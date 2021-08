Un panorama económico alentador

Empecemos por Sucre: tuvo una participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2020 del 0,84 por ciento, cuya composición sectorial está reflejada principalmente por los renglones de la administración pública y defensa con el 34,4 por ciento y comercio, hoteles y reparación con el 15,2 por ciento.

Estos renglones fueron seguidos por la agricultura, ganadería y pesca con el 10 por ciento, la construcción con el 9,6 por ciento, las industrias manufactureras con el 6,8 por ciento, actividades inmobiliarias con el 5,9 por ciento y derechos e impuestos con el 5,4 por ciento. Así lo revela el informe a Julio de 2021 titulado Perfiles Económicos Departamentales, perfil económico: Departamento de Sucre, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Allí también se explica que en el segundo trimestre del año, comprendido de marzo a mayo, las actividades que impulsaron el empleo en este departamento fueron el comercio y la reparación de vehículos, que representaron el 26 por ciento del total de ocupados en la capital Sincelejo.



Le siguen la administración pública y defensa con el 14,6 por ciento, transporte y almacenamiento con el 12,5 por ciento, actividades artísticas con 11,8 por ciento, alojamiento y servicios de comida con 10,5 por ciento, construcción con 8,4 por ciento y manufacturas con el 7,4 por ciento.



La producción industrial de Sucre, de acuerdo a los reportes que tiene el MinComercio, se concentra en dos actividades principalmente que son otras industrias manufactureras no clasificadas previamente (n.c.p.) con el 79,5 por ciento y la elaboración de otros productos alimenticios con el 20,5 por ciento.



Según el informe estatal, estas dos industrias representan tanto el ciento

por ciento de la producción total como del valor agregado del departamento. Además, son las que emplean el mayor número de personas.



Así las cosas, el 57,3 por ciento del personal ocupado laboró en la elaboración de otros productos alimenticios, mientras que el 42,7 por ciento lo hizo en otras industrias manufactureras n.c.p, precisa el documento.

Sector agropecuario

En cuanto a la producción agrícola, los productos más destacados son la

yuca, que es el principal cultivo permanente del departamento, mientras que el arroz es el sembrado transitorio más representativo.



De acuerdo con Andrés Silva, director de cadenas agrícolas y agroforestales del Ministerio de Agricultura, en el 2019 se produjeron en Colombia 2,5 millones de toneladas de yuca, configurándose este cultivo como el quinto en el país. A nivel nacional, Sucre es el primer departamento productor de yuca amarga y el quinto de

dulce.



La meta que tiene el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, es que este producto sea el insigne de la región, apostándole al desarrollo industrial y cultural a través de la cadena de la yuca, que es el primer paso para conseguirlo.



Entre los grandes proyectos que plantea, apoyado en este cultivo, está la producción de cerveza, la cual ya es una realidad y de bioplásticos a base de yuca. Para este último gestionará recursos de regalías a través del Fondo de Ciencia y Tecnología y contará con el apoyo de la Universidad de Antioquia.

Reactivación a futuro

Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) se pondrán en marcha 11 proyectos socioeconómicos que impulsarán el emprendimiento, la innovación, el desarrollo rural, el turismo y el desarrollo sostenible del territorio de Sucre.



El plan incluye la implementación de una estrategia de emprendimiento e innovación denominada Ruta e+i, que impactará positivamente a 120 micro y pequeñas empresas del departamento e incorpora el fortalecimiento de la red regional de innovación empresarial y transformativa, entre otros aspectos.



Alejandro Pacheco, representante residente adjunto del Pnud, reitera el compromiso del organismos con la reactivación socioeconómica del departamento a través de acciones concretas que generen empleo, innovación y productividad en armonía con el entorno.



Al respecto, indica que desde el Pnud saben que los estragos causados por el covid-19 suponen muchos retos para las economías, sociedades y comunidades, pues sin las intervenciones adecuadas estas desigualdades solo se van a acentuar en sus múltiples dimensiones; de ahí la importancia de este programa.

