La pandemia de covid-19 obligó al Gobierno a acelerar las acciones que se tenían planteadas cuando comenzó la Administración. Garantizar la atención sin barreras se convirtió, desde entonces, en una prioridad para la capital.



Bogotá superó las secuelas de la pandemia con un programa de salud territorial con el cual, además de permitir la aplicación de más de 16 millones de vacunas en la ciudad y mejorar las condiciones laborales del personal de salud, ha canalizado los esfuerzos en la construcción de obras como hospitales y centros de salud, y la implementación del modelo territorial ‘Salud a mi barrio, salud a mi vereda’, que busca acercar los servicios de salud a la ciudadanía.



Hoy son 350 Equipos de Atención en Casa, integrados por médicos, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería y psicólogos, los que recorren los barrios y veredas más vulnerables de las 20 localidades de Bogotá, llevando los servicios de salud hasta la casa de quienes más lo necesitan.



Así opera el modelo de salud territorial ‘Salud a mi barrio, salud a mi vereda’, liderado por la Secretaría de Salud, con el cual la Administración Distrital busca, además de la prevención y atención de enfermedades, eliminar las barreras de acceso a los servicios de salud que tienen algunas poblaciones en Bogotá. Desde su creación en 2021, y hasta la fecha, se han atendido 1’151.384 personas, es decir, 584.568 familias.



“El modelo está basado en una atención integral en salud que llegue a los territorios, domicilios y entornos donde habita población en condiciones de pobreza, mediante Equipos de Atención en Casa, multidisciplinarios y resolutivos, quienes canalizan a las personas que requieren servicios de la red hospitalaria de la ciudad, así como de programas de atención en Salud. Con este modelo hemos logrado identificar tempranamente los riesgos, brindando una atención oportuna y evitando así complicaciones”, explicó Alejandro Gómez, secretario de Salud.



Toma de laboratorios clínicos, entrega de medicamentos, salud mental y relevo de los cuidadores son algunos de los servicios que ofrece este modelo de salud que, entre otras características, hace parte de una de las metas más importantes trazadas por el Plan Distrital de Desarrollo ‘Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI’; además de ser un compromiso adquirido por la alcaldesa Claudia López con la ciudadanía desde la firma del Pacto por la Salud en 2019, y en el cual se planteó el reto de construir un modelo basado en la atención para el bienestar.



Para garantizar el funcionamiento del modelo de salud se crearon 20 coordinaciones locales en salud con el fin de comprender, planear e identificar las necesidades, expectativas y riesgos de los habitantes de las localidades, barrios y veredas de la capital. Es decir, se hizo un gran diagnostico en salud.



“Las coordinaciones locales de salud tienen la responsabilidad de juntar todas las acciones y de coordinar las cuatro líneas operativas del modelo, para articular acciones en el territorio y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en cada una de las localidades de la ciudad”, afirmó Julián Orjuela, subsecretario de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía de la entidad.

De puerta en puerta

La sala de más de un millón de ciudadanos se ha convertido en el consultorio de 350 Equipos de Atención en Casa, integrados por profesionales que se encargan de fomentar y fortalecer la detección temprana de enfermedades o alteraciones de salud para garantizar una atención oportuna. A través de este equipo de profesionales también se busca acercar los servicios de salud a la población priorizada, como personas mayores de 60 años, con discapacidad, cuidadores y usuarios con patologías crónicas, eliminando barreras geográficas y facilitando el diagnóstico y monitoreo de los pacientes.



De acuerdo con la Secretaría de Salud, la priorización para la atención por parte de los Equipos de Atención en Casa se realiza teniendo en cuenta el territorio, focalizando los esfuerzos en las zonas de la ciudad que más lo necesitan, según el resultado del Índice de Pobreza Multidimensional, y la población, detallando las diferentes necesidades de salud de los ciudadanos.

Cuidar a quienes nos cuidan

Otra de las estrategias de ‘Salud en mi barrio, salud en mi vereda’ es la de Relevo Domiciliario a Cuidadores, que hace parte del gran Sistema Distrital del Cuidado, con la que la Secretaría de Salud ofrece momentos de respiro y oportunidades para mujeres cuidadoras, quienes permanentemente reciben en sus casas la ayuda de un especialista en salud para atender a su familiar enfermo, mientras ellas se pueden dedicar a actividades que las distraigan, a su proyecto de vida, a atender compromisos y citas con sus médicos, entre otros.



Gracias a las sesiones de relevo a cuidadores realizadas por los Equipos de Atención en Casa, 2.433 personas cuidadoras han sido relevadas en 22.170 sesiones de relevo, para aliviar sus cargas promoviendo alternativas que les permitan desarrollar sus propios proyectos de vida.

Entrega de medicamentos

Dentro del modelo se incluye una estrategia de entrega de medicamentos a domicilio que prioriza a los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas que tienen dificultad para su desplazamiento y personas con discapacidad.



