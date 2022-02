Uno de los grandes temas en los que la cuarentena de 2020 evidenció la importancia de una buena cobertura de internet fue la educación. Las clases online demostraron que el Gobierno y los operadores deben saber responder a las exigencias de Colombia, tanto en los grandes centros urbanos como en las regiones más apartadas.

Pero no es posible dimensionar el alcance que debe tener la educación virtual sin antes entender cómo está el país en despliegue de redes, porque sin estas no es posible asistir a clases en línea.



De acuerdo con el balance del segundo trimestre de 2021 del Ministerio TIC (el más reciente emitido por esta cartera), Colombia cerró junio del año pasado con más de 33 millones de accesos móviles a internet, de los cuales cerca del 77% se realizó, principalmente, a través de la tecnología 4G.



Sergio Martínez, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), manifiesta que “según el último reporte de industria publicado por la Comisión, durante 2020 el número de estaciones base con tecnología 4G presentó un incremento de 14% frente al cierre de 2019 al alcanzar 17.549 estaciones, mientras que las estaciones con tecnología 3G no presentaron una variación significativa y las estaciones con tecnología 2G se redujeron en un 9,2%”.



Hay que sumarles a esas cifras el ascenso de la velocidad a la que navegan los colombianos. La velocidad promedio contratada aumentó a finales de junio de 2021 en más de 20 megabits por segundo (Mbps), llegando a 54,9 Mbps. Esto significa que se han hecho los esfuerzos necesarios para asegurar una conectividad que les permita a más personas en el país acceder a estudios en línea sin contratiempos.

Conectividad que forma

En este propósito, los operadores también tienen mucho que aportar. Por eso, desde Telefónica Movistar Colombia se informa que la empresa ha efectuado inversiones entre 2006 y 2021 por 15,7 billones de pesos en infraestructura para soportar las comunicaciones móviles y fijas, y el fortalecimiento de sus plataformas de atención a clientes.



“Entre 2020 y 2021, la inversión en infraestructura ha estado concentrada especialmente en conectividad LTE y fibra, lo que ha permitido ofrecer a los clientes velocidades más altas, más variedad de servicios y precios más accesibles”, señalan voceros de la compañía.



Por su parte, Claro comenta que, desde 2011, conectó más de 110 ciudades gracias a servicios de fibra y llegó con cobertura 4G a 1.098 municipios en los 32 departamentos de Colombia, incluyendo localidades apartadas como El Encanto o La Chorrera, en Amazonas; Mitú o Yavaraté, en Vaupés; Cumaribo o Puerto Carreño, en Vichada; La Esmeralda y Puerto Manrique, en Caquetá, y Uribia, en La Guajira.



Además de llegar a 1.098 municipios con cobertura 4G, durante 2021, Claro puso en servicio esta tecnología en más de 210 localidades rurales de 23 departamentos, impulsando el crecimiento de más 50.000 habitantes de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, César, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés, que ahora están conectados.



“Durante estos dos últimos años, Colombia ha tenido que avanzar de manera acelerada en el proceso de transformación digital, así como responder a los cambios derivados de la pandemia. Sin duda, uno ha sido el de garantizar que las instituciones educativas, sin importar en qué región se encuentren, dispongan de infraestructura sostenible para el acceso a Internet”, afirma María Consuelo Castro, gerente de ‘Claro por Colombia’.