Cesar y su economía rural

La producción industrial del Departamento de Cesar se concentra en seis actividades, elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, con una participación de 48,5 por ciento; productos lácteos, con el 21,8 por ciento y otras industrias manufactureras no clasificadas previamente, con el 17,8 por ciento. También a la elaboración de otros productos alimenticios, con el 4,8 por ciento; fabricación de productos minerales no metálicos, con 3,8 por ciento y carne, pescado y procesados, con el 3,4 por ciento.



Estas actividades industriales, según el Perfil Económico del Departamento de Cesar, efectuado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en los informes sobre los Perfiles Económicos Departamentales a julio de 2021, representan el ciento por ciento de la producción total y del valor agregado del departamento.



Por ende, estas seis ramas industriales son las que generan el mayor número de empleos en la región, es decir, que un 30,9 por ciento del personal ocupado está laborando en la preparación de productos lácteos, 29,1 por ciento en la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, 13,5 por ciento en otras industrias manufactureras, 13,4 por ciento en la elaboración de otros productos alimenticios, 8,2 por ciento en el sector de carne, pescado y procesados y el 4,8 por ciento en la fabricación de productos minerales no metálicos.



Cabe indicar que en el primer trimestre del año las actividades de comercio y reparación de vehículos representaron el 25,2 por ciento del total de ocupados de Valledupar, seguida de la administración pública y defensa con el 15,2 por ciento, transporte y almacenamiento con el 11,3 por ciento y actividades artísticas, con el 10,9 por ciento.

La importancia agraria

En cuanto a la actividad agropecuaria, el informe del MinComercio revela que la palma de aceite es el principal cultivo permanente del departamento, mientras que el arroz es el sembrado transitorio más representativo.



Para apoyar al sector agrícola de esta zona del país, el gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, presentó en el Foro Intersectorial Construcción y Agricultura, organizado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), las Células de Desarrollo Agrícola Agricel.



“No habrá tierras productivas si no tenemos garantizado un buen suministro de agua; las Agricel vienen a transformar definitivamente la producción agrícola de un departamento, cuya principal vocación económica está en el campo”, expresa el gobernador Monsalvo.



El mandatario considera que las entidades territoriales, además de enfocarse en las políticas públicas tradicionales que invierten en sectores como la salud, la educación, agua potable, seguridad e infraestructura, deben apostarle al potencial agrícola de las regiones.

Cesar exportador

Las exportaciones de Cesar representaron en promedio 7,8 por ciento de las ventas al exterior nacionales entre 2012 y 2020. A mayo de 2021, el departamento registró una menor participación con respecto al año pasado, según revela el MinComercio.



Es decir que las exportaciones cayeron 14,8 por ciento entre 2019 y 2020, tendencia que se mantiene a mayo de 2021, cuando este indicativo disminuyó un 45,8 por ciento respecto al año anterior.



El mayor porcentaje de exportación se concentró en productos minero- energéticos con un 97,6 por ciento, seguido por los No Minero – energéticos y el agroindustrial, con un 2,4 por ciento de participación respectivamente.



Lo cierto es que en lo corrido del año, las hullas representaron el 97,6

por ciento de las exportaciones del departamento, mientras que el aceite

de palma el 1,7 por ciento y los aceites de coco alcanzaron un 0,6 por ciento.



El principal destino de las ventas externas de Cesar fue Turquía con un 17,3 por ciento, seguido de Brasil con el 11,7 por ciento, China con 10,8 por ciento, Corea del Sur con 9,5 por ciento, Países Bajos con 8,3 por ciento, Israel con 7,2 por ciento, Chile con 6,6 por ciento, Puerto Rico con 6,1 por ciento, Estados Unidos con 4,9 por ciento y España con el 3,7 por ciento.



“Las cifras aún demuestran la dependencia de sectores minero energéticos en los departamentos de Cesar, Córdoba y Sucre y en general, en Colombia y las tendencias mundiales sobre la des-carbonización de las industrias junto con otros elementos referentes al estancamiento de la demanda internacional, producto de la pandemia, no han permitido su crecimiento”, advierte Luis Eduardo Blanco, gerente regional Caribe, de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).



Señala además que la diversificación de los tres departamentos analizados ha buscado otras alternativas en los mercados internacionales durante el periodo enero a mayo 2021, comparado contra el mismo de 2020. En el caso del Departamento del Cesar, con un 614 por ciento en el sector de agroindustrias con los aceites de palma y de coco.