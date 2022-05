En el 2021, la economía colombiana creció un 10,6 por ciento, siendo la segunda de la región con mayor ascenso, solo después de Chile, según cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). Este crecimiento superó las estimaciones del Gobierno Nacional, de los gremios y de las entidades financieras, y, de acuerdo con las proyecciones, los números seguirán siendo positivos, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de la República.

La economía colombiana estuvo jalonada, principalmente, por el consumo interno (14,6 por ciento), las inversiones fijas (12 por ciento) y los gastos del gobierno (22 por ciento), según Bbva Research.



De acuerdo con el reporte del DANE, los principales sectores que aportaron al crecimiento de la economía para el 2021 fueron el de alojamiento y servicios de comida, las industrias manufactureras, el transporte, el comercio y el sector público.

Ante esto, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), expuso, en el libro Las Regiones Proponen, que el panorama económico muestra el músculo productivo de las regiones y los avances para el desarrollo nacional, cuando se invierte en ellas.



Tras realizar las mesas técnicas para consolidar la publicación, los secretarios departamentales y los gobernadores identificaron, de la mano de la FND, que una de las potencialidades de las regiones es el turismo y, por ello, formularon dos propuestas que han dado a conocer a los candidatos presidenciales a la primera vuelta, así como a senadores y representantes a la Cámara nuevos y salientes.

Y es que el turismo es una actividad que tan solo en el 2020, en pleno pico de la pandemia, le generó al país ingresos por 4,7 billones de dólares. Su contribución al Producto Interno Bruto (PIB) global del país para ese año fue de cerca del 5,5 por ciento.



Datos del 2021 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) muestran, por ejemplo, que el valor agregado del sector de alojamiento y servicios de comida, que hace parte de la industria del turismo, fue de 38.947 miles de millones de pesos.



Cabe señalar que, para reactivar esta área, una de los más golpeadas por la pandemia del covid-19, el Gobierno Nacional incluyó tres artículos en la llamada reforma tributaria 2.0, o Ley 2155 de Inversión Social del 2021, que extendió hasta el 31 de diciembre de este 2022 los beneficios tributarios que otorgó la Ley 2068 de 2020.



El primero de ellos es la exención transitoria del pago de la sobretasa a la energía para los subsectores hotelero, alojamiento, eventos y parques. El segundo, la exención del pago del impuesto IVA para los servicios de hotelería y turismo.

Por último, les daba la posibilidad a aquellos prestadores de servicios que no lograron renovar su Registro Nacional de Turismo (RNT) en las fechas establecidas para el 2021, de hacerlo hasta marzo de este año, sin pagar la penalidad de un salario mínimo mensual legal vigente.



Mantener estos incentivos es una de las propuestas que están planteando las regiones para continuar con la reactivación del sector.



La otra propuesta está relacionada con el impulso de al menos tres proyectos turísticos de infraestructura de impacto en las regiones, durante los próximos cuatro años (ver recuadro). Esto para subsanar las deficiencias en la promoción de proyectos turísticos innovadores y tecnológicos en el país.



Según las dificultades identificadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, hay poca exploración de mecanismos de financiación para el sector turismo, como las Alianzas Público Privadas (APP) y, de acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación, en los últimos 25 años (1993-2018), la inversión pública y privada para infraestructura de turismo fue de 962 billones de pesos. De estos, el 52 por ciento correspondía a inversión privada que se concentró, principalmente, en las ciudades.

Otros retos



A pesar del crecimiento de la economía del país, los departamentos identificaron algunas dificultades para el desarrollo regional.



La primera dificultad tiene que ver con la concentración de las empresas registradas en Colombia en las regiones que presentan mayor desarrollo y actividad económica. Muestra de ello es que de las 469.099 que se encontraban registradas para 2021 en el país, más del 80 por ciento estaban localizadas en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena, según Informa Colombia.



Por otro lado, las regiones identificaron que en el país se han adelantado diagnósticos para identificar oportunidades de desarrollo y productividad, “sin embargo, una vez creados los instrumentos no se operativizan, y hay necesidad de inyectar recursos para que puedan dinamizarse vía inversión, de acuerdo con las vocaciones productivas identificadas”, se lee en el quinto capítulo de Las Regiones Proponen.

Beneficios tributarios



Una de las propuestas que hacen las regiones para continuar con la reactivación del turismo es la de extender los plazos de los beneficios tributarios para este sector que otorgó la Ley 2068 de 2020, y que fueron mantenidos por la Ley 2155 de 2021. Esta exime a cuatro subsectores del turismo del pago de la sobretasa de energía y del impuesto del IVA (para hotelería y turismo) hasta el 31 de diciembre de 2022.

