas que ya contaban con operaciones locales”, destaca

ProBarranquilla.



La región también presenta una importante tendencia hacia las inversiones en actividades de servicios, que concentraron el 44 por ciento de los flujos de inversión durante los últimos años, mientras que las inversiones en industria participaron en un 33 por ciento y la de comercio en un 22 por ciento.



Hablando de sectores específicos, el 53 por ciento de las inversiones se concentraron especialmente en cinco sectores de la economía: productos de consumo, logística, distribución y transporte, construcción de bienes raíces para servicios empresariales, hotelería y turismo, y alimentos y bebidas.

País de tono café

El producto emblema de Colombia y que le ha puesto cara a nuestro país es el café, aunque no es posible hablar de él sin referirse, especialmente, a los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, conocidos a finales del siglo XIX como el Viejo Caldas y hoy como el Eje Cafetero.



La región no siempre tuvo en ese grano su principal baza agrícola. El Viejo Caldas estaba más enfocado en carne vacuna, plátano, fríjol, maíz, cacao, yuca, tabaco, caña de azúcar y oro, especialmente, y eran los productos más apetecidos por los extranjeros.



Lo del café se originó en una dinámica muy particular. La región, por diversos motivos, fue mucho más fértil en su producción que el resto del país, situación que llevó a sus habitantes a dedicarse casi que por completo a él.



Colombia vivió su primera bonanza cafetera en la década de los años 70, con otros grandes picos en los 80 y 90, hasta que el mercado libre, al que los productores locales no estaban acostumbrados, provocó una crisis que dejó cesantes a muchas personas y llevó a que el número de hectáreas cultivadas de café disminuyera de manera gradual, pasando de 60.000 en los años 70 a cerca de 18.000 en 2020 en el Quindío.



En la última década, la inversión en este departamento se ha duplicado desde la constitución de la Agencia de Promoción de Inversión para el Quindío y Armenia - Invest in Armenia, una iniciativa de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío.



“En los últimos años se registra la llegada de 15 empresas provenientes de siete países. Estas compañías se han instalado en siete de los 12 municipios del departamento, sumando 100 millones de dólares en inversión y generando 5.400 oportunidades de empleo, especialmente en los sectores de ‘software’ y TIC, turismo y agroindustrial”, destaca Diana Marcela Caicedo, directora ejecutiva de Invest in Armenia.

La consolidación paisa

Antioquia comienza a vivir su gran auge industrial en 1900, con importantes inversiones manifiestas en sectores económicos muy diversos, desde los cigarrillos y los granos hasta las telas y confecciones, pasando por zapatos, libros y bebidas alcohólicas, como la cerveza, el aguardiente y el ron.



Muestra de esto es el surgimiento de empresas como Estrada y Wolff, la Cervecería Antioqueña, Zimmerman, Tagnard y Compañía, la Compañía Antioqueña de Tejidos, Posada y Tobón, Coltejer, Harinera Antioqueña, Noel, Coltabaco, la Compañía Nacional de Chocolates y Fabricato, entre otras, todas fundadas en las primeras dos décadas del siglo pasado.



Hoy, y dentro de los sectores con mayores oportunidades para el desarrollo económico y la inversión extranjera, se destacan ciencias de la vida, agronegocios, industrias creativas, manufactura básica y especializada, infraestructura y logística, comercio, industrias 4.0 y tercerización de procesos de negocio, según explica Eleonora Betancur, directora ejecutiva de la ACI Medellín.



“Me gustaría también resaltar que la ciudad y el departamento cuentan con siete clústeres estratégicos y políticas públicas encaminadas a su desarrollo económico y que definen las áreas de especialización, oportunidad y fortalecimiento para potenciar el territorio y lograr su diferenciación económica”, manifiesta Bentacur. Entre 2010 y 2020, el monto reportado en inversión nacional y extranjera por la ACI Medellín fue de 790 millones de dólares, en particular en los sectores de infraestructura, manufactura especializada y ciencias de la vida, procedentes de países como Estados Unidos, Francia, Perú, España y Chile.

Una industria muy dulce

El movimiento industrial y de inversiones en el Valle del Cauca data de 1864, con la puesta en funcionamiento del Ingenio Manuelita. Cuatro décadas después se consolida la dinámica industrial con la fundación, en 1904, del Grupo Empresarial Carvajal, al que siguieron la textilera La Garantía (1915), la construcción de las bases del muelle marítimo de Buenaventura (1919), la constitución de la Industria de Licores del Valle (1921), Colombina S.A. (1927) y Riopaila (1928), y la llegada de Fleischmann (1930) y Colgate-Palmolive (1942). Además, en 1945 comenzaron labores Cartón de Colombia y Eternit Pacífico.



En los últimos diez años, Invest Pacific ha logrado promover, gestionar y acompañar 128 proyectos de inversión extranjera y nacional directa en la región, que han generado 1.224 millones de dólares en capital.



La entidad explica que casi el 70 por ciento de los proyectos corresponde a proyectos de “aterrizaje” de nuevas empresas a la región y que el porcentaje restante hace referencia a reinversiones, expansiones y adquisiciones de empresas.



Todas estas inversiones han generado 15.142 empleos formales, transformando la vida de miles de familias y comunidades.



“Es para destacar que la inversión se ha establecido en 19 municipios de la región, entre ellos Cali, Palmira, Buenaventura, Yumbo, Buga, Yotoco, Sevilla, El Dovio, Guacarí y Bolívar. Esto demuestra la amplia oferta de servicios que tiene la región y cómo este tipo de compañías elige municipios no tradicionales, contribuyendo a su desarrollo económico y social”, señalan voceros de Invest Pacific.

Una región al borde de la productividad

El comienzo del siglo XX no fue el mejor para Santander, que sufría lo más descarnado de la guerra de los Mil Días. Eso, sumado a una profunda crisis cafetera heredada de la centuria anterior, ralentizó su crecimiento económico y no fue sino hasta la década de los treinta que el departamento pudo presentar un progreso constante.



El Norte de Santander, por su parte, tuvo una economía independiente, con fuertes lazos internacionales y una preponderancia histórica que lo ubicó como pionero en temas de legislación, producción de café, industrialización textilera y exportaciones, entre otros aspectos.



De acuerdo con el Índice Departamental de Competitividad 2020-2021, los dos departamentos tienen, en conjunto, una participación del 8 por ciento en el PIB nacional, con un PIB regional que ascendió, en 2019, a 84.994 millones de pesos.



Invest in Santander destaca que existen cinco sectores productivos que le permitirán a este departamento seguirse posicionando como uno de los principales receptores de inversión en el país, estos son: agroindustria, servicios de salud, químicos y ciencias de la vida y metalmecánica e Industrias 4.0.