Laura López es un una mujer de 21 años que fue víctima de varios tipos de violencia por parte de su expareja. Cuando la relación terminó a inicios de 2020, cansada del maltrato y la violencia psicológica, el acoso no terminó. Al contrario, un camino tortuoso de constantes agresiones a través de las redes sociales comenzó a afectar su salud de manera progresiva hasta llevarla a sufrir depresión y ansiedad

En el 2021, un año después de haber terminado la relación, y debido a que su agresor es un comediante famoso que cuenta con muchos seguidores, Laura continuaba recibiendo insultos, humillaciones e incluso videos que le hacían hablando mal de ella.



“La situación afectaba mi estudio, no podía salir a la calle y vivía con miedo. Pero un día me cansé de sentirme mal y decidí llamar a la línea púrpura de la Secretaría de la Mujer a contar lo que me pasaba”, recuerda Laura. En esa línea fue atendida por una psicóloga quien la escuchó con detenimiento y la asesoró.

Este viernes 25 de noviembre en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres se llevará a cabo un conversatorio a las 7:30 a.m. en Casa E Borrero (carrera 24 No. 41-39) y usted podrá seguirlo de manera virtual a través de este link

Ella hasta ese momento no lo sabía, pero venía siendo víctima de violencia de género, violencia mediática y violencia psicológica por parte de su expareja quien constantemente hacía videos y publicaciones hablando mal de ella. Sumado a la ola de apoyo y empatía de los seguidores del comediante, quienes también la atacaban en redes sociales y la acusaban de mentirosa e interesada y minimizaban los ataques de violencia.



Incluso, cuenta Laura, en la Universidad y en la calle también le decían cosas; por lo que llegó a un punto en el que empezó a dudar de ella misma. Pero, gracias a la asesoría recibida, se dio cuenta que en realidad llevaba mucho tiempo siendo víctima y que podía denunciar a su agresor. Y así lo hizo, con el acompañamiento de las abogadas de la Secretaría de la Mujer, pudo llevar a cabo todo el proceso que aún sigue en pie.



“Tomé la decisión de denunciarlo, pero empezó a llamarme y tenía mucho miedo. Él aseguraba en redes sociales que lo había hecho porque quería sacarle plata y que era una mentirosa”, relata Laura y añade que ese fue el momento en el que cayó en su peor crisis de ansiedad que la afectó en su salud. “Empecé a tartamudear, no podía hablar, se me torcieron las manos y la cara, por lo que fui a urgencias”, recuerda.

Fueron unos ángeles para mí, me escucharon, estuvieron pendientes de la denuncia, me ayudaron a tranquilizar y a que el proceso fuera más rápido. FACEBOOK

TWITTER

Como sus problemas de salud continuaban días después de lo ocurrido, decidió ir al Hospital Santa Clara, allí la remitieron con psiquiatría y la pusieron en contacto son las trabajadoras de la Secretaría de la Mujer. “Fueron unos ángeles para mí, me escucharon, estuvieron pendientes de la denuncia, me ayudaron a tranquilizar y a que el proceso fuera más rápido. Me dieron consejos y el paso a paso del proceso jurídico”, agrega Laura.



Luego de ello, solicitó una medida de protección permanente en la Comisaría de Familia, medida que frenó los ataques de su expareja y seguidores, ya que “en la medida dice que no puede generar ningún tipo de violencia en contra mía o allegados. Tampoco puede generar ningún tipo de contenido, audiovisual, shows, o lo que se lo ocurriera en contra mía porque se le impondría una orden de arresto o una multa”.



Fue solo hasta esa medida que los ataques se detuvieron. Poco a poco, Laura comenzó a mejorar, pudo volver a hablar, se fueron sus tics, y empezó a dejar el miedo a un lado. “Creo que no hubiera logrado todo sin ellas (psicólogas y abogadas de la Secretaría de la Mujer). Aún tengo pequeñas secuelas y me dan algunos tics cuando me toca hablar detalladamente del tema, pero ya puedo estar tranquila. Lo único que quiero es recuperar mi paz y mi salud mental”, puntualiza.

Casos como el de Laura son solo uno entre los miles que hay actualmente en Bogotá. Solo en la Secretaría de la Mujer han sido atendidas a través de la Línea Púrpura 13.844 mujeres víctimas de distintos tipos de violencia durante lo corrido de 2022.



Por ello, este viernes 25 de noviembre en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres se llevará a cabo un conversatorio a las 7:30 a.m. en Casa E Borrero (carrera 24 No. 41-39) con la alcaldesa Claudia López, Alejandra Borrero, la Secretaria Distrital de la Mujer y mujeres que han perdido el miedo y han denunciado violencias de género. Usted podrá seguirlo de manera virtual a través de este link.