Financiar proyectos



La segunda propuesta enfocada en el turismo tiene que ver con la financiación y la promoción, durante los próximos cuatro años, de al menos tres proyectos turísticos en infraestructura de alto impacto, en cada una de las regiones. Esto, para hacerle frente a deficiencias del sector, como: falta de alianzas público privadas para proyectos turísticos, baja articulación institucional entre Nación, departamentos y municipios y, por último, debilidad al incluir el componente de sostenibilidad en las iniciativas.

Regiones buscan alternativas para financiar obras viales

Aumentar las transferencias del Gobierno Nacional es una de las solicitudes de las regiones. Foto: Archivo Particular

Crear un fondo vial que pueda ser utilizado por los 32 departamentos del país es una de las propuestas que las gobernaciones y la Federación Nacional de Departamentos (FND) aterrizaron para mejorar la infraestructura de transporte.



Esto, luego de la mesa técnica del sector en la que secretarios departamentales y asesores expertos dieron a conocer el diagnóstico de la infraestructura vial, portuaria, férrea y de seguridad vial en cada uno de los territorios, y que puede leerse en el capítulo 9 del libro Las Regiones Proponen.



En el encuentro también surgieron propuestas para mejorar la financiación de las obras viales y de infraestructura que se deben realizar en las regiones para contribuir a la conectividad, la movilidad, el desarrollo económico y la competitividad.



Cabe resaltar que, a pesar de ser uno de los sectores históricamente más rezagados, la infraestructura de transporte es uno de los que ha contado con mayores inversiones en los últimos ocho años, “no solo desde el Gobierno Nacional, sino desde los departamentos y municipios”, se lee en el libro.



A pesar de las millonarias inversiones, aún se presentan retos a la hora de desarrollar obras de infraestructura, dada la difícil topografía del país y los elevados costos de los megaproyectos que garantizarían una conectividad multimodal de las regiones.

Vías en el país



Colombia cuenta con una red de carreteras de 206.102 kilómetros (km), que está organizada en vías primarias (que corresponde al 6,9 por ciento, o sea, 16.983 km), que pueden ser o no concesionadas. Les siguen las vías secundarias, que son el 21 por ciento, equivalente a 44.400 km.



La última de estas clasificaciones es la red terciaria, que abarca el mayor porcentaje: 69,46 por ciento, es decir, 142.284 km, y que pueden estar o no pavimentadas, según los datos del Instituto Nacional de Vías (Invías) a 2021. De estas vías terciarias, el 65 por ciento, 110.419 kilómetros, están a cargo de los departamentos.



Tanto el mantenimiento de esta infraestructura como el desarrollo de proyectos viales, que garanticen la conectividad de las regiones, son muy importantes dado que están ligados al desarrollo económico y a la competitividad de las regiones, destaca el análisis del documento.



Precisamente, es ahí donde se identificó un cuello de botella, puesto que los departamentos no cuentan con recursos suficientes para garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las vías. Tampoco tienen el músculo financiero para promover proyectos de conectividad entre los municipios.



Es por esta razón que surgen propuestas para buscar alternativas de captación de recursos para apalancar obras de infraestructura y mantenimiento (ver recuadro).

Se destaca la necesidad de aumentar los recursos de los departamentos para poder financiar las obras de rehabilitación de la malla vial, con acceso a maquinaria, y que podrían tener un efecto en el mediano y el largo plazo para el desarrollo de las regiones.



Otras oportunidades



Los gobiernos departamentales mencionan otras alternativas de transporte que podrían aportar a mejorar las condiciones de sus regiones desde varios ángulos.



Por ejemplo, mencionan cómo la infraestrutura férrea ha venido tomando fuerza en el país: “Actualmente Colombia cuenta con las redes férreas de Atlántico, Cesar, Magdalena, Santander, Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Caldas y la de Pacífico, que cubre los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle”.



Sin embargo, el gran desafío está en la rehabilitación de la infraestructura de este medio de transporte, pues, según datos del Departamento Nacional de Planeación, a 2020 había más de 1.734 kilómetros de tramos férreos inactivos.



De acuerdo con lo identificado por las regiones, “la implementación y desarrollo del modo férreo traería a Colombia mejores condiciones en cuanto a costos de transporte de carga y de pasajeros, menores emisiones de CO2 y competitividad y desarrollo”, se expone en el capítulo 9 de la publicación.



Los ríos



Otra de las apuestas que se deben impulsar, según coinciden las regiones, es la reactivación de la navegabilidad del río Magdalena.