Con esta estrategia, el Distrito busca no solo brindar una atención cercana, sino también ayudar a las familias a reducir gastos y tiempo. A la fecha, la Secretaría de Salud ha llevado 446.672 medicamentos a los hogares de 43.701 personas.

​

Asimismo, los Equipos de Atención en Casa realizan la toma de laboratorios clínicos en el domicilio, garantizando así el acceso a servicios de salud en comunidades rurales y urbanas. A julio de 2023, se han beneficiado 8.753 personas con la toma de laboratorio en el hogar.

Salud mental en casa

Como un mecanismo de protección del bienestar emocional de los bogotanos, otra de las misiones de los equipos territoriales es la atención en salud mental por profesionales en psicología, quienes realizan sesiones de psicoterapia en casa para alivianar la carga emocional de los ciudadanos. A julio de 2023 se han realizado 7.523 atenciones en salud mental y 16.485 atenciones en las unidades móviles de atención primaria en salud con énfasis en salud mental.



“Nosotros empezamos este modelo pensando en los hipertensos, diabéticos y pacientes con cáncer, pero nos encontramos con otras patologías que debíamos atender desde el sistema en casa, como la enfermedad mental. Es algo que estamos haciendo”, puntualizó el secretario Gómez.

Así avanzan las megaobras del sector salud en Bogotá

La construcción de 20 centros de salud y ocho hospitales son algunas de las megaobras que integran el ambicioso plan de salud con el que la Administración Distrital busca romper las brechas de acceso al sistema y prestar una óptima atención a toda la población, especialmente, a los más vulnerables.



Libertadores, Antonio Nariño, Manuela Beltrán, Villa Javier, Diana Turbay, Suba, Candelaria la Nueva, Tintal, Altamira y Mexicana son 10 de los centros de salud que ya ha entregado la alcaldesa a los bogotanos, los cuales están completamente dotados. Los otros 10 centros de salud restantes, como Verbenal, Danubio, Tunal, Nazareth, San Juan, y Manirchuela, entre otros, se encuentran en obra,



“Se trata del plan de infraestructura en salud más ambicioso de los últimos años, cuyo propósito es construir una Bogotá para cuidar la salud de los ciudadanos”, detalló Alejandro Gómez, secretario de Salud.



En materia de hospitales ya se ha entregado la segunda torre del Hospital de Meissen, en el 2022, que beneficia a más de 450.000 personas de las localidades de Sumapaz, Usme, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, y cuya inversión ascendió a los 47.000 millones de pesos. En los ocho primeros meses de funcionamiento de esta torre se atendieron 3.423 consultas de medicina general; 33.460 consultas de medicina especializada; y 10.366 consultas de odontología.



También, el pasado 9 de mayo se entregó la torre de Urgencias del Hospital de Kennedy, una obra que la actual administración logró destrabar y culminar en dos años. La inversión total para esta obra fue de 124.000 millones de pesos.



Entre tanto, en el sur occidente de la ciudad se adelanta una de las obras más importantes para el sector salud: la construcción del Nuevo Hospital de Bosa.

Además de que será el primer hospital en la red pública de la ciudad para la prestación de los servicios de medicina física y de rehabilitación, beneficiará a más de 2.5 millones de personas. Este hospital tendrá énfasis en atención de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, afección cardiovascular, pulmonar crónica y detección de cáncer, las cuales constituyen la mayor causa de enfermedad en Bogotá y el país.



En esa misma línea, hospitales como el de Usme, Tintal, la Salas de cirugía Simón Bolívar, la torre de urgencias del Hospital Tunal, y la estructuración del proyecto APP Hospital de Engativá, avanzan actualmente en diferentes frentes de obra.



“La apuesta es dejar a los ciudadanos una infraestructura en salud que les permita contar no solo con una oferta amplia de servicios prestados con calidad, sino que además cuenten con equipos de alta tecnología, espacios modernos y un trato humanizado”, puntualizaron en la Secretaría de Salud.

‘Fue difícil, realmente no veía la luz y ellos me abrieron los ojos’

Abelino Rodríguez recibió la atención de los psicólogos en su lugar de trabajo. Foto: Cortesía Secretaría de Salud

Abelino Rodríguez.

“Perdí a mi hijo. No quería saber del mundo y cuando uno llega a ese punto piensa, incluso, en que lo mejor es acabar con la vida y así parar de sufrir, uno piensa que es la única salida, pero no es así. Fue un momento muy difícil y realmente no veía ni la luz ni el camino para continuar. Un día llegó a mi casa el Equipo de Atención en Casa y me recomendaron recibir atención en salud mental, accedí y a mi trabajo llegó una psicóloga que estuvo muy atenta de todas las citas y me ayudó a mejorar mi estado emocional. Me sirvió mucho porque no tuve que movilizarme a ningún lado ni dejar de trabajar porque recibía atención aquí.

