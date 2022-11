Durante el evento ‘10 años impulsando el desarrollo’ para conmemorar los 10 años de Asocapitales (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales) participó el presidente de la República, Gustavo Petro, alcaldes de algunas ciudades capitales y el experto en urbanismo colombo- francés Carlos Moreno.

En el encuentro que tuvo lugar en la ciudad de Tunja, el 31 de octubre, los asistentes pudieron conocer de primera mano las experiencias exitosas de transformación urbana a nivel mundial en línea a lo que proponen las ciudades de 15 minutos. Usted podrá ver el foro de manera virtual haciendo click aquí



Carlos Moreno, quien actualmente es asesor de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y profesor asociado de la Universidad de Sorbona, centró su diálogo en la proximidad como “un arma clave frente a los desafíos climáticos, sanitarios, económicos, sociales y ahora energéticos que enfrenta el mundo”.



Para el catedrático, lo primordial fue incentivar a los alcaldes de las ciudades capitales del país que asistieron al evento a tomar conciencia sobre la habitabilidad de las ciudades y los territorios y entender que la proximidad es el elemento clave que permite regenerar la habitabilidad en las ciudades.

Él es el hombre que está detrás del concepto de la ‘Ciudad de los 15 minutos’, el cual le ha dado la vuelta al mundo con el objetivo de transformar las ciudades a través de una hoja de ruta que requiere de la voluntad política de los mandatarios, especialmente de los alcaldes, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mitigar los impactos al medio ambiente. Según explicó Moreno, los largos desplazamientos por la falta de proximidad generan una mayor contaminación de CO2 en la atmósfera.



El catedrático agregó que en las ciudades de Latinoamérica más del 85 por ciento del territorio se encuentra urbanizado. “Las ciudades son las que generar riqueza, pobreza, mayores emisiones de co2 y mayores tensiones sociales”, dijo.



Moreno reveló que solo en las cabeceras municipales del Valle, Antioquia, Cundinamarca, Atlántico y Bogotá los indicadores de aumento de urbanización en los últimos 20 años corresponden al 37 por ciento. Y la tendencia sigue en aumento, pues en menos de 8 años serán 60 millones de habitantes los que tendrá el país generando aún más una densidad poblacional en las ciudades.



Para evitar más densidad, invitó a los alcaldes a ‘cambiar el chip’ para que encaminen sus proyectos en pro de la calidad de vida de los ciudadanos. Partió de un concepto clave y es dejar de construir lugares que solo tengan como fin el alojamiento de las personas y propendan por la habitabilidad de sus ciudades a través de la proximidad y el tiempo útil.

Vivir sabroso es tener menos distancias para recorrer, más educación, salud y espacio público FACEBOOK

TWITTER

“Tener una ciudad policéntrica es poder escoger en todo momento y en todo lugar la posibilidad de acceder a seis servicios claves para lograr la habitabilidad”, explicó Moreno. Estos seis elementos son: alojamiento digno; acceso fácil al trabajo; compras para adquirir distintos bienes y servicios; acceso a servicios de salud física y mental; espacios de educación y eventos culturales; y promover un espacio público donde la prioridad sea el peatón.



Asegura que las ciudades deben recuperar el vínculo social. “Vivir sabroso es tener menos distancias para recorrer, más educación, salud y espacio público, lo que se traduce en tener alta calidad de vida”, argumentó Moreno.

Pide crear asociaciones entre las ciudades

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de la República, asistió como invitado especial al evento. Foto: Archivo Particular

Gustavo Petro, presidente de la República, asistió como invitado especial al evento, pues durante su gestión como alcalde de Bogotá (2012 – 2015) fue miembro fundador de Asocapitales.



Teniendo en cuenta que falta un poco más de un año para que los actuales alcaldes terminen sus períodos constitucionales, el presidente de la República los convocó a atender tanto los temas urgentes como importantes que enfrentan sus territorios como el hambre, la movilidad, la transición energética y la crisis climática. Para lograrlo, habló sobre la importancia de crear asociaciones para enfrentar estos retos.

Además, explicó que para enfrentar el hambre “hay que subsidiar los fertilizantes para la producción de alimentos en Colombia por el resto de este año, para intentar que el precio de los alimentos baje”. Añadió que el precio de los alimentos en Colombia está alto porque sus insumos estratégicos, como fertilizantes, harinas, etcétera, son importados y crecieron su valor en pesos.



Petro aseguró que su Gobierno quiere universalizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) al ciento por ciento de los niños, niñas y jóvenes y que opere en las zonas de hambre. También reveló que buscará variar el sistema de transferencias monetarias en el país, como Ingreso Solidario, en lo que resta de 2022.

“Ingreso Solidario, que termina el 31 de diciembre por decisión del gobierno anterior, lo vamos a concentrar en lo que queda del año en transferencias a madres cabeza de familia de niños en la primera infancia, con una cuantía que supere la línea de pobreza; por primera vez se haría desde el Estado esta transferencia ¿Por qué? Porque las transferencias no deben ser limosnas, sino que deben sacar de la pobreza”, resaltó.



Una de las alianzas que promovió el mandatario corresponde a la público-popular. Hizo un llamado a los alcaldes para que organicen la compra de comida en la región, ojalá al campesinado de la misma zona, y así tener un sistema de asistencia social hecho por la misma comunidad, popular y financiada por el Gobierno. “Es una alianza público-popular”, detalló.



Otra alianza que el presidente Petro propuso a los alcaldes de las capitales es la de afrontar la crisis climática, que agravó el tema de las lluvias en todo el país. “Que la gente no siga viviendo en la zona de alto riesgo, ya sea en el campo o en la ciudad. La gente por inercia le dice a uno no, porque quieren seguir viviendo allí, pero en Bogotá se lograron unos éxitos de reubicación que han evitado muertes por efectos climáticos”, dijo.



Extendió su llamado a los alcaldes de ciudades capitales para avanzar en medidas de reciclaje y en movilidad. “Las condiciones de movilidad tienen que estar acorde a la situación de mitigación climática, que implican electricidad y fuentes para generarla limpia”. Por lo que los invitó a construir una serie de documentos de política pública para cambiar los sistemas anacrónicos de movilidad, que son a diésel y gasolina, por otros de movilidad eléctrica y férrea, que son mucho más económicos que los tradicionales, “como alianza entre la ciudad y la nación”, puntualizó.

Más Contenido*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de Asocapitales.