Su importancia radica en que atraviesa 13 departamentos de Colombia, puede ser fuente de empleos y tiene potencial para el transporte de mercancías y de personas.



Allí deberán adelantarse obras de in-fraestructura hidráulica y de protec- ción de las orillas, entre otras.



También se ve la navegabilidad del río Amazonas como una oportunidad para la región, dado que allí, a falta de infraestructura vial, se utiliza el río como plataforma de transporte, pero se desarrolló sin planeación y gestión ambiental.



De los 6.400 kilómetros de longitud del río Amazonas, 110 se encuentran en territorio colombiano.



Para esta región se propone la señalización del río y de muelles de carga, para que las comunidades que allí residen puedan desarrollar diversas actividades.

Viviendas dignas, desafío para el país

Piden garantizar el acceso a programas gubernamentales que promuevan el acceso a la vivienda. Foto: Archivo Particular

Colombia, al igual que la mayoría de países del mundo, enfrenta el desafío de ofrecer viviendas dignas para sus ciudadanos, dado el fenómeno de urbanización que ha llevado a que la población rural migre a las zonas urbanas.



Esta situación la confirman los datos del censo nacional del 2018, realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), en el que se evidencia que el 76 por ciento de la población del país habita en las ciudades.



La ocupación del suelo urbano ha demandado el desarrollo de viviendas que en sectores vulnerables no cumplen con las condiciones para una habitabilidad digna. Pero, a pesar del fenómeno de migración, el sector rural no es ajeno a esta problemática, según identificaron las regiones, dado que allí también existen problemas de calidad de las viviendas.



Como lo destaca Las Regiones Proponen, a pesar de los esfuerzos de los diferentes niveles territoriales para emprender iniciativas que permitan solventar estos problemas y mejorar las condiciones de las viviendas y de acceso a servicios de la población, “hay un consenso a nivel territorial respecto a la necesidad de acciones en la materia para medrar la calidad de vida de la población rural y urbana en Colombia”, señala el documento.



Una prioridad



Para el 2019, según datos del DANE, el 36,5 por ciento de la población del país no contaba con una vivienda o habitaba una de mala calidad. Esto es conocido como déficit habitacional y se presentaba en su mayoría (80 por ciento) en centros poblados y zonas rurales dispersas del país.



Por otro lado, el Ministerio de Vivienda indicó que para el 2020 cerca de 1.378.829 hogares (el 9,8 por ciento del país) presentaban déficit cuantitativo, es decir, que sus viviendas presentaban carencia estructural y de espacio.



A su vez, el déficit cualitativo, es decir, de viviendas que presentan deficiencias susceptibles a ser mejoradas, era de 3.765.616 hogares (26,8 por ciento del total). De nuevo, son los hogares de la ruralidad los que se encuentran más afectados, según análisis del Ministerio de Vivienda, pues allí el déficit cualitativo es del 57,2 por ciento, y en las zonas urbanas, del 18,7 por ciento.



Relacionado con lo anterior, la disponibilidad y producción de viviendas nuevas es inferior al número de hogares, pues al año se forman cerca de 217.000 hogares, según datos de dicha cartera. Estos entran a sumar en la cifra de familias con déficit habitacional.



Uno de los avances que destacan las regiones ante este panorama es la expedición de la Ley 2079 de 2020, por medio de la cual se reconoce la Política Pública de Vivienda y Hábitat en Colombia como una política de Estado. Con ella, “la vivienda deja de ser un asunto de oportunidad política para establecerse como una obligación en todo el desarrollo legislativo y administrativo que conlleva condiciones de habitabilidad y accesibilidad”, se lee en el capítulo 14 del libro que recoge las propuestas de las regiones.



Así, en la mesa técnica de vivienda y servicios públicos adelantada el pasado 22 de febrero, como parte de la construcción de aportes desde las regiones al mejoramiento del rumbo del país, se identificaron algunas propuestas para solventar estos problemas.



Una de ellas está relacionada con garantizar el acceso a programas gubernamentales que promuevan el acceso a la vivienda de los hogares.

Acceso a subsidios



Para promover la compra de vivienda nueva de los hogares, las regiones del país propusieron que en los próximos cuatro años se garanticen recursos financieros para el programa ‘Mi Casa Ya,’ que ofrece subsidios para la compra de viviendas nuevas.



Para las regiones se debe garantizar "un volumen constante de subsidios para VIP y VIS al año, en los próximos 4 años”. A su vez, señalan que se debe “disponer de mecanismos ágiles para aprobar el presupuesto destinado a ello, durante cada vigencia (Confis – Conpes), para evitar periodos muertos de acceso a los subsidios”.