Me pareció muy bueno y estoy muy agradecido porque gracias a los psicólogos logré entender muchas cosas de la vida que no tenía en conocimiento. Abrí los ojos hacia adelante y hoy solo sé que quiero seguir trabajando por mi esposa, mi hija y mis nietos”.

‘Tener tiempo es un premio’

Yuliana Sierra es una de las 2.433 cuidadoras relevadas en Bogotá, con el programa Salud a Mi Barrio. Foto: Cortesía Secretaría de Salud

Yuliana Sierra.

“Mi hija, María Ramírez, tiene una discapacidad. El primer día de nacimiento le hicieron reanimación, la entubaron por dos días, le dio bilirrubina y esto produjo la quema de las neuronas del equilibrio.

Ha sido un proceso de rehabilitación lento y esto implica mucho cuidado y tiempo para estar presente en todo momento que mi hija lo requiere.

Hasta hace poco tuvimos la oportunidad de beneficiarnos con este programa de Relevo de Cuidadoras, el cual me ha servido mucho; no sé quién los mandó, pero gracias a Dios llegaron, porque es una bendición.

Le hacen masajes, le ayudan a ponerse los zapatos, le realizan actividades en casa. Ella se siente cómoda con la profesional de enfermería que viene a visitarla y cuidarla, algo que le ha permitido socializar más y ganar confianza.

Con estos relevos me dan la oportunidad de hacer mis cosas, de tener mis respiro de tiempo y eso es la mejor recompensa”.

‘A mí también me examinan en casa’

Olga Montoya y su madre Luz Montoya viven en la localidad de Engativá. Foto: Cortesía Secretaría de Salud

Olga Montoya.

“A mi casa vinieron a hacer un chequeo exhaustivo no solo a mi madre, sino a mí también.

Le hicieron pruebas de azúcar en sangre, medición de la tensión arterial, peso, revisión de oídos, masa muscular, condición de su visión y seguimiento a su historia clínica.

No saben lo agradecida que estoy, porque con este programa nos ahorran el tiempo de estarnos desplazando con ella hasta algún centro médico, algo que para mí también es difícil porque a ella le sientan mal las salidas, pues le da mareo en el transporte.

Mes a mes están monitoreando la salud de mi mamá, le dan sus medicamentos, y lo más bonito es que cuando vienen los médicos no solo velan por la salud de ella, sino que cuidan la salud de quienes también cuidamos a nuestros familiares. A mí también me hacen chequeos médicos, algo que agradezco profundamente”.

‘Volví a tener tiempo para mi hogar’

Ligia Margarita Contreras, madre de Shirley, tiene 65 años y padece de anemia crónica. Foto: Cortesía Secretaría de Salud

Shirley Contrearas.

“Dedicaba 24 horas del día al cuidado de mi mamá, Ligia Margarita Contreras, quien tiene 65 años, padece anemia crónica y, por si fuera poco, perdió a su madre, situación que deterioró mucho su salud.

Sin embargo, un día vinieron a proporcionarme apoyo con el relevo de mis labores de cuidado, y ha sido algo maravilloso que me ha cambiado la vida, porque son médicos profesionales que además de supervisar la salud de ella, también se encargan del cuidado de mi madre, con actividades y acompañamiento, lo cual me da tranquilidad de poder salir de casa en ese instante para ponerme al día en mi citas médicas, dedicarle tiempo a mis hijos y a mi esposo, a quienes, de alguna forma u otra, uno descuida porque no me alcanzaba el tiempo para nada.

También le han proporcionado atención en salud mental a mi mamá, lo cual le ha ayudado para superar la pérdida su madre”.

‘Los médicos que examinan a mi madre la tratan como a una reina’

Margarita López, madre de Lucy Castaño, sufre de hipertensión y requiere seis medicamentos al día. Foto: Çortesía Secretaría de Salud

Lucy Castaño.

“La atención con mi mamá, Margarita López, ha sido excelente. Ella sufre de hipertensión, requiere de seis medicamentos al día y de bastante cuidado. Nunca nos imaginamos que por aquí, por las calles del barrio San Pablo, en Ciudad Bolívar, llegarían los médicos a brindarle atención. Siempre debíamos desplazarnos hasta el centro de salud para que la atendieran, pero un día, en medio de la pandemia, nos visitaron los doctores, desde entonces, varios médicos la visitan aquí en la casa cada mes sin falta, la examinan y le mandan mensualmente los medicamentos, sin hacer filas. Desde hace 30 años vivimos aquí, y siempre me he hecho cargo de mi mamá.

Gracias a este programa han contribuido a su salud y también a la mía, porque los desplazamientos hasta el médico implican mucho esfuerzo para mí, pero cuando los médicos vienen le dedican tiempo de calidad a mi madre y a mí también me examinan. Ella se siente como una reina cuando vienen”.