El foro ‘Date cuenta es violencia. El cambio empieza por ti’, es un llamado a no normalizar los diferentes tipos de violencia y a actuar, tanto víctimas como conocedores de casos, cuando se presenten hechos violentos.



Diana Rodríguez, Secretaria de la Mujer, aseguró: “Lo que queremos es que la ciudadanía entienda cuáles son los comportamientos violentos que estamos normalizando y no estamos reaccionando. Violencia es golpear a una mujer, pero también es revisarle el celular, quitarle las llaves para que no salga, dejarle de hablar, o hasta decir ‘no veo fútbol de mujeres porque eso no es fútbol’”, explicó Rodríguez y añadió: “Todos los días aprendemos cosas, pero pocas veces nos damos a la tarea de desaprender sobre prácticas que hemos normalizado. La invitación es a darnos cuenta. Nunca es tarde para desaprender el machismo y aprender a vivir en igualdad”.

Cuatro preguntas a:

Diana Rodríguez, Secretaria de la Mujer

Facebook Twitter Linkedin

Diana Rodríguez, Secretaria de la Mujer. Foto: Archivo Particular

1. ¿A dónde pueden acudir las mujeres víctimas de violencia?



Si su vida está en riesgo o emergencia, puede llamar al 123. Además, hay tres servicios 24 horas y siete días a la semana que brindan atención. Primero, está la línea púrpura (01 8000 112137), atendida por psicólogas y abogadas que pueden contener una emergencia. Por ejemplo, cuando una mujer se sienta desbaratada emocionalmente y no sabe a dónde ir. Funciona como una atención psicológica y recibe toda la orientación jurídica en caso de necesitar hacer una denuncia.



Segundo, si es víctima de violencia sexual debe ir al hospital. Hay abogadas de la Secretaría de la Mujer en 11 hospitales y clínicas de la ciudad. Así, cuando una mujer llega a un hospital víctima de violencia no solo es atendida en salud sino también en acceso a la justicia. En 2022 logramos orientar a 8.600 mujeres en los servicios de salud.



Y, tercero, en la URI de Puente Aranda, allí también hay abogadas y psicólogas que orientan la denuncia para que no queden datos por fuera.



2. ¿Qué servicios de acompañamiento tiene la Secretaría de la Mujer?



Permanentemente están las Casas de Igualdad de Oportunidades en las 20 localidades.

También están las Casas de Justicia con Atención Integral. Son siete casas que operan con todas las instituciones en un mismo sitio: Fiscalía, Medicina Legal, Defensoría, Secretaría de la Mujer, abogadas, etc.



Ya hay casas en Ciudad Bolívar, Suba y Barrios Unidos, entre otros. Las víctimas no tienen que ir hasta Paloquemao porque allí se atiende integralmente para garantizar que la mujer haga todo el proceso y evitar el ‘pimponeo’.



Tenemos abogadas de representación, funciona como un consultorio jurídico gratuito donde llevamos y representamos los casos de las víctimas de violencia ante la justicia.

También estamos en las URI y por supuesto, en las seis Casas Refugio donde acogemos a mujeres y sus hijos en riesgo de feminicidio y se les brinda un proceso jurídico y psicológico integral.



3. ¿Qué resultados o cifras destacaría?



Es emblemático lo que hacen las abogadas de representación. Aumentamos el número de casos que llevamos en un 190 por ciento desde que empezó esta administración. Y la meta es llevar 700 casos nuevos en el 2023.



Eso cambia vidas. Muchas mujeres dicen ‘yo denuncio, pero quién me pone la abogada, quién va conmigo ante la Fiscalía o los jueces’. Y ahí entran nuestras abogadas.

Además, en 2022, más de 13.800 mujeres fueron atendidas en la Línea Púrpura. Vemos un aumento tanto en el número de mujeres atendidas como en la efectividad de la atención.



Cuando recibimos la Línea Púrpura en 2020 la efectividad era del 30 por ciento. Se podía atender en tiempo real a 3 de cada 10 mujeres que llamaban. Hoy tenemos una efectividad promedio del 95 por ciento por teléfono y en WhatssApp (3007551846).



4. ¿Qué mitos hay?



Dicen que cobramos. Todos los servicios de la Secretaría de la Mujer son gratuitos sin importar el número de veces que lo soliciten.



Puede acudir cualquier mujer, sin importar la situación socioeconómica, si es transgénero o migrante. Si vive en Bogotá, tiene acceso. El único servicio donde hay diferenciación es en las abogadas de representación que es para mujeres de escasos recursos.

MÁS CONTENIDO*. Un proyecto de Contenidos Editoriales Especiales de EL TIEMPO con el auspicio de la Secretaría de la Mujer.