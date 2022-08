Con este especial del Caribe colombiano, se cumplen ya 13 años desde que El Tiempo Casa Editorial se convirtiera en pionera de esta clase de iniciativas editoriales que, año tras año, buscan visibilizar cómo avanzan y se desarrollan en todos los ámbitos las distintas regiones del país.

Como en esa primera oportunidad, esta publicación busca registrar lo que se viene realizando en esta extensa zona colombiana, caracterizada por su gente alegre, espontánea, con un espíritu festivo, dispuestos a disfrutar la vida, pero también decididos a trabajar por el progreso y crecimiento de sus ciudades capitales e intermedias para que sean sostenibles en materia económica, social, ambiental y educativa.



En esa línea, el Atlántico y su pujante Barranquilla vienen trabajando en diversas estrategias para continuar con el sostenido crecimiento de los últimos años, como su decidida apuesta a ser una biodiverciudad y exponiendo su liderazgo en temas de conversación de la comunidad internacional, como la gestión de la migración y el cambio climático, que tienen hoy a la “Puerta de oro de Colombia” haciendo parte de siete redes de ciudades, un logro en cabeza del alcalde Jaime Pumarejo Heins.

Productividad urbana

Acerca de esas redes internacionales de ciudades, Manuel Trujillo, jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales, dice que Barranquilla participa en la Red de BiodiverCiudades de América Latina y el Caribe (diciembre de 2021), liderada por el Distrito y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF); en la International Urban and Regional Cooperation (Iurc), red global de referencia para la innovación urbana y regional, y está en el Urban European and Latin American and Caribbean Cities (Urbelac), que busca apoyar a los gobiernos a armonizar el desarrollo social, la productividad urbana y la protección del medioambiente.



También pertenece a la Red Global de Centros para la Integración y cocreación del Hábitat (IntegrHa-bitat), del programa de ONU-Hábitat ‘Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias’; al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, como parte del programa Internacional de Cooperación Urbana (IUC) de la Unión Europea; a Race to Zero, campaña de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; a Cities4Forest, que permitirá exhibir proyectos emblemáticos como el Bosque Urbano de Miramar y el Ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín, y además Barranquilla está en proceso de adhesión a Iclei, una red global de más de 2.500 gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible.



A su vez, desde la Alcaldía de Cartagena sostienen que han sido muchos los esfuerzos encaminados a la construcción de sostenibilidad en la región Caribe colombiana. Por ejemplo, indican que la ‘Heroica’ fue la ciudad con el primer Plan de Cambio Climático en Colombia, en 2014.



Se trata del Plan 4C (‘Cartagena Compatible y Competitiva con el Clima’) con apoyo de la organización internacional CDKN (Climate & Development Knowledge Network), donde diseñaron cinco estrategias clave para mitigar los efectos del cambio climático.



“Algunas de estas estrategias son barrios adaptados al cambio climático, protección del patrimonio histórico y adaptación basada en ecosistemas. Actualmente, debido a la Ley 1931 de 2018, este Plan se encuentra en actualización, y ahora se conoce como Plan Integral de Gestión de Cambio Climático (Pigcc-4C), liderado por el Establecimiento Público Ambiental (EPA) Cartagena”, indican las fuentes de esa Alcaldía.



De otro lado, la Oficina de Cooperación Internacional de la Alcaldía de Cartagena resalta las alianzas con organizaciones internacionales, entre ellas, hacer parte del Global Covenante of Mayors for Climate & Energy (GcoM) y participar de intercambios con la Red de los Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (Iclei).



Igualmente, el año pasado la ciudad fue seleccionada como una de las 50 Champions Cities y mejoró su calificación internacional en el CDP (Carbon Disclosure Project), la plataforma de datos y reportes sobre cambio climático más grande del mundo, soportada por WWF Cities, GCoM e Iclei, donde participaron del One Planet City Challenge (OPCC) 2021-2022.



“Gracias a esto, Cartagena fue seleccionada como una de las Future Proofed Cities, debido a su alianza con el World Wildlife Fund-WWF, junto a otras 190 ciudades para perfeccionar sus medidas frente al cambio climático”, enfatizan los voceros de la Alcaldía de la capital de Bolívar.

Proyectos que transforman vidas

Por su parte, Luz Elvira Angarita, jefe de la Oficina de Medio Ambiente de la Gobernación del Magdalena, revela que en 2019 los magdalenenses reclamaron un cambio profundo y que desde ahí comenzó una gran transformación cuyo objetivo es responder con responsabilidad a cada uno de los retos que el departamento enfrenta con un sentido social y humano que proteja la vida y garantice los derechos de todas y todos sus habitantes.



Durante estos dos años y medio, según informa esa Administración, se ha trabajado alrededor de una serie de proyectos que tienen como objetivo superar la pobreza, construir igualdad, mitigar los efectos y generar medidas de adaptación al cambio climático, agregar valor a la producción agropecuaria y al turismo con criterios de sostenibilidad ambiental y fortalecer la participación popular, la seguridad humana y la paz.



“Es claro que el eje que articula este proceso de transformación es el acceso a una educación pública de calidad y el fortalecimiento de procesos de innovación científica y tecnológica que potencien las capacidades de los territorios. Los proyectos que han venido formulándose cuentan con un componente de sostenibilidad en los aspectos sociales, financieros y, por supuesto, ambiental. Estamos construyendo un Magdalena productivo que ofrezca desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”, manifiestan sus portavoces.



En tanto que desde la Gobernación de Sucre manifiestan que para lograr esa sostenibilidad integral están trabajando en la implementación de políticas públicas enmarcadas en la declaración, conservación y restauración de áreas protegidas y ecosistemas estratégicos para la conservación de recurso hídrico.



Así como en la Construcción del Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial, que fija las directrices sobre las estrategias de mitigación y adaptación a los efectos negativos del cambio climático, impulsando la creación y el fortalecimiento de negocios verdes en el contexto de la economía circular, a lo que le suman proyectos de ciencia, tecnología e innovación para la descontaminación y recuperación de ecosistemas hídricos.

Unidos por el cambio

En el departamento de Cesar, en el marco de su plan de Desarrollo ‘Lo Hacemos Mejor 2020-2023’, se avanza llevando progreso con inversiones representadas en proyectos, obras y programas de bienestar social que cada vez más cierran la brecha de la pobreza, con grandes apuestas en educación, vías, salud, saneamiento básico, cultura y deporte. La Guajira, con su plan ‘Unidos por el cambio’, para ese mismo periodo, basa las acciones en sus grandes potencialidades evidenciadas en su biodiversidad, riqueza pluriétnica y multicultural, desarrolladas mediante la implementación de alianzas estratégicas con el nivel local, regional, nacional y la comunidad internacional. En tanto que en Córdoba trabajan con pilares estratégicos orientados a reconstruir el tejido social para los cordobeses y ofrecer oportunidades que aseguren altos estándares en la calidad de vida, los valores del departamento y la promoción de actividades económicas que generen valor agregado y que permitan aumentar la competitividad y los niveles de ingresos de sus habitantes, fomentado transformaciones productivas de las subregiones, entre otros.